যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

ভেনেজুয়েলার আকাশসীমা বন্ধ ঘোষণা করলেন ট্রাম্প, এয়ারলাইনস ও পাইলটদের হুঁশিয়ারি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: এএফপি
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: এএফপি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেনেজুয়েলা ও এর আশপাশের আকাশসীমা ‘সম্পূর্ণভাবে বন্ধ’ ঘোষণা করেছেন। সম্প্রতি নিকোলাস মাদুরোর সরকারের ওপর ওয়াশিংটনের চাপ বাড়ানোর প্রেক্ষাপটে তিনি এমন ঘোষণা দিলেন।

আজ শনিবার ট্রাম্প তাঁর ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, ‘সব এয়ারলাইনস, পাইলট, মাদক ব্যবসায়ী ও মানব পাচারকারীদের উদ্দেশে বলছি, ভেনেজুয়েলার ওপর ও তার আশপাশের আকাশসীমা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হিসেবে বিবেচনা করুন।’

তবে বার্তা সংস্থা রয়টার্স বলছে, ট্রাম্পের ঘোষণা শুনে খোদ মার্কিন কর্মকর্তারাই বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। সংশ্লিষ্ট কয়েক কর্মকর্তা ক্ষোভ প্রকাশ করে রয়টার্সকে জানান, ভেনেজুয়েলার আকাশসীমা বন্ধ করতে যুক্তরাষ্ট্রের চলমান কোনো সামরিক অভিযান সম্পর্কে তাঁরা কিছুই জানেন না।

পেন্টাগন এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি এবং হোয়াইট হাউসও ট্রাম্পের বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। এদিকে ভেনেজুয়েলা সরকারের পক্ষ থেকেও ট্রাম্পের বক্তব্য নিয়ে তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

১৯৯৮-৯৯ সালে উত্তর ইরাকে নো-ফ্লাই জোন পরিচালনাকারী লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) ডেভিড ডেপটুলা রয়টার্সকে বলেন, ‘ট্রাম্পের এই ঘোষণা প্রশ্নই বেশি তুলছে। তাঁর ভাষায়, ভেনেজুয়েলার ওপর নো-ফ্লাই জোন ঘোষণা করতে হলে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রয়োজন। সবকিছু নির্ভর করছে পরিকল্পনার ওপর। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শুধু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বক্তব্যই আছে, কোনো পরিকল্পনা নেই।’

ভেনেজুয়েলায় শিগগির নতুন ধাপের অভিযান শুরু করবে যুক্তরাষ্ট্রভেনেজুয়েলায় শিগগির নতুন ধাপের অভিযান শুরু করবে যুক্তরাষ্ট্র

ট্রাম্প প্রশাসন দীর্ঘদিন ধরে ভেনেজুয়েলাকে ঘিরে নানা পদক্ষেপ নিচ্ছে। ওয়াশিংটনের অভিযোগ, মাদুরো সরকার যুক্তরাষ্ট্রে মাদক পাচারে জড়িত। তবে মাদুরো এসব অভিযোগ বরাবরই অস্বীকার করে আসছেন।

রয়টার্সের তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনায় মাদুরোর সরকারকে উৎখাতের চেষ্টাও ছিল। ইতিমধ্যে ক্যারিবীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র বিপুল সামরিক শক্তি জড়ো করেছে এবং প্রায় তিন মাস ধরে ভেনেজুয়েলার উপকূলে সন্দেহভাজন মাদকবাহী নৌযানে হামলা চালাচ্ছে। পাশাপাশি ভেনেজুয়েলায় সিআইএর গোপন অভিযানও অনুমোদন করেছেন ট্রাম্প।

ভেনেজুয়েলার মাদুরো ও তাঁর সরকারকে ‘সন্ত্রাসী’ ঘোষণা করলেন ট্রাম্পভেনেজুয়েলার মাদুরো ও তাঁর সরকারকে ‘সন্ত্রাসী’ ঘোষণা করলেন ট্রাম্প

