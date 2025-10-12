Ajker Patrika
> বিশ্ব
> পাকিস্তান

আফগানিস্তানের ১৯ সীমান্তচৌকি দখলের দাবি পাকিস্তানের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আফগানিস্তানের একটি সীমান্ত চৌকিতে হামলার দৃশ্যের ছবি দেখিয়েছে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম। ছবি: সংগৃহীত
আফগানিস্তানের একটি সীমান্ত চৌকিতে হামলার দৃশ্যের ছবি দেখিয়েছে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম। ছবি: সংগৃহীত

পাকিস্তান ও আফগানিস্তান সীমান্তে দুই দেশের সশস্ত্রবাহিনীর মধ্যে তীব্র সংঘাত ছড়িয়ে পড়েছে। পাকিস্তান দাবি করেছে, তারা আফগানিস্তানের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ১৯টি চৌকি দখল করেছে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম পিটিভির বরাত দিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে দেশটির সংবাদমাধ্যম দ্য ডন।

খবরে বলা হয়েছে, আজ রোববার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম নিরাপত্তা সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, আফগানিস্তানের তালেবানের ‘উসকানিমূলক সীমান্ত আক্রমণ’—এর জবাবে পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনী আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী ১৯টি চৌকি দখল করেছে। পিটিভি নিউজ এক্সে নিরাপত্তা সূত্রের বরাতে জানিয়েছে, ‘এ পর্যন্ত পাকিস্তান আফগান সীমান্তের ১৯টি চৌকি দখল করেছে, যেখান থেকে পাকিস্তানের ওপর হামলা চালানো হচ্ছিল।’

নিরাপত্তা সূত্র দাবি করেছে, ‘চৌকিগুলোতে অবস্থান নেওয়া আফগান তালেবানদের হত্যা করা হয়েছে, বাকিরা প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে গেছে।’ তারা আরও জানায়, কিছু চৌকিতে আগুন ধরে যায়। রেডিও পাকিস্তানের খবরে বলা হয়, ‘পাকিস্তান সেনাবাহিনী তালেবানের মানোজবা ক্যাম্প ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর, জানদুসার পোস্ট, তুর্কমেনজাই ক্যাম্প এবং খারচার দুর্গ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেছে।’

নিরাপত্তা সূত্র আরও দাবি করেছে, ‘আফগানিস্তানের দিক থেকে গোলাগুলির উদ্দেশ্য ছিল খারেজি গোষ্ঠীগুলোর পাকিস্তানে প্রবেশ নিশ্চিত করা। তবে পাকিস্তানের সেনা পোস্টগুলো সতর্ক ও প্রস্তুত ছিল, তারা দ্রুত ও শক্তভাবে জবাব দিয়েছে।’ তারা আরও দাবি করেছে, ‘এই অভিযানে ডজনখানেক আফগান সেনা ও খারেজি (সন্ত্রাসী) নিহত হয়েছে। তালেবানরা তাদের বেশ কয়েকটি চৌকি ফেলে রেখে পালিয়েছে।’

পিটিভি নিউজ কয়েকটি ভিডিও প্রকাশ করেছে, যেখানে আফগানিস্তানের সীমান্ত চৌকিতে গোলাগুলির দৃশ্য দেখা যায়—কিছু পোস্টে আগুন জ্বলছে। এক ভিডিওতে কুররম সীমান্তে আফগান সেনাদের পাকিস্তান বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে দেখা যায়।

শনিবার গভীর রাতে রেডিও পাকিস্তান এক্সে নিরাপত্তা সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে জানায়, ‘পাক-আফগান সীমান্তে আফগান দিক থেকে বিনা উসকানিতে গুলি চালানো হয়, পাকিস্তান সেনাবাহিনী তীব্র জবাব দিয়েছে।’ খবরে বলা হয়, ‘আফগান বাহিনী বিনা উসকানিতে একাধিক স্থানে গুলি চালিয়েছে’—এর মধ্যে রয়েছে খাইবার পাখতুনখাওয়া আঙুর আদা, বাজৌর, কুররম, দির, চিত্রাল ও বেলুচিস্তানের বাহরাম চাহ এলাকা।

