Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

ইরান ১০টি তেলের ট্যাংকার উপহার দিয়েছে: ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইরান ১০টি তেলের ট্যাংকার উপহার দিয়েছে: ট্রাম্প
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: এএফপি

চলমান যুদ্ধের অবসান ঘটাতে এবং শান্তি আলোচনায় নিজেদের সদিচ্ছা প্রমাণ করতে ইরান যুক্তরাষ্ট্রের ১০টি তেলবাহী ট্যাংকার হরমুজ প্রণালি অতিক্রমের অনুমতি দিয়েছে বলে দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি ইরানের এই পদক্ষেপকে ‘উপহার’ ও ‘ভালো ইঙ্গিত’ হিসেবে অভিহিত করেছেন। আজ বৃহস্পতিবার (২৬ মার্চ) হোয়াইট হাউসে আয়োজিত কেবিনেট মিটিংয়ে তিনি এ তথ্য জানান।

এর আগে গত মঙ্গলবার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এক সংবাদ সম্মেলনে ইরান থেকে একটি ‘দামি এবং জ্বালানি-সংক্রান্ত উপহার’ পাওয়ার কথা বলে উপস্থিত সবাইকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দিয়েছিলেন। তখন তিনি বিস্তারিত কিছু না বললেও আজ এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, ‘তারা (ইরান) বলেছে—আমরা যে আলোচনার বিষয়ে আন্তরিক এবং দৃঢ়, তা প্রমাণ করতে আপনাদের আটটি তেলের জাহাজ যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছি। আটটি বড় তেলের জাহাজ।’

ট্রাম্প আরও জানান, প্রাথমিকভাবে আটটি জাহাজের কথা থাকলেও এরপর আরও দুটি জাহাজকে যাওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। ছেড়ে দেওয়া ১০টি ট্যাংকারের মধ্যে বেশ কয়েকটি পাকিস্তানের পতাকাবাহী জাহাজ ছিল বলেও উল্লেখ করেন ট্রাম্প।

উল্লেখ্য, পাকিস্তান বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করছে। তবে এই জাহাজগুলো ঠিক কাদের মালিকানাধীন বা সেগুলোতে কী পরিমাণ তেল ছিল, সে বিষয়ে হোয়াইট হাউস থেকে তাৎক্ষণিকভাবে বিস্তারিত জানানো হয়নি।

বিষয়:

ডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রতেলইরানইসরায়েলইরান-ইসরায়েল সংঘাতহরমুজ প্রণালি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সোনার দাম দীর্ঘমেয়াদি পতনে যাচ্ছে

সোনার দাম দীর্ঘমেয়াদি পতনে যাচ্ছে

ইরানিদের রাস্তায় নামানোর পরিকল্পনা ছিল নেতানিয়াহুর, ‘কচুকাটা’ হওয়ার ভয়ে প্রত্যাখ্যান ট্রাম্পের

ইরানিদের রাস্তায় নামানোর পরিকল্পনা ছিল নেতানিয়াহুর, ‘কচুকাটা’ হওয়ার ভয়ে প্রত্যাখ্যান ট্রাম্পের

দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে বাসডুবি: বেঁচে ফিরলেন খোকসার খাইরুল, ছিনিয়ে নিয়েছে মোবাইল ফোন

দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে বাসডুবি: বেঁচে ফিরলেন খোকসার খাইরুল, ছিনিয়ে নিয়েছে মোবাইল ফোন

উত্তরায় শরীর থেকে মন আলাদা করা ‘কেটামিন’ তৈরি করতেন ৩ চীনা নাগরিক, যেত শ্রীলঙ্কায়

উত্তরায় শরীর থেকে মন আলাদা করা ‘কেটামিন’ তৈরি করতেন ৩ চীনা নাগরিক, যেত শ্রীলঙ্কায়

ভোলা সদর হাসপাতাল: বাড়তি খরচে নাকাল রোগী

ভোলা সদর হাসপাতাল: বাড়তি খরচে নাকাল রোগী

সম্পর্কিত

ইরান ১০টি তেলের ট্যাংকার উপহার দিয়েছে: ট্রাম্প

ইরান ১০টি তেলের ট্যাংকার উপহার দিয়েছে: ট্রাম্প

