Ajker Patrika
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যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

পরমাণু শক্তিধর হতে চাইলে ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিতে হবে, সৌদি আরবকে ট্রাম্পের শর্ত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৩ জুলাই ২০২৬, ১৯: ৪৬
পরমাণু শক্তিধর হতে চাইলে ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিতে হবে, সৌদি আরবকে ট্রাম্পের শর্ত
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: এএফপি

এক দিন আগেই ট্রাম্প প্রশাসনের দুজন কর্মকর্তার বরাতে সিএনএন জানায়, পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র হচ্ছে সৌদি আরব। এ নিয়ে একটি চুক্তিও অনুমোদন করেছেন ট্রাম্প। তবে আজ সেই চুক্তি কার্যকর করতে নতুন শর্ত জুড়ে দিয়েছেন তিনি। ট্রাম্প বলেছেন, এই চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সৌদি আরবকে অবশ্যই ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিয়ে আব্রাহাম অ্যাকর্ডসে যোগ দিতে হবে।

আজ বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প বলেন, ‘বেসামরিক পারমাণবিক চুক্তি (যেখানে কোনো ধরনের সমৃদ্ধকরণ বা এনরিচমেন্ট থাকবে না) অনুমোদন করা হবে। তবে এটি পুরোপুরি নির্ভর করছে সৌদি আরবের আব্রাহাম অ্যাকর্ডসে যোগ দেওয়ার ওপর।’

ট্রাম্পের এই বক্তব্য এমন এক সময় এল, যখন বিশেষজ্ঞদের একাংশ সৌদি আরবের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক সহযোগিতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করছেন। তাঁদের আশঙ্কা, মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিতিশীল নিরাপত্তা পরিস্থিতিতে এ ধরনের চুক্তি ভবিষ্যতে পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তারের ঝুঁকি বাড়াতে পারে।

সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল ও ইরানকে ঘিরে যে সংঘাত তৈরি হয়েছে, তার কেন্দ্রবিন্দুতেও ছিল পারমাণবিক কর্মসূচির বিষয়টি। ইরানের পারমাণবিক সক্ষমতা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ওয়াশিংটন ও তেল আবিবের উদ্বেগ মধ্যপ্রাচ্যের নিরাপত্তা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র হবে সৌদি আরবও—চুক্তি অনুমোদন করলেন ট্রাম্পপরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র হবে সৌদি আরবও—চুক্তি অনুমোদন করলেন ট্রাম্প

এদিকে সৌদি আরবের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার বিষয়টি ইসরায়েলের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক লক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। তবে গাজা যুদ্ধ ও ফিলিস্তিন ইস্যুর কারণে রিয়াদ এখন পর্যন্ত ইসরায়েলের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক স্থাপনে এগোয়নি।

২০২০ সালে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে ট্রাম্পের মধ্যস্থতায় স্বাক্ষরিত হয় আব্রাহাম অ্যাকর্ডস। ওই চুক্তির মাধ্যমে সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) ও বাহরাইন ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করে। পরে সুদান ও মরক্কোও একই পথে হাঁটে।

মার্কিন প্রশাসনের আশা, সৌদি আরবও যদি এই চুক্তিতে যোগ দেয়, তাহলে মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের সঙ্গে আরব বিশ্বের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রক্রিয়ায় নতুন গতি আসবে। তবে সৌদি নেতৃত্ব বারবার বলেছে, একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রশ্নে তারা কোনো সিদ্ধান্ত নেবে না।

বিষয়:

চুক্তিডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রসৌদি আরব
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