মাদুরো ২০১৩ সাল থেকে ভেনেজুয়েলার ক্ষমতায়। তিনি বলেন, ট্রাম্প তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করতে চান। কিন্তু ভেনেজুয়েলার জনগণ ও সামরিক বাহিনী ট্রাম্পের যেকোনো হামলা প্রতিরোধ করবে।

এর আগে গত সপ্তাহে ট্রাম্প সেনাসদস্যদের বলেন, মার্কিন বাহিনী ‘শিগগিরই’ ভেনেজুয়েলাজুড়ে মাদক পাচার রোধে স্থল অভিযান শুরু করবে। এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের নৌ-অভিযানের কারণে ভেনেজুয়েলার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় সুক্রে রাজ্যে নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, নিরাপত্তা বাহিনীর টহল ও সরকারপন্থী গোষ্ঠীর সক্রিয়তা তাদের মধ্যে আতঙ্ক বাড়িয়েছে।

তবে ট্রাম্পের আজকের ঘোষণার আগেই মার্কিন ফেডারেল অ্যাভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) সতর্ক করেছিল, ভেনেজুয়েলার আকাশসীমায় ‘বিপজ্জনক পরিস্থিতি’ বিরাজ করছে। এফএএর ওই সতর্কতার পর ভেনেজুয়েলাও ছয়টি বড় আন্তর্জাতিক এয়ারলাইনসের কার্যক্রম স্থগিত করে দেয়।

বিষয়:

ভেনেজুয়েলাএয়ারলাইনসডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রবিমানওয়াশিংটন
এলাকার খবর
ইউরোপ

এয়ারবাসের এ-৩২০ উড়োজাহাজে ত্রুটি: বিশ্বজুড়ে এয়ারলাইনসে যে প্রভাব ফেলল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

ইউরোপের উড়োজাহাজ নির্মাতাপ্রতিষ্ঠান এয়ারবাস তাদের ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত এ-৩২০ মডেলের ৬ হাজার উড়োজাহাজকে অবিলম্বে মেরামত করার নির্দেশ দিয়েছে। এতে বিশ্বের মোট বহরের অর্ধেকের বেশি ফ্লাইট বাতিল ও বিলম্বের মুখে পড়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে বছরের সবচেয়ে ব্যস্ত ভ্রমণের সময়ে এই রিকল বিশ্বজুড়ে ভ্রমণসূচিতে বড় ধরনের বিঘ্ন ঘটাতে পারে।

বুলেটিনে জানানো হয়েছে, উড়োজাহাজগুলোকে আবার আকাশে ওঠানোর আগে মূলত পুরোনো একটি সফটওয়্যার সংস্করণে ফিরে যেতে হবে। বিভিন্ন এয়ারলাইনস জানিয়েছে, এই মেরামতের কারণে উড়োজাহাজ বিলম্ব বা বাতিল হতে পারে।

এ পর্যন্ত যেসব এয়ারলাইনস বড় ধরনের বিঘ্নের কথা জানিয়েছে, সেগুলো তুলে ধরা হলো:

এয়ার লিঙ্গাস

আইরিশ এয়ারলাইনসটি জানিয়েছে, সীমিতসংখ্যক বিমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এয়ার ফ্রান্স

৩৫টি ফ্লাইট বাতিল করেছে।

এয়ার ইন্ডিয়া

১১৩টি বিমান প্রভাবিত। এগুলোর মধ্যে ৪২টির সফটওয়্যার ঠিক করা হয়েছে। কিছু বিলম্ব হবে, তবে কোনো ফ্লাইট বাতিল হবে না।

এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস

ভারতের বিমান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা জানিয়েছে, ২৫টি বিমানে সফটওয়্যার ঠিক করা দরকার।

এয়ার নিউজিল্যান্ড

কিছু ফ্লাইট বাতিল হবে।

আমেরিকান এয়ারলাইনস

বিশ্বের সবচেয়ে বড় এ-৩২০ অপারেটর ব্যবহারকারী দেশটি কিছু ফ্লাইট বিলম্বের আশঙ্কা করছে। শুরুতে ৩৪০টি বিমান প্রভাবিত বলা হলেও পরে কমিয়ে ২০৯টিতে আনা হয়েছে।

এএনএ হোল্ডিংস (জাপান)

শনিবার ৬৫টি ফ্লাইট বাতিল করেছে।

অ্যাভিআঙ্কা (কলম্বিয়া)

বিমানবহরের ৭০ শতাংশের বেশি ফ্লাইট প্রভাবিত। আগামী ১০ দিন উল্লেখযোগ্য বিঘ্ন ঘটবে। ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত টিকিট বিক্রি স্থগিত।

ডেল্টা এয়ারলাইনস

মৃদু বিঘ্নের সম্ভাবনা।

ফ্লাইনাস (সৌদি আরব)

কিছু ফ্লাইট বিলম্ব হবে।

ইন্ডিগো (ভারত)

২০০ বিমানের মধ্যে ১৪৩টির সফটওয়্যার ঠিক করা হয়েছে। কিছু বিলম্ব হবে বলে সতর্ক করেছে।

কোরিয়ান এয়ার

১০টি প্রভাবিত বিমানের কাজ রোববার সকালেই শেষ হবে।

লাতাম এয়ারলাইনস

সীমিতসংখ্যক বিমানে সফটওয়্যার আপডেট প্রয়োজন।

লুফথানসা

সপ্তাহান্তে কিছু ফ্লাইট বাতিল বা বিলম্ব হওয়ার আশঙ্কা করছে।

টার্কিশ এয়ারলাইনস

৮টি এ-৩২০ বিমান প্রয়োজনীয় মেরামতের পর আবার পরিষেবায় ফিরবে।

ইউনাইটেড এয়ারলাইনস

মাত্র ৬টি বিমান প্রভাবিত; কিছু স্বল্প বিঘ্ন হতে পারে।

ভিভা (মেক্সিকো)

সফটওয়্যার আপডেটের কারণে বহর ভাবিত, তবে কখন ফ্লাইট স্বাভাবিক হবে, সে সময় এখনো নির্ধারিত নয়।

উইজ এয়ার (ইউরোপ)

সব প্রভাবিত বিমানের সফটওয়্যার আপডেট রাতে সম্পন্ন হয়েছে; আর কোনো বিঘ্নের সম্ভাবনা নেই।

বিষয়:

উড়োজাহাজফ্লাইটইউরোপ
এলাকার খবর
এশিয়া

ঘূর্ণিঝড়ে শ্রীলঙ্কায় মৃত বেড়ে ১৫৩, আন্তর্জাতিক সাহায্য প্রার্থনা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
শ্রীলঙ্কায় ঘূর্ণিঝড় দিতওয়াহর তাণ্ডবে প্রায় ১৫ হাজার ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। ছবি: রয়টার্সের সৌজন্য
শ্রীলঙ্কায় ঘূর্ণিঝড় দিতওয়াহর তাণ্ডবে প্রায় ১৫ হাজার ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। ছবি: রয়টার্সের সৌজন্য

ঘূর্ণিঝড় দিতওয়াহর প্রভাবে সৃষ্ট প্রবল বর্ষণ ও বন্যায় শ্রীলঙ্কায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৫৩ জনে দাঁড়িয়েছে। আরও ১৭৬ জন নিখোঁজ রয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে জরুরি সহায়তা চেয়েছে শ্রীলঙ্কা সরকার।

দেশটির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (ডিএমসি) আজ শনিবার জানিয়েছে, চরম আবহাওয়ার কারণে সারা দেশে প্রায় ১৫ হাজার ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে এবং প্রায় ৪৪ হাজার মানুষ সরকারি অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঘূর্ণিঝড় দিতওয়াহ শনিবার উত্তর দিকে প্রতিবেশী ভারতের দিকে চলে গেলেও এর প্রভাবে মধ্য শ্রীলঙ্কার ক্যান্ডি জেলায় (রাজধানী কলম্বো থেকে ১১৫ কিমি পূর্বে) আরও ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। প্রধান প্রবেশপথের রাস্তাগুলোর বেশ কিছু জায়গা এখনো পানির নিচে।

