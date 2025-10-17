Ajker Patrika
> বিশ্ব
> যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

মার্কিন সশস্ত্রবাহিনীর লাতিন আমেরিকা অঞ্চলের প্রধানের আকস্মিক পদত্যাগ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
অ্যাডমিরাল এলভিন হোলসি। ছবি: সংগৃহীত
অ্যাডমিরাল এলভিন হোলসি। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীর লাতিন আমেরিকা অঞ্চলের কমান্ডের নেতৃত্বে থাকা অ্যাডমিরাল এলভিন হোলসি পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি চলতি বছরের শেষেই পদত্যাগ করবেন। তাঁর চাকরির জন্য নির্ধারিত বয়সসীমার দুই বছর আগেই পদ ছাড়ছেন তিনি। মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। ভেনেজুয়েলার সঙ্গে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে এই পদত্যাগকে বেশ অপ্রত্যাশিত বলে মনে করা হচ্ছে।

রয়টার্সকে একটি সূত্র জানিয়েছে, ক্যারিবীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযান নিয়ে হোলসি ও হেগসেথের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরেই টানাপোড়েন চলছিল। ঘোষণার আগের কয়েক দিন ধরে গুঞ্জন উঠেছিল যে, হোলসিকে বরখাস্তও করা হতে পারে। সিনেটের সশস্ত্র বাহিনী বিষয়ক কমিটির শীর্ষ নেতা ডেমোক্র্যাট সিনেটর জ্যাক রিড বলেছেন, এমন সময় হোলসির পদত্যাগ গভীর উদ্বেগের কারণ। বিশেষ করে যখন যুক্তরাষ্ট্রের ভেনেজুয়েলার সঙ্গে সম্ভাব্য মুখোমুখি সংঘাত নিয়ে আশঙ্কা বাড়ছে।

রিড এক বিবৃতিতে বলেন, ‘অ্যাডমিরাল হোলসির পদত্যাগে আমার উদ্বেগ আরও বেড়েছে। মনে হচ্ছে, এই প্রশাসন আগের সামরিক অভিযানের কঠিন অভিজ্ঞতা থেকে কোনো শিক্ষা নেয়নি এবং অভিজ্ঞ সমর নেতাদের পরামর্শও উপেক্ষা করছে।’

হেগসেথ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে হোলসির পদত্যাগের কারণ জানাননি। হোলসি হচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের কমান্ডগুলোর মধ্যে নেতৃত্বে থাকা দুজন কৃষ্ণাঙ্গ চার-তারকা কর্মকর্তার একজন। এক্সে দেওয়া এক পোস্টে হোলসি জানিয়েছেন, তিনি ১২ ডিসেম্বর অবসর নিচ্ছেন। তবে কারণ উল্লেখ করেননি। তিনি লিখেছেন, ‘গত ৩৭ বছর আমাদের দেশ, জনগণ ও সংবিধান রক্ষায় কাজ করতে পেরে আমি গর্বিত ও কৃতজ্ঞ।’

হোলসির পদত্যাগ এমন সময় এল, যখন যুক্তরাষ্ট্র ক্যারিবীয় অঞ্চলে সামরিক উপস্থিতি জোরদার করেছে। সেখানে রয়েছে মার্কিন নৌবাহিনীর গাইডেড মিসাইল ডেস্ট্রয়ার, এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান, একটি পারমাণবিক সাবমেরিন ও প্রায় ৬ হাজার ৫০০ সেনা। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেনেজুয়েলা সরকারের সঙ্গে চলমান অচলাবস্থা আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন।

ভেনেজুয়েলার উপকূলে সন্দেহভাজন ‘মাদকবাহী’ নৌকায় যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হামলায় অন্তত ২৭ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আইন বিশেষজ্ঞ ও ডেমোক্র্যাট দলের কয়েকজন আইনপ্রণেতা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তারা প্রশ্ন তুলেছেন, এসব হামলা আন্তর্জাতিক যুদ্ধ আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না। তবে ট্রাম্প প্রশাসন বলছে, ভেনেজুয়েলার ‘নারকোটেররিস্ট’ গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ করছে, তাই এসব হামলা বৈধ।

বুধবার ট্রাম্প জানান, তিনি ভেনেজুয়েলার ভেতরে গোপন অভিযানের অনুমতি দিয়েছেন সিআইএকে। এর পর থেকেই কারাকাসে জল্পনা ছড়িয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্র দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে সরিয়ে দিতে চায়।

