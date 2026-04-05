Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

হরমুজ প্রণালির ‘সুরক্ষায়’ মার্কিন জোটে যোগ দিতে প্রস্তুত আরব আমিরাত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা আনোয়ার গারগাশ। ছবি: সংগৃহীত

হরমুজ প্রণালিতে নৌচলাচল নিরাপদ করতে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক জোটে যোগ দেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। দেশটির প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা আনোয়ার গারগাশ এক বিবৃতিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

গণমাধ্যমে দেওয়া বক্তব্যে গারগাশ বলেন, মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে ইরানের বর্তমান ‘কৌশল’ মূলত এই অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের প্রভাবকে শক্তিশালী করবে। তিনি বলেন, ইরানের এই কৌশল প্রকৃতপক্ষে মার্কিন ভূমিকাকে আরও সুসংহত করবে; এটি কোনোভাবেই কমাবে না। আমরা উপসাগরীয় অঞ্চলে ইসরায়েলি প্রভাবকে আরও প্রকট হতে দেখব, যা কমার কোনো সম্ভাবনা নেই।

সম্প্রতি ইরান কর্তৃক হরমুজ প্রণালি বন্ধের হুমকি এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাল্টা আলটিমেটামের পরিপ্রেক্ষিতে আমিরাতের এই অবস্থান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ট্রাম্প আগেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হরমুজ প্রণালি উন্মুক্ত না করলে ইরানের ওপর ‘নরক’ নামিয়ে আনা হবে। এই উত্তেজনার মধ্যেই আমিরাত সরাসরি মার্কিন সামরিক চেষ্টায় শামিল হওয়ার ইঙ্গিত দিল।

মধ্যপ্রাচ্যযুক্তরাষ্ট্রইরানআরব আমিরাতহরমুজ প্রণালি
