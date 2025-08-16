Ajker Patrika
> বিশ্ব
> যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

আলাস্কায় ট্রাম্প হেরে যাননি, কিন্তু স্পষ্ট জয় হয়েছে পুতিনের: জন বোল্টন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন, সাবেক মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টন ও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। ছবি: সংগৃহীত
রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন, সাবেক মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টন ও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। ছবি: সংগৃহীত

ইউক্রেন শান্তি চুক্তি নিয়ে আলাস্কায় পুতিন-ট্রাম্পের বৈঠক শেষ হয়েছে। তবে এরপরই শুরু হয়েছে বৈঠকের লাভ-ক্ষতি, ফলাফল বা এই বৈঠকে কে জিতলেন তা নিয়ে আলোচনা। এর প্রেক্ষিতেই সাবেক মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টন মন্তব্য করেছেন, এই বৈঠকে ডোনাল্ড ট্রাম্প ‘হারেননি’, তবে স্পষ্টতত ‘জিতেছেন’ পুতিন। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এই মন্তব্য করেছেন।

বোল্টন বলেছেন, ‘এই বৈঠকের পর ট্রাম্প কিছুই পাননি। যা পেয়েছেন তা হলো, আরও কিছু বৈঠকের প্রতিশ্রুতি। অন্যদিকে পুতিন ‘সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে অনেক দূর এগিয়ে গেছেন, যা আমি সব সময় তাঁর প্রধান লক্ষ্য বলে মনে করেছি।’

বোল্টনের মতে, পুতিন এই বৈঠকের মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞার চাপ থেকে মুক্তি পেয়েছেন এবং তাঁকে কোনো যুদ্ধবিরতির মুখোমুখি হতে হয়নি। বোল্টন আরও উল্লেখ করেন, পরবর্তী বৈঠকের তারিখও এখনো নির্ধারিত হয়নি এবং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে এই সংবাদ সম্মেলনের আগে কিছুই জানানো হয়নি।

বোল্টন ট্রাম্পের শারীরিক অভিব্যক্তি নিয়েও মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ‘আমি একটি কথা বলব। আমার মনে হয়েছে ট্রাম্পকে সেখানে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। মানে, ভীষণ ক্লান্ত। হতাশ নন, ক্লান্ত।’

যদিও বৈঠকটি কোনো সুস্পষ্ট ফলাফল ছাড়াই শেষ হয়েছে, তবুও দুই নেতাই এটিকে ‘ফলপ্রসূ’ বলে অভিহিত করেছেন। ট্রাম্প তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে এই বৈঠককে ‘অত্যন্ত সফল’ বলে উল্লেখ করেছেন।

ট্রাম্প লিখেছেন, ‘আলাস্কায় একটি চমৎকার এবং অত্যন্ত সফল দিন! রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠকটি খুবই ভালো হয়েছে, যেমনটি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি এবং ন্যাটোর মহাসচিব সহ বিভিন্ন ইউরোপীয় নেতাদের সঙ্গে রাতের ফোনালাপও ভালো ছিল। সবার মতে, রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে ভয়ংকর যুদ্ধ শেষ করার সর্বোত্তম উপায় হলো—সরাসরি একটি শান্তি চুক্তি করা, যা যুদ্ধের অবসান ঘটাবে, নিছক যুদ্ধবিরতি চুক্তি নয়, যা প্রায়শই কার্যকর হয় না।’

তিনি আরও বলেন, জেলেনস্কি সোমবার তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন। এরপর তারা পুতিনের সঙ্গে একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করবেন।

ট্রাম্প-পুতিন বৈঠকেও কেন থামবে না ইউক্রেন যুদ্ধট্রাম্প-পুতিন বৈঠকেও কেন থামবে না ইউক্রেন যুদ্ধ

তবে, জন বোল্টনের এমন মন্তব্যে ক্ষুব্ধ হয়েছেন ট্রাম্প। তিনি তাঁকে বরখাস্ত হওয়া ‘পরাজিত’ ও ‘বোকা’ মানুষ বলে অভিহিত করেছেন। ট্রাম্প তাঁর ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, ‘কিছু সংবাদমাধ্যম আমার সঙ্গে পুতিনের বৈঠক নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করেছে। তারা সেখানে জন বোল্টনের মতো বোকা ও পরাজিত লোকেদের উদ্ধৃতি নিচ্ছে। এই বোকা বোল্টন বলেছে, আমেরিকার মাটিতে হওয়া এই বৈঠকে নাকি পুতিন জিতে গেছে!’

বিষয়:

ইউক্রেনরাশিয়াযুক্তরাষ্ট্রউপদেষ্টা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শাস্তি পাচ্ছেন বিটিআরসির মহাপরিচালকসহ ৩০ জনের বেশি কর্মকর্তা

‘তেলের ক্রেতা’ হিসেবে ভারতকে আর পাবে না রাশিয়া, জানালেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

হোলি আর্টিজানের ঘটনায় ‘জঙ্গি সন্দেহে’ আটক ছিলেন অনিন্দ্য, রাজশাহীর সাবেক মেয়র লিটনের চাচাতো ভাই তিনি

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

ভূমি অফিসের কাণ্ড: এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

তিন বছর পর ভারত সফরে আসছেন চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী

তিন বছর পর ভারত সফরে আসছেন চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী

শাস্তি পাচ্ছেন বিটিআরসির মহাপরিচালকসহ ৩০ জনের বেশি কর্মকর্তা

শাস্তি পাচ্ছেন বিটিআরসির মহাপরিচালকসহ ৩০ জনের বেশি কর্মকর্তা

মৌলভীবাজারের সিলিকা বালু লুট হচ্ছে নির্বিচারে

মৌলভীবাজারের সিলিকা বালু লুট হচ্ছে নির্বিচারে

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

ভূমি অফিসের কাণ্ড: এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

ভূমি অফিসের কাণ্ড: এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

সম্পর্কিত

সির ‘অনেক ধৈর্য’, আমি প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় তাইওয়ানে আগ্রাসন চালাবে না: ট্রাম্প

সির ‘অনেক ধৈর্য’, আমি প্রেসিডেন্ট থাকা অবস্থায় তাইওয়ানে আগ্রাসন চালাবে না: ট্রাম্প

আলাস্কায় ট্রাম্প হেরে যাননি, কিন্তু স্পষ্ট জয় হয়েছে পুতিনের: জন বোল্টন

আলাস্কায় ট্রাম্প হেরে যাননি, কিন্তু স্পষ্ট জয় হয়েছে পুতিনের: জন বোল্টন

পুতিন-ট্রাম্পের বৈঠকের পর ওয়াশিংটনে যাচ্ছেন জেলেনস্কি

পুতিন-ট্রাম্পের বৈঠকের পর ওয়াশিংটনে যাচ্ছেন জেলেনস্কি

রাশিয়া কেন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আলাস্কা বিক্রি করেছিল

রাশিয়া কেন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আলাস্কা বিক্রি করেছিল