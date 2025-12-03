আমি আগের তুলনায় এখন আরও বেশি প্রাণবন্ত—বলেই মন্ত্রিসভায় ঘুমিয়ে পড়লেন ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ওয়াশিংটনে স্থানীয় সময় গতকাল মঙ্গলবার দুপুর ঠিক বারোটার কিছু পর মন্ত্রিসভার বৈঠক শুরু হয়। সেখানে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্বভাবমতোই প্রথমে ‘ঘুমকাতুরে জো’ বাইডেনকে নিয়ে কিছু কথা বলেন। এরপরই তিনি দাবি করেন, তিনি ২৫ বছর আগে যতটা বিচক্ষণ–প্রাণবন্ত ছিলেন, এখন তার চেয়েও অনেক বেশি। এবং এই কথা বলার কিছুক্ষণ পরেই তিনি বৈঠকের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েন।
মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন–এর খবর, গত সপ্তাহে নিউইয়র্ক টাইমস ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট প্রকাশ করে। যেখানে বলা হয় ৭৯ বছর বয়সী প্রেসিডেন্ট তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদে কিছুটা ধীর হয়ে গেছেন। ট্রাম্প সেই রিপোর্টের কড়া সমালোচনা করেই বলেন, তিনি নাকি ‘২৫ বছর আগের চেয়েও এখন অনেক বেশি বিচক্ষণ ও প্রাণবন্ত।’ নিউইয়র্ক টাইমসকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, ‘ট্রাম্প ঝরঝরে, কিন্তু ওরা ঝরঝরে নয়।’
এ সময় ট্রাম্প সাংবাদিকদের ওপর ক্ষোভ ঝাড়েন। কারণ, তিনি মনে করেন—তাঁর স্বাস্থ্য এবং কর্মক্ষমতা নিয়ে তাঁর সঙ্গে অন্যায় আচরণ করা হচ্ছে। তিনি সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, ‘তোমরা সবাই পাগল।’ কিন্তু এর পরের দেড় ঘণ্টা ধরে মন্ত্রিসভার বৈঠকে ট্রাম্পের নিজেকে ‘ঝরঝরে’ এবং ‘প্রাণবন্ত’ দাবি করার প্রমাণ দিতে রীতিমতো সংগ্রাম করেছেন।
তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন মধ্যদুপুরের ভাতঘুমের সঙ্গে এক দীর্ঘ ও প্রায়শই হেরে যাওয়া লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। এমনকি তাঁর মন্ত্রিসভা যখন তাঁর প্রিয় কাজ—মানে ট্রাম্পের প্রশংসা করা—নিয়ে ব্যস্ত, তখনো তাঁকে বারবার চোখ বুজে ঘুমে ঢলে পড়তে দেখা গেল।
