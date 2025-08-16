আলাস্কায় ট্রাম্প হেরে যাননি, কিন্তু স্পষ্ট জয় হয়েছে পুতিনের: জন বোল্টন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ইউক্রেন শান্তি চুক্তি নিয়ে আলাস্কায় পুতিন-ট্রাম্পের বৈঠক শেষ হয়েছে। তবে এরপরই শুরু হয়েছে বৈঠকের লাভ-ক্ষতি, ফলাফল বা এই বৈঠকে কে জিতলেন তা নিয়ে আলোচনা। এর প্রেক্ষিতেই সাবেক মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টন মন্তব্য করেছেন, এই বৈঠকে ডোনাল্ড ট্রাম্প ‘হারেননি’, তবে স্পষ্টতত ‘জিতেছেন’ পুতিন। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এই মন্তব্য করেছেন।
বোল্টন বলেছেন, ‘এই বৈঠকের পর ট্রাম্প কিছুই পাননি। যা পেয়েছেন তা হলো, আরও কিছু বৈঠকের প্রতিশ্রুতি। অন্যদিকে পুতিন ‘সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন, যা আমি সব সময় তাঁর প্রধান লক্ষ্য বলে মনে করেছি।’
বোল্টনের মতে, পুতিন এই বৈঠকের মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞার চাপ থেকে মুক্তি পেয়েছেন এবং তাঁকে কোনো যুদ্ধবিরতির মুখোমুখি হতে হয়নি। বোল্টন আরও উল্লেখ করেন, পরবর্তী বৈঠকের তারিখও এখনো নির্ধারিত হয়নি এবং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে এই সংবাদ সম্মেলনের আগে কিছুই জানানো হয়নি।
বোল্টন ট্রাম্পের শারীরিক অভিব্যক্তি নিয়েও মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ‘আমি একটি কথা বলব। আমার মনে হয়েছে ট্রাম্পকে সেখানে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। মানে, ভীষণ ক্লান্ত। হতাশ নন, ক্লান্ত।’
যদিও বৈঠকটি কোনো সুস্পষ্ট ফলাফল ছাড়াই শেষ হয়েছে, তবুও দুই নেতাই এটিকে ‘ফলপ্রসূ’ বলে অভিহিত করেছেন। ট্রাম্প তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে এই বৈঠককে ‘অত্যন্ত সফল’ বলে উল্লেখ করেছেন।
ট্রাম্প লিখেছেন, ‘আলাস্কায় একটি চমৎকার এবং অত্যন্ত সফল দিন! রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠকটি খুবই ভালো হয়েছে, যেমনটি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি এবং ন্যাটোর মহাসচিব সহ বিভিন্ন ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গে রাতের ফোনালাপও ভালো ছিল। সবার মতে, রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে ভয়ংকর যুদ্ধ শেষ করার সর্বোত্তম উপায় হলো—সরাসরি একটি শান্তি চুক্তি করা, যা যুদ্ধের অবসান ঘটাবে, নিছক যুদ্ধবিরতি চুক্তি নয়, যা প্রায়শই কার্যকর হয় না।’
তিনি আরও বলেন, জেলেনস্কি সোমবার তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন। এরপর তারা পুতিনের সঙ্গে একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করবেন।
তবে, জন বোল্টনের এমন মন্তব্যে ক্ষুব্ধ হয়েছেন ট্রাম্প। তিনি তাঁকে বরখাস্ত হওয়া ‘পরাজিত’ ও ‘বোকা’ মানুষ বলে অভিহিত করেছেন। ট্রাম্প তাঁর ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, ‘কিছু সংবাদমাধ্যম আমার সঙ্গে পুতিনের বৈঠক নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করেছে। তারা সেখানে জন বোল্টনের মতো বোকা ও পরাজিত লোকেদের উদ্ধৃতি নিচ্ছে। এই বোকা বোল্টন বলেছে, আমেরিকার মাটিতে হওয়া এই বৈঠকে নাকি পুতিন জিতে গেছে!’
