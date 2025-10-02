Ajker Patrika
মাস্ক এখন ৫০০ বিলিয়ন ডলারের মালিক, ট্রিলিয়নিয়ার হচ্ছেন কবে

ইলন মাস্ক। ছবি: সংগৃহীত
ইলন মাস্ক। ছবি: সংগৃহীত

টেসলা, স্পেস–এক্স, নিউরালিংক এবং এক্সের মতো প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার উদ্যোক্তা ইলন মাস্ক মানবেতিহাসের প্রথম ব্যক্তি হিসেবে অর্ধ ট্রিলিয়ন ডলারের সম্পদের মালিক হয়েছেন। ফোর্বসের রিয়েল-টাইম বিলিয়নিয়ারস ট্র্যাকার অনুযায়ী, বিশ্বের সবচেয়ে ধনী এই ব্যক্তির সম্পদের পরিমাণ এখন ৫০০ দশমিক ১ বিলিয়ন ডলার।

গত ডিসেম্বরে মাস্ক প্রথমবারের মতো ৪০০ বিলিয়ন ডলার বা তার বেশি সম্পদের মালিক হয়েছিলেন। এখন তিনি দ্বিতীয় স্থানে থাকা ওরাকল–এর সহপ্রতিষ্ঠাতা ল্যারি এলিসনের চেয়ে ১৫০ বিলিয়ন ডলার এগিয়ে আছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্ম নেওয়া এই ব্যবসায়ীর সম্পদ সবচেয়ে বেশি নির্ভর করছে তাঁর ইলেকট্রিক গাড়ি নির্মাতা কোম্পানি টেসলার ওপর। সেপ্টেম্বরের ১৫ তারিখ পর্যন্ত মাস্ক সেখানে ১২ দশমিক ৪ শতাংশ শেয়ারের মালিক। চলতি বছরে টেসলার শেয়ারদর ইতিমধ্যেই ১৪ শতাংশের বেশি বেড়েছে। শুধু বুধবারই শেয়ারের দাম প্রায় ৪ শতাংশ বাড়ে। এতে মাস্কের সম্পদে যোগ হয় আনুমানিক ৯ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার।

বছরের শুরুতে টেসলার শেয়ারের দাম ওঠানামা করলেও পরের দিকে ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বমুখী হয়। বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফেরে যখন মাস্ক ঘোষণা দেন যে, তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সরকারের ‘ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট এফিশিয়েন্সি’—এর প্রধানের দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন এবং টেসলায় আবার মনোযোগ দিচ্ছেন।

গত মাসে টেসলার বোর্ড চেয়ারম্যান রবিন ডেনহোম জানান, কয়েক মাস হোয়াইট হাউসে কাটানোর পর মাস্ক আবারও কোম্পানির ‘ফ্রন্ট অ্যান্ড সেন্টার’ অবস্থানে ফিরেছেন। অল্প কিছুদিন পর মাস্ক জানান, তিনি প্রায় ১ বিলিয়ন ডলার দিয়ে টেসলার শেয়ার কিনেছেন। এতে বোঝা যায়, টেসলার ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর আস্থা অনেক বেশি, বিশেষ করে যখন কোম্পানি গাড়ি প্রস্তুতকারক থেকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও রোবোটিকস খাতে নেতৃত্ব নেওয়ার লক্ষ্য স্থির করেছে।

একই মাসে টেসলার বোর্ড মাস্কের জন্য ১ ট্রিলিয়ন ডলারের ক্ষতিপূরণ পরিকল্পনা প্রস্তাব করে। এতে আর্থিক ও কার্যক্রম সংক্রান্ত উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য ঠিক করে দেওয়া হয় এবং মাস্কের আরও বড় শেয়ার মালিকানার দাবিও এতে বিবেচনায় রাখা হয়।

তবে টেসলাই মাস্কের অর্ধ ট্রিলিয়ন ডলারের সম্পদের একমাত্র উৎস নয়। তাঁর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কোম্পানি এক্সএআই ও মহাকাশ গবেষণা সংস্থা স্পেসএক্স–এর বাজারমূল্যও এ বছর বেড়েছে। পিচবুকের তথ্য অনুযায়ী, জুলাইয়ে এক্সএআই–এর মূল্য দাঁড়ায় ৭৫ বিলিয়ন ডলার। সেপ্টেম্বরে সিএনবিসি জানায়, নতুন অর্থ সংগ্রহের পর কোম্পানিটি ২০০ বিলিয়ন ডলার মূল্যে পৌঁছানোর পরিকল্পনা করছে। তবে তখন মাস্ক বলেন, তারা নতুন মূলধন তুলছে না।

এদিকে ব্লুমবার্গ নিউজ জুলাইয়ে জানিয়েছিল, স্পেসএক্স নতুন অর্থ সংগ্রহ ও অভ্যন্তরীণ শেয়ার বিক্রির পরিকল্পনা করছে। এতে কোম্পানিটির মূল্য দাঁড়াবে প্রায় ৪০০ বিলিয়ন ডলার।

ফোর্বসের হিসাবে, যদি মাস্কের সম্পদ এ ধারা বজায় রাখে, তাহলে তিনি বিশ্বের প্রথম ট্রিলিয়নিয়ার হবেন ২০৩৩ সালের মার্চের আগেই। ওই সময় টেসলায় তাঁর ১ ট্রিলিয়ন ডলারের ক্ষতিপূরণ প্যাকেজের প্রথম ভেস্টিং ডেট কার্যকর হবে।