মজার বিষয় হলো—একসময় ট্রাম্প নিজেই বাইডেনের এ ধরনের দৃশ্য দেখে উপহাস করে বলতেন এটা প্রেসিডেন্টের কাজের শক্তি ও যোগ্যতার অভাবের প্রমাণ। নিজের স্বাস্থ্য এবং কাজের ক্ষমতা নিয়ে রিপোর্টের বিরুদ্ধে কথা বলার প্রায় ১৫ মিনিট পর, ট্রাম্পের নিজ চোখ খোলা রাখতে কষ্ট হচ্ছিল। ঠিক তখন বাণিজ্যমন্ত্রী হাওয়ার্ড লুটনিক তাঁর বাণিজ্য যুদ্ধের প্রশংসা করে বলছিলেন, ‘সর্বকালের সেরা প্রেসিডেন্টের জন্য সর্বকালের সেরা মন্ত্রিসভা।’
এরপর আবাসন ও নগর উন্নয়নমন্ত্রী স্কট টার্নার এবং কৃষিমন্ত্রী ব্রুক রোলিনসের কথা শোনার সময় ট্রাম্পের চোখের পাতা আরও ধীরে নামতে থাকল। যখন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট, শ্রমমন্ত্রী লরি চাভেজ-ডেরেমেড এবং পরিবেশ রক্ষা সংস্থার প্রশাসক লি জেলডিন কথা বলছিলেন, তখন তাঁর ঘুম ঠেকানোর লড়াই আরও কঠিন হলো।
শিক্ষামন্ত্রী লিন্ডা ম্যাকমাহন এবং স্বাস্থ্য ও মানব পরিষেবামন্ত্রী রবার্ট এফ. কেনেডি জুনিয়রের কথা বলার সময়, ট্রাম্পকে ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ডের জন্য চোখ বন্ধ করে নিশ্চল থাকতে দেখা গেল। এরপর তিনি চোখ নাড়ালেন বা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।
দুপুর ১টা ৪৫ মিনিটের ঠিক আগে, যখন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও কথা বলছিলেন, তখনো ট্রাম্প ঘুমে ঢুলছিলেন। রুবিও যখন যুদ্ধ শেষ করার জন্য ট্রাম্পের চেষ্টার প্রশংসা করছিলেন, তখন ট্রাম্পের এই ঘুমিয়ে পড়াটা আরও বেশি চোখে পড়ল। কারণ তিনি রুবিওর ঠিক পাশেই বসেছিলেন এবং ক্যামেরা দুজনের ওপর জুম করা ছিল।
মঙ্গলবারের এই দৃশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব ক্যারোলিন লেভিট দাবি করেন, ট্রাম্প ‘মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন এবং পুরো তিন ঘণ্টার বিশাল মন্ত্রিসভার বৈঠক পরিচালনা করছিলেন।’
এক মাসেরও কম সময়ের মধ্যে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ট্রাম্পকে এত স্পষ্ট করে ঘুমের সঙ্গে লড়তে দেখা গেল। এর আগের ঘটনাটি ছিল ৬ নভেম্বর, ওভাল অফিসে। সেবার ওয়াশিংটন পোস্ট একাধিক ভিডিও দেখে হিসাব করেছিল যে ট্রাম্প প্রায় ২০ মিনিট চোখ খোলা রাখতে সংগ্রাম করেছিলেন।
এক সময় যে ট্রাম্প তাঁর পূর্বসূরি বাইডেনকে ঘুমকাতুরে বলে তিরস্কার করতেন সেই ট্রাম্পই আজ নিজের তৈরি করার মানদণ্ডে নিজেই ফেঁসে যাচ্ছেন। ২০২১ সালে স্কটল্যান্ডের জলবায়ু সম্মেলনে বাইডেনকে ঘুমিয়ে পড়তে দেখার পর ট্রাম্প এক ই–মেইলে বলেছিলেন, ‘যে কেউ কোনো বিষয়ে সত্যি সত্যি উৎসাহী ও বিশ্বাসী হবে, সে কখনো ঘুমিয়ে পড়বে না!’
ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, ২০২২ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে দিল্লির ছয়টি সরকারি হাসপাতালে দুই লাখের বেশি তীব্র শ্বাসতন্ত্রের রোগী নথিভুক্ত হয়েছে। সে সময় ৩০ হাজারের বেশি রোগীকে শ্বাসজনিত অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে।
দিল্লি ও এর আশপাশের এলাকায় বায়ুদূষণ নতুন নয়; বিশেষত শীতকালে পরিস্থিতি আরও নাজুক হয়ে পড়ে।
কয়েক সপ্তাহ ধরে দিল্লির এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (যা বিভিন্ন ধরনের দূষণকারী কণা পরিমাপ করে) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশকৃত সীমার ২০ গুণের বেশি অবস্থানে রয়েছে।
বিবিসি জানিয়েছে, দিল্লির বায়ুদূষণের পেছনে একক কোনো কারণ নেই। কারখানা থেকে কার্বন নিঃসরণ, যানবাহনের ধোঁয়া, তাপমাত্রা কমে যাওয়া, বাতাসের গতি হ্রাস পাওয়া এবং প্রতিবেশী রাজ্যগুলোয় ফসলের খড় পোড়ানোর মতো বিভিন্ন কারণের সমন্বয়ে রাজধানী শহরের দূষণ বাড়ছে।
সরকারি তথ্য অনুযায়ী, দিল্লির ছয়টি প্রধান হাসপাতালে নথিভুক্ত তীব্র শ্বাসতন্ত্রের রোগী ২০২২ সালে ছিল ৬৭ হাজার ৫৪ জন, ২০২৩ সালে ৬৯ হাজার ২৯৩ এবং ২০২৪ সালে ৬৮ হাজার ৪১১ জন।
ভারত সরকার পার্লামেন্টে জানিয়েছে, তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, দিল্লিতে দূষণের মাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে রোগীর সংখ্যাও বেড়েছে। তবে এখান থেকে নিশ্চিত বলা যায় না, দূষণই এর প্রত্যক্ষ কারণ।
গত এক দশকে শীতকালে বহুবার দিল্লির গড় এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স ৪০০-এর মাত্রা ছাড়িয়েছে।
গত সপ্তাহে বিবিসির প্রতিবেদন বলা হয়, বিষাক্ত বাতাসে দিল্লি ও এর আশপাশের হাসপাতালগুলোয় অসুস্থ শিশুদের ভিড় ক্রমেই বাড়ছে।
ক্যারিবীয় সাগরে নৌকায় মাদক বহন করা হচ্ছে অভিযোগ তুলে হামলার ঘটনায় ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে আন্তঃআমেরিকান মানবাধিকার কমিশন (আইএএইচআর)-এ একটি পিটিশন দাখিল করেছে কলম্বিয়ার এক পরিবার। গতকাল মঙ্গলবার ওয়াশিংটন ডিসিভিত্তিক ওই কমিশনে অভিযোগ দায়ের করে তাঁরা জানায়, গত ১৫ সেপ্টেম্বর কলম্বিয়ার নাগরিক আলেহান্দ্রো কাররানসা মেদিনাকে যুক্তরাষ্ট্রের এক বিমান হামলায় বেআইনিভাবে হত্যা করা হয়েছে।
ট্রাম্প প্রশাসনের সন্দেহভাজন মাদকবাহী নৌকায় চালানো হামলার বিরুদ্ধে প্রথম আনুষ্ঠানিক অভিযোগ এই পিটিশন।
অভিযোগটি দাখিল করেছেন পিটসবার্গভিত্তিক মানবাধিকার আইনজীবী ড্যান কোভালিক। আবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৫ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর ক্যারিবীয় সাগরের কলম্বিয়ার উপকূলে আলেহান্দ্রো আন্দ্রেস কাররানসা মেদিনার নৌকায় বোমা হামলা চালায় যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী। এই হামলায় কাররানসা মেদিনার মৃত্যু হয়।
