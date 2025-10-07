Ajker Patrika
যুক্তরাজ্যে চুরি যাওয়া রেঞ্জ রোভার ৩ বছর পর মিলল পাকিস্তানে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
রেঞ্জ রোভারের একটি গাড়ি। ছবি: সংগৃহীত
রেঞ্জ রোভারের একটি গাড়ি। ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাজ্যের হারোগেট থেকে তিন বছর আগে চুরি যাওয়া একটি কালো রেঞ্জ রোভার স্পোর্ট গাড়ি সম্প্রতি পাকিস্তানের করাচিতে পাওয়া গেছে। গাড়িটির অনবোর্ড ট্র্যাকিং সিস্টেমের সংকেত থেকে এই তথ্য জানা যায় বলে জানিয়েছে দ্য টাইমস।

মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) একাধিক ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ২০২২ সালের নভেম্বরে নর্থ ইয়র্কশায়ারের হারোগেট শহর থেকে ‘এমকে ৭০ ওকেডব্লিউ’ নম্বরযুক্ত গাড়িটি চুরি হয়। পরবর্তীতে প্রায় ৬ হাজার ৮০০ কিলোমিটার দূরে করাচির সদর এলাকায় চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে গাড়িটির অবস্থান শনাক্ত হয়।

এ অবস্থায় ইন্টারপোলের অনুরোধে পাকিস্তানের পুলিশ গাড়িটি উদ্ধারে সহায়তা শুরু করেছে। পাকিস্তানের ন্যাশনাল সেন্ট্রাল ব্যুরো (এনসিবি) জানিয়েছে, যুক্তরাজ্যের কর্তৃপক্ষ গাড়িটির সন্ধান ও উদ্ধারকাজে সহায়তা চেয়ে আনুষ্ঠানিক অনুরোধ পাঠিয়েছে।

করাচি পুলিশের অ্যান্টি-কার লিফটিং সেলের প্রধান আমজাদ আহমেদ শেখ আরব নিউজকে বলেছেন, ‘আমরা ইন্টারপোলের একটি চিঠি পেয়েছি, যেখানে যুক্তরাজ্য থেকে চুরি হওয়া একটি গাড়ি উদ্ধারে সহায়তা চাওয়া হয়েছে। যেহেতু তাদের দেওয়া অবস্থান ফেব্রুয়ারির, আমরা এখন তাদের কাছে গাড়িটির বর্তমান অবস্থানের তথ্য চেয়েছি। নতুন অবস্থান নিশ্চিত হলে অভিযান শুরু হবে এবং গাড়িটি উদ্ধার করা হবে।’

গাড়িটির প্রকৃত মালিকের পরিচয় এখনো অজানা থাকলেও এটি ইন্টারপোলের চুরি হওয়া গাড়ির বৈশ্বিক ডেটাবেইসে নিবন্ধিত রয়েছে। ম্যানচেস্টার পুলিশ ট্র্যাকার সিগন্যাল শনাক্ত করার পর পাকিস্তানের ইন্টারপোল শাখাকে বিষয়টি জানায়।

এর আগে, ২০২২ সালে লন্ডন থেকে প্রায় ২ লাখ পাউন্ড মূল্যের একটি ‘বেন্টলি মুলসান’ গাড়ি করাচিতে উদ্ধার হয়েছিল। ব্রিটিশ গোয়েন্দারা তথ্য দেওয়ার পর পাকিস্তানি পুলিশ করাচির অভিজাত এলাকায় অভিযান চালিয়ে একটি বাড়ির গ্যারেজ থেকে গাড়িটি উদ্ধার করে। গাড়িটিতে তখন পাকিস্তানের জাল ও হাতে তৈরি নম্বরপ্লেট লাগানো ছিল। কিন্তু চেসিস নম্বর পরীক্ষা করে নিশ্চিত হওয়া যায়, সেটি যুক্তরাজ্য থেকে চুরি হওয়া গাড়িই ছিল।

ধারণা করা হচ্ছে, গাড়ি চুরির আন্তর্জাতিক চক্র যুক্তরাজ্য থেকে শুরু করে দক্ষিণ এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। এই সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সমন্বয় বাড়াতে কাজ করছে ইন্টারপোল।

