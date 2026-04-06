Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সর্বস্ব নিয়ে প্রস্তুত ইরানের জনগণ—পররাষ্ট্র মুখপাত্র

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৬ এপ্রিল ২০২৬, ০১: ০৪
ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এসমাইল বাঘায়ি। ছবি: আল-জাজিরা

ইরানের জনগণ তাদের সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় সর্বশক্তি প্রয়োগে প্রস্তুত—এমনটাই জানিয়েছেন দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এসমাইল বাঘায়ি।

এক বক্তব্যে তিনি বলেন, ইরানিরা তাদের ‘সার্বভৌমত্ব’ ও ‘স্ব-নিয়ন্ত্রণের অধিকার’ রক্ষায় দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং ভবিষ্যতেও সেই অবস্থান বজায় রাখবে।

বাঘায়ি বলেন, ‘ইরানিদের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সর্বশক্তি প্রয়োগে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।’ তিনি উল্লেখ করেন, গত ৩৭ দিন নয়, বরং প্রায় পাঁচ দশক ধরে ইরানের জনগণ তাদের দেশপ্রেমের প্রমাণ দিয়ে আসছে এবং শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে প্রস্তুত রয়েছে।

এদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক হুমকির কঠোর সমালোচনা করেছেন ইরানের এই মুখপাত্র। তিনি বলেন, ট্রাম্পের বক্তব্য একটি ‘অপরাধমূলক মানসিকতার’ প্রতিফলন। এসব বক্তব্য ‘যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধে প্ররোচনা’ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

বাঘায়ি অভিযোগ করেন, কোনো দেশের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো বা জ্বালানি খাতে হামলার হুমকি দেওয়া মানে সেই দেশের পুরো জনগোষ্ঠীকে ঝুঁকির মুখে ফেলা। তিনি বলেন, ‘এটি নিছক হুমকি নয়, বরং স্পষ্টভাবে যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের ইঙ্গিত বহন করে।’

ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দীর্ঘদিনের উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে এই ধরনের মন্তব্য পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলবে বলে বিশ্লেষকেরা মনে করছেন।

যুদ্ধডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রহুমকিইরানইরান-ইসরায়েল সংঘাত
যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