কোভালিক তাঁর আবেদনে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথকে এই ঘটনার জন্য দায়ী হিসেবে চিহ্নিত করেন। হেগসেথের নিজস্ব বক্তব্যের ভিত্তিতেই তাঁকে দায়ী করা হয়েছে উল্লেখ করে আবেদনে বলা হয়েছে, ‘বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবরে জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ আলেহান্দ্রো কাররানসা মেদিনার মতো নৌকায় বোমা হামলার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং ওই নৌকাগুলোর সবাইকে হত্যার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। মন্ত্রী হেগসেথ স্বীকার করেছেন যে তিনি এসব আদেশ দিয়েছেন, যদিও যাদের লক্ষ্য করে এমন বোমা হামলা ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড চালানো হয়েছে, তাদের পরিচয় তিনি জানতেন না।’
অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, ‘এখানে বর্ণিত প্রতিরক্ষামন্ত্রী হেগসেথের কর্মকাণ্ডকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অনুমোদন করেছেন।’
আমেরিকান স্টেটস অর্গানাইজেশনের অংশ আইএএইচআর মূলত ‘পশ্চিম গোলার্ধে মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়ন’ নিশ্চিত করার জন্য গঠিত। যুক্তরাষ্ট্র এই সংগঠনের সদস্য। গত মার্চে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর লিখেছিল, ‘যুক্তরাষ্ট্র আইএএইচআরের শক্তিশালী সমর্থক হতে পেরে আনন্দিত এবং কমিশনের কাজ ও এর স্বাধীনতাকে সমর্থন দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আইএএইচআরের স্বশাসন বজায় রাখা এই অঞ্চলে আমাদের মানবাধিকার নীতির একটি প্রধান ভিত্তি।’
এদিকে হোয়াইট হাউস বলছে, আইন ব্যাখ্যার নতুন একটি পদ্ধতির ভিত্তিতে এসব হামলা ন্যায়সঙ্গত।
হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র আন্না কেলি অভিযোগ বা কাররানসা মেদিনার মৃত্যুর বিষয়ে সরাসরি কোনো মন্তব্য করেননি। তবে তিনি ইমেইলে লিখেছেন, সংবাদমাধ্যমগুলো এখন বিদেশি সন্ত্রাসীদের জন্য পক্ষে কথা বলছে যারা প্রাণঘাতী মাদক পাচার করে এবং আমেরিকানদের হত্যা করার উদ্দেশ্য রাখে।
ট্রাম্প প্রশাসনের বোমা হামলার দ্বিতীয় নিহত ৪২ বছর বয়সী কাররানসা মেদিনা। প্রশাসন স্বীকার করেছে, সন্দেহভাজন মাদকবাহী নৌকায় মোট ২১টি হামলা চালানো হয়েছে। কাররানসার পরিবার জানায়, তিনি পেশায় জেলে এবং প্রায়ই মাছ ধরতে সাগরে যেতেন।
হামলার দিন ট্রাম্প নিজের সোশ্যাল মিডিয়া ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে ঘোষণা দেন, ‘আজ সকালে আমার আদেশে মার্কিন সামরিক বাহিনী দক্ষিণ কমান্ড (সাউথকম) অত্যন্ত সহিংস মাদক পাচারকারী কার্টেল ও মাদক সন্ত্রাসীদের শনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় কাইনেটিক হামলা চালিয়েছে।
পোস্টে ট্রাম্প একটি ভিডিও সংযুক্ত করেন। যেখানে দেখা যায়, একটি ছোট নৌকা পানিতে ভেসে আছে এবং এরপর সেটিতে হামলা চালানো হয়েছে।
যদিও ট্রাম্প দাবি করেছিলেন যে এই নৌকাটি ভেনেজুয়েলা থেকে এসেছে। কিন্তু কিছু সময় পরই কলম্বিয়ার সরকার তাদের কলম্বিয়ান হিসেবে শনাক্ত করে।
পিটিশন দাখিল করে কোভালিক বলেন, ‘আমরা মনে করি, এটি মেদিনাকে হত্যার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানানোর একটি কার্যকর উপায়। আমরা তাঁর পরিবারের হয়ে ক্ষতিপূরণ চাইব। আমরা চাই যুক্তরাষ্ট্রকে এই নৌকায় হামলা চালানো বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হোক। এটি হয়তো প্রথম ধাপ, কিন্তু আমরা মনে করি, এটি ভালো একটি শুরু।’