ডিএমসির মহাপরিচালক সম্পাথ কোটুওয়েগোডা সর্বশেষ হতাহতের সংখ্যা ঘোষণা করার সময় জানান, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর হাজার হাজার সদস্য মোতায়েন করে ত্রাণসহায়তা জোরদার করা হয়েছে। তিনি কলম্বোয় সাংবাদিকদের বলেন, ‘সশস্ত্র বাহিনীর সহায়তায় ত্রাণ কার্যক্রম চলছে।’

শ্রীলঙ্কা রেডক্রস সোসাইটির মহাসচিব মহেশ গুণসেকরা জানান, উদ্ধারকর্মীরা পৌঁছানোর চেষ্টা করলেও বহু মানুষ বিভিন্ন বন্যাকবলিত এলাকায় আটকা পড়েছে। তিনি বলেন, ‘ত্রাণের চাহিদা বাড়ছে। দুই দিন পরও পানি এখনো বাড়ছে। ঘূর্ণিঝড় ধীরে ধীরে সরে গেলেও আমাদের জন্য এখনো বিপদ শেষ হয়নি।’

এদিকে, আজ দেশটির সরকার আন্তর্জাতিক সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে। পাশাপাশি প্রায় ৫ লাখ ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে সহায়তার জন্য বিদেশে থাকা নাগরিকদের নগদ অনুদান দেওয়ার অনুরোধ করেছে।

প্রথম দেশ হিসেবে ভারত দ্রুত সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছে। ভারত ইতিমধ্যে দুটি বিমানবোঝাই ত্রাণসামগ্রী পাঠিয়েছে। এ ছাড়া একটি ভারতীয় যুদ্ধজাহাজ (আগে থেকে শুভেচ্ছা সফরে কলম্বোয় ছিল) তার নিজস্ব রেশন দুর্গতদের সহায়তার জন্য দান করেছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে শ্রীলঙ্কায় প্রাণহানির ঘটনায় সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে আমরা আরও ত্রাণ ও সহায়তা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত।’

প্রসঙ্গত, উষ্ণমণ্ডলীয় ঘূর্ণিঝড়ের নামকরণ তালিকায় থাকা ‘দিতওয়াহ’ শব্দটির অর্থ হলো ‘লেগুন’ বা উপহ্রদ। এই লেগুন হলো অগভীর জলাশয়, যা সাধারণত বালিয়াড়ি বা দ্বীপের কারণে মহাসাগর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই নাম দিয়েছে ইয়েমেন। নামটি ইয়েমেনের সুকাত্রা দ্বীপের দিতওয়াহ উপহ্রদকে (Detwah Lagoon) নির্দেশ করে, যা এর অনন্য ও স্বতন্ত্র উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্রের জন্য পরিচিত।

বিষয়:

নিহতনরেন্দ্র মোদিভারতবৃষ্টিঘূর্ণিঝড়বন্যাশ্রীলঙ্কা
এলাকার খবর
ভারত

রাহুলের বিরুদ্ধে মামলার প্রমাণের ‘সিডি’ ফাঁকা, ইউটিউবে দেখতে নারাজ বিচারক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
রাহুল গান্ধী। ছবি: পিটিআই
রাহুল গান্ধী। ছবি: পিটিআই

ভারতের লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে দায়ের করা সাভারকর মানহানি মামলা নাটকীয় মোড় নিয়েছে। কারণ, মূল প্রমাণ হিসেবে আদালতে দাখিল করা সিডি ফাঁকা পাওয়া যায় এবং এর বদলে ইউটিউব ক্লিপ পেশ করার অনুমতি চাওয়া হলে আদালত সেটাও বাতিল করে দেন।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম নিউজ১৮-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পুনের এমপি-এমএলএ আদালতের বিচারক অমল শিন্দে আজ শনিবার অভিযোগকারীর আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালের ৫ মার্চ লন্ডনে এক বক্তব্যে ভারতের হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শের জনক বিনায়ক দামোদর সাভারকরকে নিয়ে রাহুল গান্ধীর একটি মন্তব্যের জেরে এই মামলাটি দায়ের করেছিলেন তাঁর প্রপৌত্র সাত্যকি সাভারকর।

