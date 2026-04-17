ইরান ইস্যুতে দেশীয় গণমাধ্যমের ওপর ক্ষুব্ধ ট্রাম্প, প্রশংসার দাবি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইরান ইস্যুতে দেশীয় গণমাধ্যমের ওপর ক্ষুব্ধ ট্রাম্প, প্রশংসার দাবি
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: ইপিএ

ইরান নিয়ে নিজের গৃহীত নীতিগুলোর সমালোচনা করায় যুক্তরাষ্ট্রের মূলধারার সংবাদমাধ্যমগুলোর ওপর আবার চড়াও হয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আজ শুক্রবার এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে তিনি সংবাদমাধ্যমগুলোকে আক্রমণ করে বলেন, তারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁর কাজের নেতিবাচক সমালোচনা করছে।

ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প লেখেন, ‘ব্যর্থ নিউ ইয়র্ক টাইমস, ফেক নিউজ সিএনএন এবং অন্যরা এখন কী করবে ভেবে পাচ্ছে না।’ তিনি দাবি করেন, এই সংবাদমাধ্যমগুলো মরিয়া হয়ে তাঁর ইরান নীতির সমালোচনা করার জন্য কোনো একটা কারণ খুঁজছে; কিন্তু তারা তা খুঁজে পাচ্ছে না।

সংবাদমাধ্যমগুলোকে পরামর্শ দিয়ে ট্রাম্প আরও বলেন, তারা কি সঠিক সময়ে এ কথাটি বলতে পারে না যে—‘মি. প্রেসিডেন্ট, আপনি দারুণ কাজ করেছেন’? এটা বললে তো তারা তাদের হারানো বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরে পেতে শুরু করবে।

উল্লেখ্য, ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলমান উত্তেজনা এবং শান্তি আলোচনার প্রেক্ষাপটে মার্কিন গণমাধ্যমগুলো ট্রাম্প প্রশাসনের পদক্ষেপের চুলচেরা বিশ্লেষণ করছে। ট্রাম্পের মতে, গণমাধ্যমগুলো তাঁর সফলতাকে স্বীকার না করে কেবল খুঁত খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে।

যুদ্ধমধ্যপ্রাচ্যগণমাধ্যমডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রইরানইরান-ইসরায়েল সংঘাত
ইরান ইস্যুতে দেশীয় গণমাধ্যমের ওপর ক্ষুব্ধ ট্রাম্প, প্রশংসার দাবি

ইরান ইস্যুতে দেশীয় গণমাধ্যমের ওপর ক্ষুব্ধ ট্রাম্প, প্রশংসার দাবি