সুপ্রিম কোর্টের প্রবল চাপের মুখে অবশেষে ভারতের কেন্দ্র সরকার বাংলাদেশে জোর করে পাঠিয়ে দেওয়া অন্তঃসত্ত্বা নারীকে তাঁর আট বছরের সন্তানসহ ফিরিয়ে আনতে সম্মতি জানিয়েছে। ভারতে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের আইনশৃঙ্খলা বাহিনী চলতি বছরের শুরুর দিকেই বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছিল। ভারতের সর্বোচ্চ আদালত স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছিল, এ মামলায় আইনি মারপ্যাঁচের চেয়ে মানবিকতা অনেক বেশি জরুরি।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমসের খবরে বলা হয়েছে, আজ বুধবার ভারতের কেন্দ্র সরকার সর্বোচ্চ আদালতে এই বিষয়ে নথি দাখিল করেছে। কেন্দ্রের এই অঙ্গীকার নথিভুক্ত করে আদালত নির্দেশ দিয়েছেন যে, সেই নারীকে অবিলম্বে চিকিৎসা সাহায্য দিতে হবে এবং পশ্চিমবঙ্গে তাঁর পরিবারের কাছাকাছি থাকার অনুমতি দিতে হবে।
প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, ‘এমন কিছু মামলা থাকে যেখানে আইনের কঠোরতাকে মানবিকতার কাছে নতি স্বীকার করতেই হয়। কিছু ক্ষেত্রে এক অন্য দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন।’ সলিসিটার জেনারেল তুষার মেহতা আদালতে জানান যে, সোনালী খাতুন ও তাঁর ছেলে সাবিরকে ‘মানবিক কারণে’ ভারতে ফিরিয়ে আনা সম্ভব এবং তাদের ওপর যথোপযুক্ত নজরদারি রাখা হবে।
তুষার মেহতা আরও জানান, যেহেতু সরকারি বাহিনীই এই বহিষ্কার করা হয়েছিল, তাই কূটনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু করতে সরকারের অবস্থান নথিভুক্ত করে একটি বিচার বিভাগীয় নির্দেশ আবশ্যক। সেই অনুযায়ী, আদালত সরকারকে দুই দেশের কর্তৃপক্ষের মধ্যে দ্রুত সমন্বয়ের লিখিত নির্দেশ দিয়েছে।
আদালতের নির্দেশে আরও বলা হয়েছে, গর্ভাবস্থার একদম শেষ পর্যায়ে থাকা সোনালীকে জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসার তত্ত্বাবধানে রাখতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবাল এবং সোনালীর পক্ষে সঞ্জয় হেগড়ের অনুরোধ বিবেচনা করে আদালত নির্দেশ দেন যে, তিনি যাতে বীরভূম জেলায় যেতে এবং সাময়িকভাবে সেখানে থাকতে পারেন, যেখানে তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনরা থাকেন।
আদেশে স্পষ্ট বলা হয়েছে, ‘বীরভূমের প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, প্রসব সংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধাসহ সমস্ত চিকিৎসা পরিষেবা বিনা মূল্যে প্রদান করতে হবে। তাঁর আট বছরের সন্তানও যেহেতু সঙ্গে থাকবে, তাই সেই শিশুটিকেও সব রকম সাহায্য দেওয়া হবে।’ আদালত নির্দেশ দিয়েছেন, এই কাজগুলো একদিনের মধ্যেই সেরে ফেলতে হবে।
আদালত আরও জানতে চান, সোনালীর বাবা ভারতীয় নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল কিনা। আদালত সলিসিটার জেনারেলের কাছে জানতে চান, ‘যদি তাঁর বাবা ভারতীয় নাগরিক হন, তবে সেও ভারতীয় নাগরিক, আর তার ছেলেও তাই। প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি মেনে এ বিষয়ে একটি তদন্ত হওয়া উচিত।’ এরপর আদালত ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত মামলাটির শুনানি পিছিয়ে দেয় এবং কেন্দ্রকে নির্দেশ দেয়, আরও চারজন বহিষ্কৃত ব্যক্তি যারা দেশে ফিরতে চাইছেন, তাদের বিষয়ে যেন প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা নেওয়া হয়।
