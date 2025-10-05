যুক্তরাষ্ট্রে ইসরায়েলবিরোধী জনমত বাড়ছে: পিউ রিসার্চ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
মার্কিন নাগরিকদের মধ্যে ইসরায়েলবিরোধী মনোভাব ক্রমেই বাড়ছে। নতুন এক জরিপে দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের ১০ জনের মধ্যে ৬ জনই ইসরায়েলি সরকারের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করছেন। গত শুক্রবার পিউ রিসার্চ সেন্টারের প্রকাশিত এই জরিপ থেকে জানা যায়, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের যুদ্ধ শুরুর পর থেকে মার্কিন জনগণ ক্রমশ ইসরায়েলি সরকারের সমালোচক হয়ে উঠেছে।
জরিপে বলা হয়, ৩৯ শতাংশ আমেরিকান মনে করছেন ইসরায়েল হামাসবিরোধী সামরিক অভিযানে ‘অতিরিক্ত বল প্রয়োগ’ করছে। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে এই সংখ্যা ছিল ৩১ শতাংশ, আর ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে ছিল ২৭ শতাংশ। অন্যদিকে, ২০২৪ সালের শুরুর তুলনায় বর্তমানে ইসরায়েলি সরকারের প্রতি মার্কিন নাগরিকদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ৮ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৯ শতাংশে।
মাত্র ১৬ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, ইসরায়েল সঠিক পথে এগোচ্ছে। অন্যদিকে ১০ শতাংশ মনে করছেন, ইসরায়েলের অভিযান যথেষ্ট নয়। বাকিরা নিশ্চিত নন।
জরিপে দেখা গেছে, ৪২ শতাংশ মার্কিন নাগরিক গাজা যুদ্ধ মোকাবিলায় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের ভূমিকার সমালোচনা করেছেন। সমর্থন করেছেন মাত্র ৩০ শতাংশ। এ ছাড়া, ৩৬ শতাংশ আমেরিকান মনে করছেন ট্রাম্প ইসরায়েলের প্রতি অতিরিক্ত পক্ষপাত দেখাচ্ছেন। মার্চে এ সংখ্যা ছিল ৩১ শতাংশ। মাত্র ২ শতাংশ বলেছেন, ট্রাম্প ফিলিস্তিনপন্থী হয়ে উঠেছেন।
প্রায় এক-তৃতীয়াংশ আমেরিকান বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ইসরায়েলকে অত্যধিক সামরিক সহায়তা দিচ্ছে। ২৩ শতাংশ মনে করছেন সহায়তার পরিমাণ ঠিক আছে, আর ৮ শতাংশ মনে করেন এটি যথেষ্ট নয়।
তবে ফিলিস্তিনি সাধারণ নাগরিকদের জন্য মার্কিন সহায়তার বিষয়ে ভিন্ন চিত্র পাওয়া গেছে। মাত্র ৯ শতাংশ বলেছেন সহায়তা বেশি দেওয়া হচ্ছে, ২০ শতাংশ বলেছেন যা দেওয়া হচ্ছে তা সঠিক, আর ৩৫ শতাংশ বলেছেন সহায়তার পরিমাণ খুবই কম।
প্রায় ৮০ শতাংশ মার্কিন নাগরিক গাজায় খাদ্যসংকট ও ইসরায়েলি হামলায় ফিলিস্তিনি বেসামরিক মানুষের প্রাণহানিতে উদ্বিগ্ন। ৬৯ শতাংশ উদ্বিগ্ন ইসরায়েলি সেনাদের দ্বারা ফিলিস্তিনিদের গাজা ছাড়তে বাধ্য করার বিষয়ে।
একইভাবে, ৮০ শতাংশ আমেরিকান ইসরায়েলের হাতে আটক জিম্মিদের মুক্তি না পাওয়ায় উদ্বিগ্ন। আর ৭৩ শতাংশ আশঙ্কা করছেন, ভবিষ্যতে আবারও হামাস ইসরায়েলকে আক্রমণ করতে পারে।
ডেমোক্র্যাটরা রিপাবলিকানদের তুলনায় ফিলিস্তিনিদের দুর্দশা নিয়ে বেশি উদ্বিগ্ন। বিপরীতে রিপাবলিকানরা ভবিষ্যতে হামাসের হামলার আশঙ্কা নিয়ে বেশি চিন্তিত। তবে উভয় দলই সমানভাবে জিম্মি মুক্তির ব্যাপারে উদ্বিগ্ন।
হামাসের প্রতি মার্কিন বিরূপ মনোভাব স্পষ্ট। জরিপে ৮৪ শতাংশ আমেরিকান হামাসকে নেতিবাচকভাবে দেখছেন। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষকে অপছন্দ করেন ৬৮ শতাংশ আমেরিকান।
ইসরায়েলি জনগণের প্রতি সহানুভূতি তুলনামূলক বেশি—৫৬ শতাংশ আমেরিকান ইসরায়েলিদের পছন্দ করেন, ফিলিস্তিনিদের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব রয়েছে ৫২ শতাংশের। তবে ইসরায়েলিদের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গত এক বছরে ৮ শতাংশ কমেছে, আর ২০২২ সালের তুলনায় ১১ শতাংশ কমেছে।
ডেমোক্র্যাট ও ডেমোক্র্যাট-ঘেঁষা স্বতন্ত্র ভোটারদের ৭০ শতাংশ ফিলিস্তিনিদের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। রিপাবলিকান ও রিপাবলিকান-সমর্থকদের মধ্যে এই সংখ্যা মাত্র ৩৭ শতাংশ।
এদিকে, ইসরায়েলি সরকারের প্রতি অনুকূল মনোভাব রয়েছে মাত্র ১৮ শতাংশ ডেমোক্র্যাটের, কিন্তু রিপাবলিকানদের মধ্যে তা ৫৫ শতাংশ।
এ ছাড়া, তরুণ আমেরিকানরা (১৮-২৯ বছর) ইসরায়েলকে সামরিক সহায়তা দেওয়ার বিপক্ষে বেশি। তাঁদের ৪২ শতাংশ বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র অতিরিক্ত সহায়তা দিচ্ছে। বিপরীতে ৬৫ বছরের বেশি বয়সী মানুষের মধ্যে এ মতের হার মাত্র ২৪ শতাংশ।
২২ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৩ হাজার ৪৪৫ জনের ওপর এই জরিপ চালায় পিউ রিসার্চ। এর ত্রুটির হার ১.৯ শতাংশ। এই জরিপ ট্রাম্প প্রশাসনের গাজা যুদ্ধ-সম্পর্কিত ২০ দফা শান্তি প্রস্তাব ঘোষণার আগে করা হয়েছিল।
