হরমুজ খুলে দিলেও পার হতে লাগবে আইআরজিসির অনুমতি—আরও যেসব শর্ত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৭ এপ্রিল ২০২৬, ২৩: ৪৩
হরমুজ খুলে দিলেও পার হতে লাগবে আইআরজিসির অনুমতি—আরও যেসব শর্ত
হরমুজ প্রণালিতে ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী। ছবি: সংগৃহীত

হরমুজ প্রণালি দিয়ে জাহাজ চলাচলের অনুমতি দিলেও সেখানে যাতায়াতের ক্ষেত্রে বেশ কিছু কঠোর শর্ত জুড়ে দিয়েছে ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিসি)। আজ শুক্রবার এক বিবৃতিতে আইআরজিসির নৌ কমান্ড স্পষ্ট করেছে, এই নৌপথ ব্যবহারের জন্য এখন থেকে ইরানি সামরিক বাহিনীর আগাম অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক।

আইআরজিসির শর্ত

আইআরজিসির নৌ কমান্ডের পক্ষ থেকে জাহাজ চলাচলের জন্য যে শর্তগুলো দেওয়া হয়েছে, সেগুলো হলো—

নির্দিষ্ট রুট: কেবল বেসামরিক ও বাণিজ্যিক জাহাজগুলো ইরানের নির্ধারিত রুট বা পথ দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে।

সামরিক জাহাজে নিষেধাজ্ঞা: এই প্রণালি দিয়ে যেকোনো বিদেশি সামরিক জাহাজ চলাচল আগের মতোই কঠোরভাবে নিষিদ্ধ থাকবে।

অনুমতি বাধ্যতামূলক: আইআরজিসি নৌবাহিনীর সরাসরি অনুমতি ছাড়া কোনো জাহাজই নড়াচড়া করতে পারবে না। বিবৃতিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, কেবল আইআরজিসি নৌবাহিনীর অনুমতি পেলেই জাহাজ চলবে।

আইআরজিসি তাদের বিবৃতিতে আরও জানিয়েছে, এই পদক্ষেপ যুদ্ধক্ষেত্রে চলমান যুদ্ধবিরতি চুক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ ছাড়া লেবাননে কার্যকর হওয়া যুদ্ধবিরতি বাস্তবায়নের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে তারা উল্লেখ করে।

হরমুজ প্রণালি ‘পুরোপুরি উন্মুক্ত’ ঘোষণা করল ইরানহরমুজ প্রণালি ‘পুরোপুরি উন্মুক্ত’ ঘোষণা করল ইরান

এর আগে ইসরায়েল ও লেবাননের মধ্যে কার্যকর হওয়া যুদ্ধবিরতির সঙ্গে সংহতি জানিয়ে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নৌপথ হরমুজ প্রণালিকে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের জন্য ‘পুরোপুরি উন্মুক্ত’ ঘোষণা করেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া পোস্টে আরাঘচি জানান, লেবানন ও ইসরায়েলের মধ্যে বর্তমানে যে ১০ দিনের যুদ্ধবিরতি চলছে, সেই অবশিষ্ট সময় পর্যন্ত হরমুজ প্রণালি দিয়ে সব ধরনের বাণিজ্যিক জাহাজ অবাধে চলাচল করতে পারবে।

নতুন শত্রু খুঁজছে ইসরায়েল, তালিকার শীর্ষে পাকিস্তান-তুরস্ক

পুলিশ সদস্যকে তেলের পাম্পে জরিমানা, জেলা পুলিশের বিবৃতি

হরমুজ প্রণালি ‘পুরোপুরি উন্মুক্ত’ ঘোষণা করল ইরান

সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের বিনিময়ে ২০ বিলিয়ন ডলার নগদ পাচ্ছে ইরান

শিশুর হাত-পা বাঁধা মরদেহ উদ্ধার, হত্যাকাণ্ডে জড়িত সন্দেহে দুই ভাইকে পিটিয়ে হত্যা

এলাকার খবর
Loading...

লীগ সরকারের আমলের কিছু কাজ চালিয়ে নেওয়া দরকার: মাহফুজ আলম

লীগ সরকারের আমলের কিছু কাজ চালিয়ে নেওয়া দরকার: মাহফুজ আলম

সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের বিনিময়ে ২০ বিলিয়ন ডলার নগদ পাচ্ছে ইরান

সমৃদ্ধ ইউরেনিয়ামের বিনিময়ে ২০ বিলিয়ন ডলার নগদ পাচ্ছে ইরান

দ্বিতীয় সারির নিউজিল্যান্ডের সঙ্গেই পেরে উঠল না বাংলাদেশ

দ্বিতীয় সারির নিউজিল্যান্ডের সঙ্গেই পেরে উঠল না বাংলাদেশ

হরমুজ প্রণালি ‘পুরোপুরি উন্মুক্ত’ ঘোষণা করল ইরান

হরমুজ প্রণালি ‘পুরোপুরি উন্মুক্ত’ ঘোষণা করল ইরান

শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের বিষয়টি পরীক্ষা করছে ভারত

শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের বিষয়টি পরীক্ষা করছে ভারত

বিয়ে করতে কেন দেশ ছাড়ছেন পশ্চিমা পুরুষেরা

বিয়ে করতে কেন দেশ ছাড়ছেন পশ্চিমা পুরুষেরা

হরমুজ খুলে দিলেও পার হতে লাগবে আইআরজিসির অনুমতি—আরও যেসব শর্ত

হরমুজ খুলে দিলেও পার হতে লাগবে আইআরজিসির অনুমতি—আরও যেসব শর্ত

ইরানের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসা হবে: ট্রাম্প

ইরানের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসা হবে: ট্রাম্প

ইরান ইস্যুতে দেশীয় গণমাধ্যমের ওপর ক্ষুব্ধ ট্রাম্প, প্রশংসার দাবি

ইরান ইস্যুতে দেশীয় গণমাধ্যমের ওপর ক্ষুব্ধ ট্রাম্প, প্রশংসার দাবি