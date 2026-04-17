ইরান ইস্যুতে দেশীয় গণমাধ্যমের ওপর ক্ষুব্ধ ট্রাম্প, প্রশংসার দাবি

ইরান নিয়ে নিজের গৃহীত নীতিগুলোর সমালোচনা করায় যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার সংবাদমাধ্যমগুলোর ওপর আবার চড়াও হয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আজ শুক্রবার এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে তিনি সংবাদমাধ্যমগুলোকে আক্রমণ করে বলেন, তারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁর কাজের নেতিবাচক সমালোচনা করছে।
ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প লেখেন, ‘ব্যর্থ নিউ ইয়র্ক টাইমস, ফেক নিউজ সিএনএন এবং অন্যরা এখন কী করবে ভেবে পাচ্ছে না।’ তিনি দাবি করেন, এই সংবাদমাধ্যমগুলো মরিয়া হয়ে তাঁর ইরান নীতির সমালোচনা করার জন্য কোনো একটা কারণ খুঁজছে; কিন্তু তারা তা খুঁজে পাচ্ছে না।
সংবাদমাধ্যমগুলোকে পরামর্শ দিয়ে ট্রাম্প আরও বলেন, তারা কি সঠিক সময়ে এ কথাটি বলতে পারে না যে—‘মি. প্রেসিডেন্ট, আপনি দারুণ কাজ করেছেন’? এটা বললে তো তারা তাদের হারানো বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরে পেতে শুরু করবে।
উল্লেখ্য, ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলমান উত্তেজনা এবং শান্তি আলোচনার প্রেক্ষাপটে মার্কিন গণমাধ্যমগুলো ট্রাম্প প্রশাসনের পদক্ষেপের চুলচেরা বিশ্লেষণ করছে। ট্রাম্পের মতে, গণমাধ্যমগুলো তাঁর সফলতাকে স্বীকার না করে কেবল খুঁত খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে।
রয়টার্সকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা একসঙ্গে এটি (ইউরেনিয়াম) উদ্ধার করতে যাচ্ছি। আমরা ইরানের সঙ্গে মিলে বেশ ধীরস্থিরভাবে সেখানে যাব এবং বড় বড় যন্ত্রপাতি দিয়ে খননকাজ শুরু করব...এরপর আমরা সেগুলো যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসব।’৩৫ মিনিট আগে
গত বছরের জুনে তিনটি প্রধান ইরানি পারমাণবিক স্থাপনায় মার্কিন হামলার পর মাটির নিচে চাপা পড়ে থাকা উচ্চমাত্রার সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামকেই ট্রাম্প ‘নিউক্লিয়ার ডাস্ট’ হিসেবে অভিহিত করছেন।১ ঘণ্টা আগে
মার্কিন এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এটি যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দেওয়া প্রস্তাব। তবে ইরানের এই অর্থ ব্যবহারের শর্তাবলি এবং ইউরেনিয়াম মজুতের ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।৩ ঘণ্টা আগে
কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো রাজনীতি ছাড়ার পর এক ভিন্নধর্মী জীবন বেছে নিয়েছেন, যা প্রচলিত ধারা থেকে বেশ আলাদা। সাধারণত ক্ষমতা ছাড়ার পর বিশ্বনেতারা অপেক্ষাকৃত শান্ত, করপোরেট বা পরামর্শমূলক ভূমিকায় চলে যান, কিন্তু সেই পথে হাঁটছেন না ট্রুডো। তিনি বরং একই সঙ্গে রাজনৈতিক ভাষ্যকার,৩ ঘণ্টা আগে