জানা গেছে, আজ শনিবার আদালতে অভিযোগকারীর সাক্ষ্য-গ্রহণের সময় মূল প্রমাণ হিসাবে জমা দেওয়া কমপ্যাক্ট ডিস্ক (সিডি) চালানো হয়। কিন্তু দেখা যায়, সিডিটি সম্পূর্ণ ফাঁকা। অর্থাৎ, তাতে কোনো ভিডিও বা তথ্য নেই।

এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার পরে সাত্যকি সাভারকরের আইনজীবী সংগ্রাম কোলহাটকর তাৎক্ষণিক আদালতের কাছে আবেদন করেন, যেহেতু সিডি কাজ করছে না, তাই অভিযোগপত্রের সঙ্গে জমা দেওয়া মূল ইউটিউব লিংকটি থেকেই সরাসরি ভিডিওটি চালানো হোক।

কিন্তু রাহুল গান্ধীর পক্ষের আইনজীবী মিলিন্দ পাওয়ার ইউটিউব লিংকটি চালানোর তীব্র বিরোধিতা করেন। বিচারক শিন্দে সেই আপত্তি বহাল রেখে রায় দেন, অনলাইন কনটেন্ট (ইউআরএল) প্রমাণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, এর সঙ্গে ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ৬৫ (বি) ধারা অনুযায়ী বাধ্যতামূলক শংসাপত্র (Certificate) জমা দেওয়া হয়নি।

এরপর অভিযোগকারীর আইনজীবী আরও দুটি সিডি পেশ করার অনুরোধ করেন। কিন্তু আদালত সেটিও বাতিল করে দেন। বিচারক বলেন, এই অতিরিক্ত সিডিগুলো প্রমাণ হিসেবে আদালতের নথিতে আনুষ্ঠানিকভাবে নথিভুক্ত করা হয়নি।

শেষে প্রমাণ দেখাতে না পেরে অভিযোগীর আইনজীবী শুনানি পিছিয়ে দেওয়ার আরজি জানান। তিনি বলেন, পরের শুনানিতে নতুন সিডি আনবেন। তাঁর আরজি মেনে আদালত মামলার শুনানি পিছিয়ে দেন।

বিষয়:

মামলাভারতবিজেপিরাহুল গান্ধীকংগ্রেস
এলাকার খবর
মধ্যপ্রাচ্য

সংঘবদ্ধ নির্যাতন ‘কার্যত’ ইসরায়েলের রাষ্ট্রনীতি, কুকুর হামলা, যৌন নির্যাতনের চিত্র জাতিসংঘের প্রতিবেদনে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মীরা গত বুধবার ইসরায়েল থেকে ফেরত পাঠানো অজ্ঞাতনামা ফিলিস্তিনিদের দেহাবশেষ ও মরদেহ রেডক্রসের কাছ থেকে গ্রহণ করেন। ছবি: সংগৃহীত
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কর্মীরা গত বুধবার ইসরায়েল থেকে ফেরত পাঠানো অজ্ঞাতনামা ফিলিস্তিনিদের দেহাবশেষ ও মরদেহ রেডক্রসের কাছ থেকে গ্রহণ করেন। ছবি: সংগৃহীত

ইসরায়েল গত দুই বছরে ‘রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সংঘটিত এবং ব্যাপক নির্যাতনের একপ্রকার বাস্তব নীতি’ অনুসরণ করেছে। জাতিসংঘের নতুন এক প্রতিবেদনে এমন অভিযোগ আনা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুদ্ধাপরাধের ঘটনায় ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনীর দায়মুক্তি উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে।