বুধবারের এই ঘটনাপ্রবাহ শুরু হয় কলকাতা হাইকোর্টের গত ২৬ সেপ্টেম্বরের দুটি নির্দেশের বিরুদ্ধে কেন্দ্রের আপিলের মাধ্যমে। হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, জুনে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানো ৬ ব্যক্তিকে (যার মধ্যে সোনালী, তাঁর নাবালক ছেলে ও স্বামী অন্তর্ভুক্ত) ফিরিয়ে এনে তাদের ভারতীয় নাগরিকত্ব প্রমাণ করার পূর্ণ সুযোগ দিতে হবে। হাইকোর্ট অন্য একটি পিটিশনেও একই ধরনের নির্দেশ দিয়েছিল, যেখানে আরেকজন নারী ও তার দুই নাবালক ছেলের বিষয় ছিল।
এর আগে গত ১ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রকে বলেছিল, সোনালী বহিষ্কারের সময় অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন জানার পর যেন তাকে সাময়িকভাবে ফিরিয়ে আনার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়। বেঞ্চ তখন মন্তব্য করেছিল, ‘আমরা বিষয়টিকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছি। আপনারা নির্দেশিকা নিয়ে বুধবার জানান।’ সেই সময় তুষার মেহতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে নিলে যে দৃষ্টান্ত তৈরি হতে পারে, তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন। উত্তরে বেঞ্চ বলেছিল, ‘আপনার পরামর্শ অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় নজরদারি সাপেক্ষে যা যা দরকার, তা করা যেতে পারে।’
অবশ্য সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এই নির্দেশ শুধুমাত্র সোনালী ও তাঁর সন্তানের মানবিক সহায়তার মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং কেন্দ্রের আইনি যুক্তির ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না। বাকি চারজন ব্যক্তির অবস্থা আগামী সপ্তাহে বিবেচনা করা হবে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গতকাল মঙ্গলবার জানিয়েছেন, তিনি তাঁর পূর্বসূরি জো বাইডেনের সই করা সব নথি বাতিল করছেন। এর মধ্যে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট থাকাকালে নির্বাহী ক্ষমতাবলে বাইডেন যেসব ক্ষমার আদেশ দিয়েছিলেন সেগুলোও রয়েছে। ট্রাম্পের দাবি, তাঁর পূর্বসূরি বাইডেন অটোপেন ব্যবহার করে এই নথিগুলোতে সই করেছেন।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের খবরে বলা হয়েছে, অটোপেন হলো এমন একটি যন্ত্র, যা দিয়ে কারও সই হুবহু নকল করা যায়। সাধারণত প্রচুর নথিপত্র বা আনুষ্ঠানিক কাগজে নির্ভুলভাবে সই করার জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। আমেরিকার দুই প্রধান দলের প্রেসিডেন্টরাই চিঠি বা ঘোষণাপত্রে সইয়ের জন্য এটি ব্যবহার করে এসেছেন। তাই ট্রাম্পের এ ধরনের পদক্ষেপ নজিরবিহীন। আইন বিশেষজ্ঞরা এটিকে সাবেক প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত উল্টে দেওয়ার জন্য একটি ঠুনকো অজুহাত বলে মনে করছেন।
মার্কিন ফ্যাক্টচেকিং প্রতিষ্ঠান পলিটিফ্যাক্ট জানাচ্ছে, আইন বিশারদেরা প্রায় সবাই একমত যে, সংবিধান অনুযায়ী অনেক নথিপত্র—ক্ষমার আদেশসহ—আইনত কার্যকর করতে প্রেসিডেন্টকে নিজ হাতে সই করতেই হবে, এমন কোনো নিয়ম নেই। তা ছাড়া, ফেডারেল আইনেও এমন কোনো ব্যবস্থা নেই, যার মাধ্যমে একজন প্রেসিডেন্ট তার আগের প্রেসিডেন্টের ক্ষমার আদেশ বাতিল করতে পারেন।