পিট হেগসেথ প্রতিরক্ষামন্ত্রী হওয়ার পর পদত্যাগ করা সর্বশেষ উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা হলেন হোলসি। সাম্প্রতিক সময়ে আরও কয়েকজন সেনা কর্মকর্তা আকস্মিকভাবে বরখাস্ত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন জয়েন্ট চিফস অব স্টাফের চেয়ারম্যান সিকিউ ব্রাউন (যিনি কৃষ্ণাঙ্গ) এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নারী নৌপ্রধান লিসা ফ্রানচেত্তি।

এক্সে দেওয়া বিবৃতিতে হেগসেথ বলেন, ‘অ্যাডমিরাল হোলসির দেশের জন্য দীর্ঘ সময়ের অবদান ও সেবার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা তাঁর এবং তাঁর পরিবারের ভবিষ্যতের সাফল্য কামনা করছি।’

মাত্র এক সপ্তাহ আগে পেন্টাগন ঘোষণা করেছিল, যুক্তরাষ্ট্রের মাদকবিরোধী অভিযান আর মায়ামিভিত্তিক সাউদার্ন কমান্ড পরিচালনা করবে না। এর পরিবর্তে দায়িত্ব পাবে উত্তর ক্যারোলিনার ক্যাম্প লেজুনে অবস্থিত দ্রুত মোতায়েনযোগ্য ইউনিট ‘টু মেরিন এক্সপিডিশনারি ফোর্স।’ সাধারণত এ ধরনের উচ্চপর্যায়ের অভিযান পরিচালনা করে একটি কমব্যাট্যান্ট কমান্ড। তাই এই সিদ্ধান্ত সামরিক বিশ্লেষকদের কাছে বেশ বিস্ময়কর বলে মনে হয়েছে।

বিষয়:

লাতিন আমেরিকাভেনেজুয়েলাসামরিক বাহিনীযুক্তরাষ্ট্র
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিছানাভর্তি টাকা, বিলাসবহুল গাড়ি ও সোনাদানা মিলল পুলিশ কর্মকর্তার ঘরে

রাকসুর ৮ কেন্দ্রের ফল: ভিপি পদে প্রায় চার গুণ ভোটে এগিয়ে শিবিরের জাহিদ

রাকসুর ৯ কেন্দ্রের ফল: লড়াই জমাতে পারছেন না এষা

রাকসুর ১০ কেন্দ্রের ফল: ছাত্রদলের জিএস প্রার্থীর ভরাডুবি

মেয়েদের সব হলেই সর্বোচ্চ ভোট জাহিদ, আম্মার, সালমানের

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট শীর্ষ ১০-এর বাইরে

যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট শীর্ষ ১০-এর বাইরে

বাণিজ্যিক আদালত হচ্ছে, মামলা নিষ্পত্তি ৯০ দিনে

বাণিজ্যিক আদালত হচ্ছে, মামলা নিষ্পত্তি ৯০ দিনে

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৬ অক্টোবর ২০২৫

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৬ অক্টোবর ২০২৫

রেলের কেনাকাটায় অনিয়ম, এক পর্দার দামই ৮৮,৮২৬

রেলের কেনাকাটায় অনিয়ম, এক পর্দার দামই ৮৮,৮২৬

মেট্রোরেল চলাচলের সময় ও ট্রিপ বাড়বে রোববার থেকে

মেট্রোরেল চলাচলের সময় ও ট্রিপ বাড়বে রোববার থেকে

সম্পর্কিত

মার্কিন সশস্ত্রবাহিনীর লাতিন আমেরিকা অঞ্চলের প্রধানের আকস্মিক পদত্যাগ

মার্কিন সশস্ত্রবাহিনীর লাতিন আমেরিকা অঞ্চলের প্রধানের আকস্মিক পদত্যাগ

মধ্যস্থতাকারীদের জিম্মিদের মরদেহের অবস্থান জানিয়েছে ইসরায়েল, যন্ত্রপাতির অভাবে উদ্ধারে বিলম্ব হামাসের

মধ্যস্থতাকারীদের জিম্মিদের মরদেহের অবস্থান জানিয়েছে ইসরায়েল, যন্ত্রপাতির অভাবে উদ্ধারে বিলম্ব হামাসের

হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে হবে ট্রাম্প-পুতিনের পরবর্তী বৈঠক

হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে হবে ট্রাম্প-পুতিনের পরবর্তী বৈঠক

গাজা পুনর্গঠনে পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের, ব্যয় ৬৭ বিলিয়ন ডলার

গাজা পুনর্গঠনে পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের, ব্যয় ৬৭ বিলিয়ন ডলার