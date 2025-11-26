Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

ইউক্রেন শান্তিচুক্তি চূড়ান্ত না হওয়া পর্যন্ত পুতিন-জেলেনস্কির সঙ্গে আর দেখা করবেন না ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৬ নভেম্বর ২০২৫, ০৮: ৪৬
রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। ছবি: সংগৃহীত
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধ শেষ করতে দুই পক্ষ সমঝোতার আরও কাছাকাছি না আসা পর্যন্ত তিনি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে আর বৈঠকে বসবেন না।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওসের খবরে বলা হয়েছে, ট্রাম্পের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, তিনি শুরুতে থ্যাংকস গিভিংয়ের মধ্যেই ইউক্রেনকে তাঁর শান্তি প্রস্তাব মানাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সাম্প্রতিক আলোচনায় গতি আসায় তিনি এখন আলোচনার জন্য আরও সময় দিতেও রাজি বলে মনে হচ্ছে।

ট্রাম্প নিজ মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে লিখেছেন, ‘গত এক সপ্তাহে রাশিয়া ও ইউক্রেনের যুদ্ধের ইতি টানতে আমার দলের প্রচেষ্টায় দারুণ অগ্রগতি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের খসড়া করা প্রাথমিক ২৮ দফা শান্তিচুক্তিকে দুই পক্ষের বাড়তি মতামত নিয়ে আরও পরিমার্জন করা হয়েছে। এখন খুব অল্প কয়েকটি বিষয়ে মতপার্থক্য রয়ে গেছে।’

পরবর্তী ধাপে হোয়াইট হাউসের দূত স্টিভ উইটকফ মস্কোতে পুতিনের সঙ্গে বৈঠক করবেন। যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর সচিব ড্যান ড্রিসকল মঙ্গলবার আবুধাবিতে রাশিয়ার কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনার পর শিগগির ইউক্রেনীয় প্রতিনিধিদের সঙ্গেও আরেক দফা বৈঠকে বসবেন।

ট্রাম্প আরও লেখেন, ‘আমি আশা করি, প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি এবং প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে দেখা করব, কিন্তু সেটা তখনই হবে, যখন এই যুদ্ধ শেষ করার চুক্তি সম্পূর্ণ হবে, বা অন্তত শেষ পর্যায়ে পৌঁছাবে।’

শেষ অবস্থা হলো, রোববার জেনেভায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সফল বৈঠকের পর জেলেনস্কি এই সপ্তাহেই মার-এ-লাগোতে ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন, থ্যাংকস গিভিংয়ের সময়ও সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। তবে সংশোধিত ১৯ দফা শান্তি প্রস্তাবে রাশিয়ার প্রতিক্রিয়া আগে না দেখে আমন্ত্রণ জানানোর বিষয়ে হোয়াইট হাউস সতর্ক অবস্থান নেয়।

বিষয়:

ইউক্রেনরাশিয়াডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রভ্লাদিমির পুতিনভলোদিমির জেলেনস্কি
