যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

ইরান যুদ্ধে সেকেন্ডে ১০ হাজার ডলার খরচ করেছে যুক্তরাষ্ট্র

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র ঠেকাতে থাড ও প্যাট্রিয়টের পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদিন ব্যয় হয়েছে ৯৫ মিলিয়ন ডলার। ছবি: সেন্টকম

ইরান যুদ্ধে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছে যুক্তরাষ্ট্র। স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (এসআইপিআরআই) সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, এই যুদ্ধে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১০ হাজার ৩০০ ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১২ লাখ ৩৭ হাজার টাকা) খরচ করেছে ওয়াশিংটন। এ পর্যন্ত যুদ্ধে দেশটির মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে (প্রথম ৩ সপ্তাহে) আনুমানিক ২৭ দশমিক ৬৮ বিলিয়ন ডলারে (প্রায় ৩ লাখ ৩২ হাজার কোটি টাকা)।

এসআইপিআরআইয়ের তথ্যমতে, গত মঙ্গলবার যুদ্ধবিরতির আগপর্যন্ত ইরান যুদ্ধে ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতিদিন গড়ে খরচ হয়েছে প্রায় ৮৯০ মিলিয়ন ডলার। এই বিপুল অর্থের একটি বড় অংশ ব্যয় হয়েছে গোলাবারুদ, বিমান হামলা, নৌ সেনা মোতায়েন এবং গোয়েন্দা কার্যক্রমে।

এর মধ্যে গোলাবারুদ ও ক্ষেপণাস্ত্রে প্রতিদিন খরচ হয়েছে ৩২০ মিলিয়ন ডলার, যা মোট ব্যয়ের ৩৬ শতাংশ। টমাহক ক্রুজ মিসাইল এবং জেডিএএম বোমার মতো নির্ভুল লক্ষ্যভেদী মারণাস্ত্রের পেছনে গেছে এই অর্থ। যুদ্ধের শুরু থেকে এ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ১২ থেকে ১৫ হাজার গোলাবারুদ ব্যবহার করেছে, যার মধ্যে ১ থেকে ২ হাজার ছিল শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র।

যুদ্ধবিমানের উড্ডয়ন, বোমাবর্ষণ এবং গোয়েন্দা নজরদারিতে প্রতিদিন খরচ হয়েছে ২৪৫ মিলিয়ন ডলার (মোট ব্যয়ের ২৭ দশমিক ৫ শতাংশ)।

নৌ অভিযানের অংশ হিসেবে বিমানবাহী রণতরি এবং সাবমেরিন পরিচালনার জন্য প্রতিদিন ব্যয় হয়েছে ১৫৫ মিলিয়ন ডলার।

ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থা থাড এবং প্যাট্রিয়টের পেছনে প্রতিদিন ব্যয় হয়েছে ৯৫ মিলিয়ন ডলার। গোয়েন্দা কার্যক্রমে সহায়ক কৃত্রিম উপগ্রহের চিত্র এবং সাইবার কার্যক্রমের পেছনে প্রতিদিন ৪৫ মিলিয়ন ডলার খরচ করেছে পেন্টাগন। এ ছাড়া রসদ ও জনবলে (সৈনিকদের বেতন ও লজিস্টিকস খাতে) প্রতিদিন ব্যয় হয়েছে ৩০ মিলিয়ন ডলার।

ইরান যুদ্ধের খরচ মেটাতে ট্রাম্পের দেড় ট্রিলিয়ন ডলারের প্রতিরক্ষা বাজেটইরান যুদ্ধের খরচ মেটাতে ট্রাম্পের দেড় ট্রিলিয়ন ডলারের প্রতিরক্ষা বাজেট

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, যুদ্ধের প্রথম তিন সপ্তাহেই সামরিক সরঞ্জাম ও অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতির কারণে যুক্তরাষ্ট্র ১ দশমিক ৪ থেকে ২ দশমিক ৯ বিলিয়ন ডলারের সম্পদ হারিয়েছিল। এই ঘাটতি মেটাতে পেন্টাগন হোয়াইট হাউসের কাছে অতিরিক্ত ২০০ বিলিয়ন ডলারের একটি বিশেষ বাজেটও চেয়েছে।

সর্বশেষ ৩ এপ্রিল চলমান ইরান যুদ্ধের ক্রমবর্ধমান ব্যয় এবং বৈশ্বিক নিরাপত্তা প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ২০২৭ অর্থবছরের জন্য ১ দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন (১৫০০ বিলিয়ন) ডলারের বিশাল প্রতিরক্ষা বাজেটের প্রস্তাব করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এটি ছিল গত এক বছরে পেন্টাগনের মোট ব্যয়ের চেয়ে ৪০ শতাংশ বেশি এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সর্বোচ্চ।

হরমুজ প্রণালি পার হওয়ার অনুমতি পায়নি বাংলার জয়যাত্রা, শারজা বন্দরে ফিরে যাচ্ছে

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলায় ইরানের শীর্ষ ৫২ জনই নিহত

ফ্রান্সের সম্ভাব্য প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ইতালির রাজকুমারীর প্রেমের গুঞ্জন

বিমানবন্দরে ৮৩ লাখ টাকার স্বর্ণ, ৯ হাজার ডলারসহ হজ কাফেলার মোয়াল্লেম গ্রেপ্তার

আপনার জিজ্ঞাসা: হজের সময় ঋতুস্রাব শুরু হলে নারীদের করণীয়

উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ সারাবে মাইগ্রেন, বলছে গবেষণা

ইসরায়েলের ওপর ক্ষুব্ধ অর্ধেকের বেশি মার্কিন, বলছে নতুন জরিপ

অতীতে যেসব আন্তর্জাতিক সংঘাত নিরসনে সফলভাবে মধ্যস্থতা করেছে পাকিস্তান

খুলনার শীর্ষ সন্ত্রাসী নুর আজিম বাহিনীর প্রধান সহযোগী আটক

৪০ দিনের যুদ্ধে ইসরায়েলের খরচ কত, ক্ষতিপূরণের আবেদনই পড়েছে ২৮২৩৭টি

পশ্চিমবঙ্গে ‘বাবরি মসজিদ’ নির্মাণের ঘোষণা দেওয়া হুমায়ুনের গোপন ভিডিও ঘিরে তোলপাড়

হরমুজে নিখোঁজ যুক্তরাষ্ট্রের ২০০ মিলিয়ন ডলারের ড্রোন

অবশেষে ইসরায়েলের নাম উল্লেখ না করে লেবাননে হতাহতের নিন্দা জানাল ভারত

