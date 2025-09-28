যুক্তরাষ্ট্রে মরমন চার্চে গুলিবর্ষণ, একজন নিহত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে একটি মরমন চার্চে গুলিবর্ষণ ও অগ্নিকাণ্ডে কমপক্ষে একজন নিহত হয়েছেন এবং অন্তত ৯ জন আহত হয়েছেন। স্থানীয় পুলিশের বরাতে বাংলাদেশ সময় রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) রাতে এই খবর জানিয়েছে বিবিসি।
স্থানীয় সময় এদিন সকালে মিশিগানের ডেট্রয়েট শহর থেকে প্রায় ৯৬ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে গ্র্যান্ড ব্লাঙ্ক এলাকায় যিশু খ্রিস্ট অব ল্যাটার-ডে সেইন্টস চার্চে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে।
গ্র্যান্ড ব্লাঙ্ক টাউনশিপ পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থলে হামলাকারীকে নিরস্ত্র করা হয়েছে। তবে এখনো তাঁর পরিচয় বা হামলার উদ্দেশ্য প্রকাশ করা হয়নি। পুলিশ আরও জানিয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে এবং চার্চে লাগা আগুনও নিভিয়ে ফেলা হয়েছে। ফলে জনসাধারণের আর কোনো ঝুঁকি নেই।
মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ এক পোস্টে ঘটনাটিকে ‘ভয়াবহ গোলাগুলি ও অগ্নিকাণ্ড’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি জানান, এফবিআই ও ব্যুরো অব অ্যালকোহল, টোব্যাকো, ফায়ারআর্মস অ্যান্ড এক্সপ্লোসিভস-এর এজেন্টরা ঘটনাস্থলে যাচ্ছেন। বন্ডি বলেন, ‘উপাসনালয়ে এ ধরনের সহিংসতা হৃদয়বিদারক ও শিহরণ জাগানিয়া। এই ভয়ংকর ট্র্যাজেডির শিকারদের জন্য প্রার্থনা করুন।’
এফবিআই পরিচালক কাশ প্যাটেল এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ফেডারেল এজেন্টরা স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহায়তা করতে ঘটনাস্থলে যাচ্ছেন। তিনি হামলাটিকে ‘কাপুরুষোচিত ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড’ বলে অভিহিত করেছেন।
এদিকে মিশিগানের গভর্নর গ্রেচেন হুইটমার বলেছেন, ‘সহিংসতা কোনো জায়গাতেই গ্রহণযোগ্য নয়, বিশেষ করে উপাসনালয়ে। আমরা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি।’
ঘটনার পর গ্র্যান্ড ব্লাঙ্ক শহরজুড়ে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয়রা এমন এক স্থানে রক্তাক্ত হামলার ঘটনায় হতবাক, যেখানে নিরাপত্তা ও শান্তির আশায় সমবেত হন মানুষ।
যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানে একটি মরমন চার্চে গুলিবর্ষণ ও অগ্নিকাণ্ডে কমপক্ষে একজন নিহত হয়েছেন এবং অন্তত ৯ জন আহত হয়েছেন। স্থানীয় পুলিশের বরাতে বাংলাদেশ সময় রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) রাতে এই খবর জানিয়েছে বিবিসি।
স্থানীয় সময় এদিন সকালে মিশিগানের ডেট্রয়েট শহর থেকে প্রায় ৯৬ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে গ্র্যান্ড ব্লাঙ্ক এলাকায় যিশু খ্রিস্ট অব ল্যাটার-ডে সেইন্টস চার্চে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে।
গ্র্যান্ড ব্লাঙ্ক টাউনশিপ পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাস্থলে হামলাকারীকে নিরস্ত্র করা হয়েছে। তবে এখনো তাঁর পরিচয় বা হামলার উদ্দেশ্য প্রকাশ করা হয়নি। পুলিশ আরও জানিয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে এবং চার্চে লাগা আগুনও নিভিয়ে ফেলা হয়েছে। ফলে জনসাধারণের আর কোনো ঝুঁকি নেই।
মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ এক পোস্টে ঘটনাটিকে ‘ভয়াবহ গোলাগুলি ও অগ্নিকাণ্ড’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি জানান, এফবিআই ও ব্যুরো অব অ্যালকোহল, টোব্যাকো, ফায়ারআর্মস অ্যান্ড এক্সপ্লোসিভস-এর এজেন্টরা ঘটনাস্থলে যাচ্ছেন। বন্ডি বলেন, ‘উপাসনালয়ে এ ধরনের সহিংসতা হৃদয়বিদারক ও শিহরণ জাগানিয়া। এই ভয়ংকর ট্র্যাজেডির শিকারদের জন্য প্রার্থনা করুন।’
এফবিআই পরিচালক কাশ প্যাটেল এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, ফেডারেল এজেন্টরা স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সহায়তা করতে ঘটনাস্থলে যাচ্ছেন। তিনি হামলাটিকে ‘কাপুরুষোচিত ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড’ বলে অভিহিত করেছেন।
এদিকে মিশিগানের গভর্নর গ্রেচেন হুইটমার বলেছেন, ‘সহিংসতা কোনো জায়গাতেই গ্রহণযোগ্য নয়, বিশেষ করে উপাসনালয়ে। আমরা পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছি।’
ঘটনার পর গ্র্যান্ড ব্লাঙ্ক শহরজুড়ে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয়রা এমন এক স্থানে রক্তাক্ত হামলার ঘটনায় হতবাক, যেখানে নিরাপত্তা ও শান্তির আশায় সমবেত হন মানুষ।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলাইনার সাউথ পোর্টে এক বন্দুকধারীর গুলিতে অন্তত তিনজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও কয়েকজন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শনিবার স্থানীয় সময় রাত সাড়ে ৯টার দিকে সাউথ পোর্ট ইয়ট বেসিনের আমেরিকান ফিশ কোম্পানির বাইরে এ হামলার ঘটনা ঘটে।২ ঘণ্টা আগে
মুর্শিদাবাদের সাধক নরেন্দ্র স্মৃতি সংঘ তাদের এই বছরের থিম ‘দহন’-এর অংশ হিসেবে এটি তৈরি করেছে। তাদের পূজামণ্ডপে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে মহিষাসুর হিসেবে দেখানো হয়েছে। আর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফকে এমনভাবে দেখানো হয়েছে, যেন দেবী দুর্গা তাঁর..২ ঘণ্টা আগে
ভারতের বিহার বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে জন সুরাজ পার্টির প্রধান প্রশান্ত কিশোর (পিকে) এক চমকপ্রদ মন্তব্য করেছেন। এনডিটিভিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি দাবি করেছেন, রাজ্যটির আসন্ন নির্বাচনে বর্তমানে ক্ষমতাসীন দল জেডিইউ ২৫ টির বেশি আসন পাবে না।৩ ঘণ্টা আগে
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলদিমির জেলেনস্কি দাবি করেছেন, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন শুধু ইউক্রেনেই সীমাবদ্ধ থাকবেন না, তিনি শিগগিরই ইউরোপের আরেকটি দেশে হামলা চালাতে পারেন। জেলেনস্কির মতে, সাম্প্রতিক সময়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ড্রোন প্রবেশ ও আকাশসীমা লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটিয়ে রাশিয়া মূলত ন্যাটোর প্রতিরক৪ ঘণ্টা আগে