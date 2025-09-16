Ajker Patrika
> বিশ্ব
> যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

কার্ক হত্যাকাণ্ডে উল্লাসকারীদের ভিসা বাতিলের হুমকি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১: ২০
চার্লি কার্ক। ছবি: সংগৃহীত
চার্লি কার্ক। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডকে সমর্থন বা তাতে উল্লাস প্রকাশ করলে অভিবাসীদের ভিসা বাতিল করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। সম্প্রতি রক্ষণশীল রাজনৈতিক কর্মী চার্লি কার্কের হত্যার পর এই সতর্কবার্তা দেন তিনি। মার্কিন সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রুবিও বলেন, যারা এ ধরনের ‘ধ্বংসাত্মক আচরণ’ করবে, তাদের যুক্তরাষ্ট্রে থাকার কোনো যৌক্তিকতা নেই।

রুবিও বলেন, ‘যাঁরা রাজনৈতিক নেতা হত্যায় খুশি প্রকাশ করে বা তাতে উল্লাস করে, তাঁদের ভিসা দেওয়ার কোনো কারণ নেই। আর তিনি যদি ইতিমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের বাসিন্দা হয়ে থাকেন, তাঁদের ভিসা বাতিল করতে হবে। কেন আমরা এমন মানুষকে আমেরিকায় জায়গা দেব, যাঁরা নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক আচরণে লিপ্ত হয়? এর কোনো অর্থ নেই।’

এর আগে গত শুক্রবার এই ইস্যুতে সতর্কবার্তা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর। সেই বার্তায় জানানো হয়, কার্ক হত্যার ঘটনায় যাঁরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উল্লাস করছে, তাদের ওপর নজরদারি চালানো হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রুবিওর ডেপুটি ক্রিস ল্যান্ডাউ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন, ‘একজন রাজনীতিকের হত্যাকে প্রশংসা করা বা হালকা করে দেখা ঘৃণ্য। কনস্যুলার কর্মকর্তাদের ইতিমধ্যেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জনগণ চাইলে এমন মন্তব্য আমাদের নজরে আনতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিতে এই পদক্ষেপ জরুরি।’

পররাষ্ট্র দপ্তরের এই সতর্কবার্তার পরই এল রুবিওর ওই হুঁশিয়ারি।

এর আগে চলতি বছরের জুনে ট্রাম্প প্রশাসন ভিসা আবেদনকারীদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের ঘোষণা দেয় এবং তাঁদের প্রোফাইল ‘পাবলিক’ রাখার নির্দেশনা দেয়। ক্ষমতায় ফেরার পর এ পর্যন্ত বিভিন্ন কারণে ৬ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী ভিসা বাতিল করেছে প্রশাসন। এর মধ্যে ‘ড্রাইভিং আন্ডার ইনফ্লুয়েন্স’ থেকে শুরু করে বিক্ষোভে অংশ নেওয়া এবং ‘সন্ত্রাসবাদ সমর্থনের অভিযোগ’ পর্যন্ত নানা কারণ রয়েছে।

চার্লি কার্ক হত্যা: বামপন্থীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের ডাক, চাকরি হারানোর মুখে বহু সমালোচকচার্লি কার্ক হত্যা: বামপন্থীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের ডাক, চাকরি হারানোর মুখে বহু সমালোচক

উল্লেখ্য, প্রভাবশালী ডানপন্থী কর্মী চার্লি কার্ককে গত বুধবার ইউটাহ ভ্যালি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বিতর্ক চলাকালে গুলি করে হত্যা করা হয়। গলায় গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই তিনি নিহত হন। প্রায় ৩৩ ঘণ্টা পর ২২ বছর বয়সী সন্দেহভাজন টাইলার রবিনসনকে অঙ্গরাজ্যের ওয়াশিংটন কাউন্টি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ আগামী মঙ্গলবার আনা হতে পারে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বিষয়:

মার্কিনডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রভিসাপররাষ্ট্রমন্ত্রী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

পাকিস্তান কি তাহলে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারতে যাচ্ছে

পাকিস্তান কি তাহলে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারতে যাচ্ছে

মুসলিম বিশ্বে ন্যাটোর আদলে সামরিক বাহিনী গঠনে মত

মুসলিম বিশ্বে ন্যাটোর আদলে সামরিক বাহিনী গঠনে মত

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাঁকে

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাঁকে

জনপ্রশাসনের ১৭ কর্মকর্তাকে বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে বদলি

বিদেশে দূতাবাসে নিয়োগ পেলেন জনপ্রশাসনের ১৭ কর্মকর্তা

এনসিপির সেই নেত্রীকে দল থেকে অব্যাহতি

এনসিপির সেই নেত্রীকে দল থেকে অব্যাহতি

সম্পর্কিত

গণবিক্ষোভ আতঙ্কে মোদি সরকার, ১৯৭৪ পরবর্তী সব আন্দোলন নিয়ে গবেষণার নির্দেশ

গণবিক্ষোভ আতঙ্কে মোদি সরকার, ১৯৭৪ পরবর্তী সব আন্দোলন নিয়ে গবেষণার নির্দেশ

ভারতে প্রেমিককে বেঁধে প্রেমিকাকে ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

ভারতে প্রেমিককে বেঁধে প্রেমিকাকে ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

ভারতকে বকে দিয়ে ট্রাম্পের উপদেষ্টা বললেন, ‘আলোচনায় আসছে’ দিল্লি

ভারতকে বকে দিয়ে ট্রাম্পের উপদেষ্টা বললেন, ‘আলোচনায় আসছে’ দিল্লি

কার্ক হত্যাকাণ্ডে উল্লাসকারীদের ভিসা বাতিলের হুমকি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

কার্ক হত্যাকাণ্ডে উল্লাসকারীদের ভিসা বাতিলের হুমকি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর