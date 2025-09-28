Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্রে মরমন চার্চে গুলিবর্ষণ, একজন নিহত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মিশিগানের যিশু খ্রিস্ট অব ল্যাটার-ডে সেইন্টস চার্চে এই হামলার ঘটনাটি ঘটে। ছবি: বিবিসি
যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে একটি মরমন চার্চে গুলিবর্ষণ ও অগ্নিকাণ্ডে কমপক্ষে একজন নিহত হয়েছেন এবং অন্তত ৯ জন আহত হয়েছেন। স্থানীয় পুলিশের বরাতে বাংলাদেশ সময় রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) রাতে এই খবর জানিয়েছে বিবিসি।

স্থানীয় সময় এদিন সকালে মিশিগানের ডেট্রয়েট শহর থেকে প্রায় ৯৬ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে গ্র্যান্ড ব্লাঙ্ক এলাকায় যিশু খ্রিস্ট অব ল্যাটার-ডে সেইন্টস চার্চে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে।

গ্র্যান্ড ব্লাঙ্ক টাউনশিপ পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থলে হামলাকারীকে নিরস্ত্র করা হয়েছে। তবে এখনো তাঁর পরিচয় বা হামলার উদ্দেশ্য প্রকাশ করা হয়নি। পুলিশ আরও জানিয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে এবং চার্চে লাগা আগুনও নিভিয়ে ফেলা হয়েছে। ফলে জনসাধারণের আর কোনো ঝুঁকি নেই।

মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ এক পোস্টে ঘটনাটিকে ‘ভয়াবহ গোলাগুলি ও অগ্নিকাণ্ড’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি জানান, এফবিআই ও ব্যুরো অব অ্যালকোহল, টোব্যাকো, ফায়ারআর্মস অ্যান্ড এক্সপ্লোসিভস-এর এজেন্টরা ঘটনাস্থলে যাচ্ছেন। বন্ডি বলেন, ‘উপাসনালয়ে এ ধরনের সহিংসতা হৃদয়বিদারক ও শিহরণ জাগানিয়া। এই ভয়ংকর ট্র্যাজেডির শিকারদের জন্য প্রার্থনা করুন।’

এফবিআই পরিচালক কাশ প্যাটেল এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ফেডারেল এজেন্টরা স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহায়তা করতে ঘটনাস্থলে যাচ্ছেন। তিনি হামলাটিকে ‘কাপুরুষোচিত ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড’ বলে অভিহিত করেছেন।

এদিকে মিশিগানের গভর্নর গ্রেচেন হুইটমার বলেছেন, ‘সহিংসতা কোনো জায়গাতেই গ্রহণযোগ্য নয়, বিশেষ করে উপাসনালয়ে। আমরা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি।’

ঘটনার পর গ্র্যান্ড ব্লাঙ্ক শহরজুড়ে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয়রা এমন এক স্থানে রক্তাক্ত হামলার ঘটনায় হতবাক, যেখানে নিরাপত্তা ও শান্তির আশায় সমবেত হন মানুষ।