ট্রাম্প এবং তাঁর সমর্থকেরা নানা ভিত্তিহীন দাবি করেছেন। তাঁরা বলেন, প্রেসিডেন্ট হিসেবে বাইডেন এই যন্ত্রটি ব্যবহার করায় তাঁর কাজগুলো বাতিল হয়ে গেছে, অথবা তিনি পুরোপুরি সচেতন ছিলেন না। তবে বাইডেন ক্ষমার আদেশে অটোপেন ব্যবহার করেছিলেন কি না, তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি। ট্রাম্প তাঁর ট্রুথ সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে লিখেছেন, ‘যাঁরা এই ধরনের সই করা ক্ষমা, সাজা মওকুফ বা অন্য কোনো আইনি নথি পেয়েছেন, তাঁদের জানানো হচ্ছে যে—এই নথিটি সম্পূর্ণ বাতিল করা হয়েছে এবং এর কোনো আইনি বৈধতা নেই।’
জানুয়ারিতে ক্ষমতা ছাড়ার আগে বাইডেন বেশ কিছু ব্যক্তিকে ক্ষমা করেছিলেন। এর মধ্যে তাঁর পরিবারের সদস্যরাও ছিলেন—যেমন তাঁর দুই ভাই ও বোন। বাইডেনের বক্তব্য ছিল, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তদন্ত থেকে তিনি তাঁদের রক্ষা করতে চান। তিনি অহিংস মাদক অপরাধীদের সাজা মওকুফও করেছিলেন।
ফক্স নিউজের খবর অনুযায়ী, ট্রাম্পের এই বাতিল করার চেষ্টা বাইডেনের ছেলে হান্টারের ক্ষমার ওপর প্রভাব ফেলবে না। কারণ জানা যায়, ওই কাগজটিতে বাইডেন কলম দিয়েই সই করেছিলেন। তবে সংবাদমাধ্যমটি অনুমান করেছে যে, ট্রাম্পের এই পদক্ষেপ ড. অ্যান্থনি ফাউচিকে প্রভাবিত করতে পারে। বাইডেনের ক্ষমার তালিকায় থাকা অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা হলেন—অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল মার্ক মিলি, ৬ জানুয়ারি ক্যাপিটল হিলে হামলার তদন্তকারী হাউস কমিটির সদস্যরা এবং সাবেক রিপাবলিকান প্রতিনিধি লিজ চেনি ও অ্যাডাম কিনজিংগার।
ট্রাম্প তাঁর উসকানিমূলক ভঙ্গি এবং রাজনৈতিক বিরোধীদের প্রতি অপছন্দের জন্য পরিচিত। তিনি প্রেসিডেন্ট থাকাকালে বাইডেনের অটোপেন ব্যবহারের বিষয়টি বারবার তুলে ধরেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বাইডেনের মানসিক সুস্থতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন এবং বলেছেন যে বাইডেন নিজে নন, বরং তাঁর সহকারীরাই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নিতেন। তবে বাইডেন ও তাঁর সাবেক সহকারীরা এসব অভিযোগ অস্বীকার করে জোর দিয়ে বলেছেন, দেশ পরিচালনায় প্রেসিডেন্টের সক্রিয় ভূমিকা ছিল।
হাতে লেখা নথিপত্রের জন্য যান্ত্রিক প্রতিলিপি যন্ত্র ব্যবহার শুরু হয়েছিল টমাস জেফারসনের সময় থেকে। তিনি পলিগ্রাফ যন্ত্র ব্যবহার করতেন। জর্জ ডব্লিউ বুশের আমলে বিচার বিভাগ যুক্তি দিয়েছিল যে, আইনি প্রয়োজনে—এমনকি আইন সই করার ক্ষেত্রেও—অটোপেন ব্যবহার করা আর প্রেসিডেন্টের নিজস্ব সইয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।
অটোপেন ব্যবহার করা হয়েছে এমন দাবি করে ক্ষমার আদেশ বাতিল করার চেষ্টা আইনি দিক থেকে খুবই দুর্বল। সংবিধান অনুযায়ী ক্ষমার আদেশ লিখিত হতে হবে—এমন কোনো কঠোর নিয়ম নেই, সেখানে সই করার বাধ্যবাধকতা তো আরও কম। ট্রাম্প অবশ্য আইনি নজিরের তোয়াক্কা না করে সরাসরি সিদ্ধান্ত নিতে এবং পরে আদালতকে তা সামলাতে দিতে পছন্দ করেন। তবে অটোপেন এর আগে কখনো এমন বড়সড় আইনি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েনি।