প্রতিবেদনে জাতিসংঘের নির্যাতনবিরোধী কমিটি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ব্যাপক মারধর, কুকুর দিয়ে হামলা, বিদ্যুতায়িত, ওয়াটারবোর্ডিং, দীর্ঘক্ষণ ধরে কষ্টকর অবস্থানে আটকে রাখা এবং যৌন সহিংসতার অভিযোগ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

গতকাল শুক্রবার প্রকাশিত প্রতিবেদনটি জাতিসংঘের নির্যাতনবিরোধী কনভেনশনে সই করা দেশগুলোর নিয়মিত মূল্যায়নের অংশ।

এতে বলা হয়, ইসরায়েলে আটক ফিলিস্তিনি ব্যক্তিদের তুচ্ছতাচ্ছিল্যপূর্ণ আচরণের (যেমন পশুর মতো আচরণ করতে বাধ্য করা বা তাদের ওপর প্রস্রাব করা) শিকার হতে হয়। তাদের নিয়মিতভাবে চিকিৎসা সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়।

১০ জন স্বাধীন বিশেষজ্ঞের এই কমিটি ইসরায়েলের Unlawful Combatants Law-এর ব্যাপক ব্যবহারে উদ্বেগ জানায়; যা হাজার হাজার ফিলিস্তিনি পুরুষ, নারী ও শিশুকে বিচার ছাড়াই দীর্ঘমেয়াদে আটক রাখার বৈধতা হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

ইসরায়েলি মানবাধিকার সংস্থা বি’ৎসেলেমের সর্বশেষ তথ্যে বলা হয়, গত সেপ্টেম্বরের শেষে ইসরায়েল প্রিজন সার্ভিস ৩ হাজার ৪৭৪ ফিলিস্তিনিকে বিচার ছাড়া আটকে রেখেছে।

জাতিসংঘের প্রতিবেদনটি জানায়, ইসরায়েলে বর্তমানে আটক ফিলিস্তিনিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিশু আছে; যাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা হয়নি বা বিচারপ্রক্রিয়া শুরু হয়নি।

প্রতিবেদনে বলা হয়, যেসব শিশুকে ‘নিরাপত্তাবন্দী’ হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়, তারা পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগে কঠোর সীমাবদ্ধতা, একাকী আটক এবং শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, যা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের লঙ্ঘন।

কমিটি ইসরায়েলকে আহ্বান জানিয়েছে, শিশুদের একাকী কারাবন্দী রাখার বিধান যেন বাতিল করা হয়।

১৯৮৪ সালে জাতিসংঘ নির্যাতনবিরোধী কনভেনশন বাস্তবায়ন তদারকির জন্য গঠিত এই কমিটি আরও বলেছে, দখল করা ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি নীতির দৈনন্দিন প্রয়োগ, সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করলে ‘নির্যাতনের সমতুল্য হতে পারে’।

প্রতিবেদনে বলা হয়, গাজা যুদ্ধ চলাকালে ৭৫ ফিলিস্তিনি বন্দী হেফাজতে মারা গেছেন। মৃত্যুর এই সংখ্যা ‘অস্বাভাবিকভাবে বেশি’ এবং তা শুধু ফিলিস্তিনি আটক ব্যক্তিদের মধ্যেই দেখা গেছে। এখন পর্যন্ত এসব মৃত্যুর ঘটনায় কোনো রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা দায়ী বা জবাবদিহির সম্মুখীন হননি।

ইসরায়েল সরকার বরাবরই নির্যাতনের অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে। জাতিসংঘ কমিটি ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিচার মন্ত্রণালয় ও কারা প্রশাসনের প্রতিনিধিদের বক্তব্যও শুনেছে, যেখানে তারা দাবি করে, কারাগারের পরিবেশ ‘যথাযথ ও নিয়মিত তদারকির আওতায়’।

তথ্যসূত্র: দ্য গার্ডিয়ান

বিষয়:

নির্যাতনজাতিসংঘফিলিস্তিনইসরায়েল
এলাকার খবর
