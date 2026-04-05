ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

চলতি বছরের জানুয়ারিতে ইরানে সরকারবিরোধী বিক্ষোভকারীদের হাতে অস্ত্র পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল ওয়াশিংটন। মার্কিন সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেই এই চাঞ্চল্যকর তথ্য ফাঁস করেছেন।
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ‘কুর্দিদের মাধ্যমে’ ইরানি বিক্ষোভকারীদের কাছে অস্ত্র পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছিল। তবে অস্ত্রগুলো শেষ পর্যন্ত বিক্ষোভকারীদের হাতে পৌঁছাতে পারেনি।
সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, ‘আমরা তাদের প্রচুর বন্দুক পাঠিয়েছিলাম, আমরা সেগুলো কুর্দিদের মাধ্যমে পাঠিয়েছিলাম।’ তবে তিনি ‘কুর্দি’ বলতে সুনির্দিষ্টভাবে কাদের বুঝিয়েছেন বা কোন গোষ্ঠীর মাধ্যমে এই কাজ করা হয়েছিল, সে সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো তথ্য দেননি।
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প জানান, তাঁর ধারণা, কুর্দিরা ওই অস্ত্রগুলো নিজেদের কাছেই রেখে দিয়েছে। অর্থাৎ, বিক্ষোভকারীদের সহায়তা করার জন্য পাঠানো মার্কিন অস্ত্র মাঝপথেই কুর্দি যোদ্ধারা আত্মসাৎ করেছেন বলে তিনি মনে করছেন।
প্রসঙ্গত, চলতি বছরের জানুয়ারিতে ইরানে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হলে ট্রাম্প প্রশাসন সরাসরি বিক্ষোভকারীদের সমর্থনের ঘোষণা দিয়েছিল। ওই সময় ট্রাম্প বলেছিলেন, ইরান যদি শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালায় এবং সহিংসভাবে তাঁদের হত্যা করে, তবে যুক্তরাষ্ট্র চুপ করে বসে থাকবে না। ওয়াশিংটন ‘লকড অ্যান্ড লোডেড’, অর্থাৎ যেকোনো পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত। বিক্ষোভকারীদের হত্যা করা হলে তাঁদের উদ্ধারে এগিয়ে আসবে।
