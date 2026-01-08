Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

মোদি, মাখোঁ আমার কাছে নতিস্বীকার করেছেন: ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৮ জানুয়ারি ২০২৬, ১২: ৪২
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: এএফপি
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: এএফপি

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ দুজনই তাঁর কাছে নতিস্বীকার করেছেন। মোদি তাঁকে বলেছেন, ‘স্যার, আমি কি আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে পারি?’ অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রে ফরাসি পণ্যের ওপর শুল্ক বাড়ানোর হুমকি দিয়ে তিনি ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁকে প্রেসক্রাইবড ওষুধের দাম কয়েক গুণ বাড়াতে বাধ্য করেছিলেন। ওয়াশিংটনে গত মঙ্গলবার নিজ দল রিপাবলিকান পার্টির আইনপ্রণেতাদের এক সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

ট্রাম্প বলেন, রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনায় ভারতের ওপর যুক্তরাষ্ট্র যে বাড়তি শুল্ক আরোপ করেছে, তাতে মোদি সন্তুষ্ট নন। তবে এই চাপের কারণেই তিনি রাশিয়ার তেল কেনা কমিয়েছেন। এর একপর্যায়ে মোদি নিজ থেকেই সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ করেন। বলেন, ‘স্যার, আমি কি আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে পারি?’ আমি বললাম, ‘হ্যাঁ।’

ভেনেজুয়েলায় ‘গণতন্ত্রী’ মাচাদোর পরিবর্তে মাদুরো–ঘনিষ্ঠ দেলসিকেই কেন বেছে নিলেন ট্রাম্পভেনেজুয়েলায় ‘গণতন্ত্রী’ মাচাদোর পরিবর্তে মাদুরো–ঘনিষ্ঠ দেলসিকেই কেন বেছে নিলেন ট্রাম্প

বর্তমানে ভারতের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের ৫০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর রয়েছে। এর মধ্যে ২৫ শতাংশ রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনার শাস্তি হিসেবে আরোপ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, ভারতীয় পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তারা দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে অ্যাপাচে হেলিকপ্টার পাওয়ার অপেক্ষায় ছিল। এই পরিস্থিতি বদলাতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই তারা ৬৮টি অ্যাপাচে হেলিকপ্টার কেনার অর্ডার দিয়েছে।

একই অনুষ্ঠানে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁকেও নিয়েও কথা বলেন ট্রাম্প। তাঁর দাবি, যুক্তরাষ্ট্রে ফরাসি পণ্যের ওপর শুল্ক বাড়ানোর হুমকি দিয়ে তিনি ফ্রান্সকে প্রেসক্রাইবড ওষুধের দাম কয়েক গুণ বাড়াতে বাধ্য করেছিলেন। ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বহু দশক ধরে কার্যত বৈশ্বিক স্বাস্থ্যব্যবস্থায় ভর্তুকি দিয়ে আসছে, অথচ আমেরিকান ভোক্তারা ফরাসি ভোক্তাদের তুলনায় বহুগুণ বেশি দামে ওষুধ কিনছে। এই বৈষম্য দূর করতে তিনি কথিত ‘মোস্ট ফেভার্ড নেশন’ নীতি কার্যকর করেছেন।

বিষয়:

ইমানুয়েল মাখোঁমার্কিন যুক্তরাষ্ট্রনরেন্দ্র মোদিভারতডোনাল্ড ট্রাম্পমার্কিন প্রেসিডেন্টফ্রান্স
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ভেনেজুয়েলার বিনিময়ে ২০১৯ সালেই ট্রাম্পের কাছে ইউক্রেন চেয়েছিল রাশিয়া

৬৬ জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে নিচ্ছেন ট্রাম্প

জকসুতে ভিপি, জিএস ও এজিএস হলেন শিবির-সমর্থিত প্রার্থীরা

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোটিপতি প্রার্থী ৫০১ জন

বিশ্বকাপ থেকে বাংলাদেশকে ‘গায়েব’ করে দিল আইসল্যান্ড

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ভেনেজুয়েলায় ‘গণতন্ত্রী’ মাচাদোর পরিবর্তে মাদুরো–ঘনিষ্ঠ দেলসিকেই কেন বেছে নিলেন ট্রাম্প

ভেনেজুয়েলায় ‘গণতন্ত্রী’ মাচাদোর পরিবর্তে মাদুরো–ঘনিষ্ঠ দেলসিকেই কেন বেছে নিলেন ট্রাম্প

৬৬ জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে নিচ্ছেন ট্রাম্প

৬৬ জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে নিচ্ছেন ট্রাম্প

চট্টগ্রামে চা বোর্ডের জমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে আরএসআরএমের কারখানা

চট্টগ্রামে চা বোর্ডের জমি থেকে উচ্ছেদ হচ্ছে আরএসআরএমের কারখানা

আগামী সরকারকে হাসিনার চেয়ে বড় ফ্যাসিস্ট বানানোর সব উদ্যোগ চলছে: হাসনাত কাইয়ূম

আগামী সরকারকে হাসিনার চেয়ে বড় ফ্যাসিস্ট বানানোর সব উদ্যোগ চলছে: হাসনাত কাইয়ূম

তারেক রহমানের অনুরোধে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন হাসনা মওদুদ

তারেক রহমানের অনুরোধে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন হাসনা মওদুদ

সম্পর্কিত

ভারতের ওপর আসতে পারে ৫০০ শতাংশ শুল্ক, কংগ্রেসের বিলে ট্রাম্পের সবুজসংকেত

ভারতের ওপর আসতে পারে ৫০০ শতাংশ শুল্ক, কংগ্রেসের বিলে ট্রাম্পের সবুজসংকেত

মোদি, মাখোঁ আমার কাছে নতিস্বীকার করেছেন: ট্রাম্প

মোদি, মাখোঁ আমার কাছে নতিস্বীকার করেছেন: ট্রাম্প

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসনবিরোধী অভিযানে গুলি, নারী নিহত

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসনবিরোধী অভিযানে গুলি, নারী নিহত

পালিয়ে গেছেন ইয়েমেনের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা, সৌদিতে সংলাপে গিয়ে উধাও তাঁর গোষ্ঠীর নেতারা

পালিয়ে গেছেন ইয়েমেনের বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা, সৌদিতে সংলাপে গিয়ে উধাও তাঁর গোষ্ঠীর নেতারা