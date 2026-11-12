রয়টার্স জরিপে পরবর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের শীর্ষ চারে ভ্যান্স, রুবিও, অসফ ও বুটিজিজ

রয়টার্স জরিপে পরবর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের শীর্ষ চারে ভ্যান্স, রুবিও, অসফ ও বুটিজিজ
২০২৮ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এখনো দুই বছরেরও বেশি দূরে। তবে এরই মধ্যে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে আলোচনায় জায়গা করে নিয়েছেন চার রাজনীতিক। তাঁরা হলেন রিপাবলিকান পার্টির ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এবং ডেমোক্র্যাটিক পার্টির জর্জিয়ার সিনেটর জন অসফ ও সাবেক পরিবহনমন্ত্রী পিট বুটিজিজ। রয়টার্স/ইপসোসের সাম্প্রতিক এক জনমত জরিপে এই তথ্য উঠে এসেছে।
জরিপে অংশ নেওয়া রিপাবলিকান ভোটারদের ৪৫ শতাংশ রুবিওকে সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হিসেবে ‘চমৎকার’ বলে মনে করেন। অন্যদিকে ভ্যান্সের পক্ষে এমন মত দিয়েছেন ৪৩ শতাংশ। ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে অসফ ও বুটিজিজ—উভয়েই ২৯ শতাংশ ভোটারের কাছে ‘চমৎকার’ প্রার্থী হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন।
তবে এখন পর্যন্ত এই চার নেতার কেউই আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেননি। দলীয় মনোনয়নপ্রক্রিয়া শুরু হতে আরও এক বছরের বেশি সময় অবশিষ্ট রয়েছে। ফলে নতুন প্রার্থী আলোচনায় আসা এবং ভোটারদের পছন্দ পরিবর্তনের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা বর্তমানে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সর্বনিম্ন পর্যায়ের কাছাকাছি। ফলে ২০২৮ সালের সম্ভাব্য প্রার্থী বাছাইয়ের আলোচনাতেও তাঁর প্রভাব স্পষ্ট। রিপাবলিকানদের মধ্যে ট্রাম্পের রাজনৈতিক উত্তরাধিকার অনুসরণ করবেন, নাকি তাঁর থেকে দূরত্ব বজায় রাখবেন—এ নিয়ে বিভক্তি রয়েছে। অন্যদিকে নভেম্বরের ৩ তারিখের কংগ্রেস নির্বাচনে রিপাবলিকানদের বড় পরাজয়ের পর ডেমোক্র্যাটদের মধ্যেও ট্রাম্পের বিরুদ্ধে কতটা কঠোর অবস্থান নেওয়া উচিত, বিশেষ করে তাঁকে অভিশংসনের উদ্যোগ নেওয়া উচিত কি না, তা নিয়ে মতভেদ দেখা দিয়েছে।
ট্রাম্প নিজেও তাঁর সম্ভাব্য উত্তরসূরি নিয়ে মিত্রদের কাছে ভ্যান্স ও রুবিওর মধ্যে কাকে বেশি পছন্দ, তা জানতে চেয়েছেন। তবে ৮ নভেম্বর সিবিএসের ‘৬০ মিনিটস’ অনুষ্ঠানে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রিপাবলিকান প্রাইমারিতে কাউকে সমর্থন দেওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন—তিনি ‘অবশ্যই’ কাউকে সমর্থন করবেন, বিষয়টি এমন নয়।
ফ্লোরিডার আইনজীবী বারবারা রেজনার গত তিনটি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পকে ভোট দিলেও এবার ভ্যান্সের চেয়ে রুবিওকে পছন্দ করছেন। তাঁর মতে, ভ্যান্স অতিমাত্রায় ডানপন্থী এবং ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ। অন্যদিকে রুবিও নিজের দায়িত্ব সামলাতে পেরেছেন এবং অতিরিক্ত বিতর্ক এড়িয়ে চলেছেন।
ট্রাম্পের প্রতি রিপাবলিকানদের অসন্তোষের অন্যতম কারণ ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। এ যুদ্ধের ফলে জ্বালানির দাম বেড়েছে। ইরানের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী রুবিওর অনুপস্থিতিও লক্ষণীয়। অন্যদিকে মধ্যবর্তী নির্বাচনে রিপাবলিকানদের বিপর্যয়ের পেছনে ইরান যুদ্ধের ভূমিকা রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন ভ্যান্স।
রিপাবলিকানদের মধ্যে ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডিস্যান্টিসও সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে আলোচনায় রয়েছেন। জরিপে ৩২ শতাংশ রিপাবলিকান তাঁকে ‘চমৎকার’ প্রার্থী মনে করেন। এ ছাড়া ট্রাম্পের ছেলে ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়র এবং টেক্সাসের সিনেটর টেড ক্রুজের নামও আলোচনায় রয়েছে।
ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে অসফ সম্প্রতি ট্রাম্পকে দুর্নীতিগ্রস্ত ও দায়িত্ব পালনের অযোগ্য বলে সরাসরি আক্রমণ করে আলোচনায় এসেছেন। জর্জিয়ায় পুনর্নির্বাচনে তিনি ১৮ শতাংশ পয়েন্টের ব্যবধানে জয়ী হয়েছেন। অথচ ২০২৪ সালের নির্বাচনে রাজ্যটিতে ট্রাম্প দুই পয়েন্টের ব্যবধানে জয় পেয়েছিলেন।
বুটিজিজ ২০২০ সালেও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। ফলে অসফের তুলনায় তাঁর জাতীয় পরিচিতি বেশি। তবে জরিপে প্রায় ২০ শতাংশ ডেমোক্র্যাট জানিয়েছেন, তাঁরা বুটিজিজকে চেনেন না। অসফের ক্ষেত্রে এই হার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। অন্যদিকে রুবিওকে চেনেন না প্রায় ১৬ শতাংশ রিপাবলিকান।
ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস ও ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউজম প্রত্যেকের পক্ষে ২৩ শতাংশ ভোটার ‘চমৎকার’ প্রার্থী হিসেবে মত দিয়েছেন। প্রগতিশীল নেতা আলেক্সান্দ্রিয়া ওকাসিও-কর্টেজের ক্ষেত্রে এ হার ১৫ শতাংশ।
রয়টার্স/ইপসোসের জরিপটি যুক্তরাষ্ট্রের ১ হাজার ৭০৫ জন প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ওপর পরিচালিত হয়েছে। এর মধ্যে দুই দলের প্রায় ৫০০ জন করে নিবন্ধিত ভোটার ছিলেন। জরিপের ফলাফলে দুই দলের ভোটারদের ক্ষেত্রে ভুলের সম্ভাব্য সীমা ৫ শতাংশ পয়েন্ট।
তবে ডেমোক্র্যাট কৌশলবিদ এলেইন কামার্ক মনে করেন, নির্বাচনের এত আগে জরিপের ফলাফলকে চূড়ান্ত হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। তাঁর ভাষায়, ২০২৮ সালের নির্বাচন এখনো অনেক দূরের বিষয়। দুই দলেরই অনেক নেতা এখনো নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেননি। কে প্রার্থী হবেন, তা কিছুটা অনুমান করা গেলেও শেষ পর্যন্ত কে এগিয়ে থাকবেন, তা এখনই বলা সম্ভব নয়।