রেডিও পাকিস্তান আরও জানিয়েছে, পাকিস্তান ‘সীমান্তের ভেতরে আফগানিস্তানের খারেজি (সন্ত্রাসী) ও আইএসের শিবির ও লুকানোর স্থানে নির্ভুলভাবে হামলা চালাচ্ছে। আফগান বাহিনী একাধিক স্থান থেকে পিছু হটেছে।’

রোববার ভোরে নিরাপত্তা সূত্র জানায়, আফগান বাহিনীর একাধিক পোস্ট ও সশস্ত্র ঘাঁটি বড় ক্ষতির মুখে পড়েছে। পাল্টা হামলায় কামান, ট্যাংক, হালকা ও ভারী অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে বলে জানানো হয়। অন্যদিকে, স্থানীয় সূত্রের বরাতে জানা গেছে, সারা রাতের গোলাগুলির পর তোরখাম সীমান্ত ক্রসিং সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে—সব ধরনের যাতায়াত স্থগিত রয়েছে।

বিষয়:

সীমান্তপাকিস্তানযুদ্ধহামলাআফগানিস্তান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

জুলাই জাতীয় সনদ: গণভোটের সময়ে অনড় জামায়াত-এনসিপি

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব এহসানুল হক

লন্ডনে ইলিয়াস কাঞ্চনের সঙ্গে দেখা করে চিকিৎসার খোঁজখবর নিয়েছিলেন রোজিনা

গাজায় অবস্থান পুনরুদ্ধার করছে হামাস, ইসরায়েলপন্থীদের দিচ্ছে শাস্তি

সীমা লঙ্ঘনকারীরা বিচারের মুখোমুখি হোক—সেনা কর্মকর্তাদের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা প্রসঙ্গে বিএনপি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

চীনের বেলুন সহ্য হয়নি, এখন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে কাতারকে বিমানঘাঁটি দিচ্ছেন ট্রাম্প

চীনের বেলুন সহ্য হয়নি, এখন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে কাতারকে বিমানঘাঁটি দিচ্ছেন ট্রাম্প

ট্রাম্পকে না দেওয়ায় নোবেল পুরস্কারের মর্যাদা নষ্ট হয়েছে: পুতিন

ট্রাম্পকে না দেওয়ায় নোবেল পুরস্কারের মর্যাদা নষ্ট হয়েছে: পুতিন

চট্টগ্রামে কনসার্টে ‘জয় বাংলা’ স্লোগানের জেরে সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধ ৩

চট্টগ্রামে কনসার্টে ‘জয় বাংলা’ স্লোগানের জেরে সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধ ৩

ট্রাইব্যুনালের পরোয়ানার পর লাপাত্তা মেজর জেনারেল কবীর, সন্ধানে তৎপরতা জানাল সেনাসদর

লাপাত্তা মেজর জেনারেল কবীর, সন্ধানে তৎপরতা জানাল সেনাসদর

বিগত সরকারের সমর্থকদের পক্ষে নিতে উঠেপড়ে লেগেছে প্রায় সব দল: ডিআইজি হাবীব

বিগত সরকারের সমর্থকদের পক্ষে নিতে উঠেপড়ে লেগেছে প্রায় সব দল: ডিআইজি হাবীব

সম্পর্কিত

আফগানিস্তানের ১৯ সীমান্তচৌকি দখলের দাবি পাকিস্তানের

আফগানিস্তানের ১৯ সীমান্তচৌকি দখলের দাবি পাকিস্তানের

ট্রাম্পের গাজা শান্তি সম্মেলনে আমন্ত্রণ পেয়েছেন মোদি, দাবি ভারতীয় গণমাধ্যমের

ট্রাম্পের গাজা শান্তি সম্মেলনে আমন্ত্রণ পেয়েছেন মোদি, দাবি ভারতীয় গণমাধ্যমের

তেল আবিবে মহাসমাবেশ: নেতানিয়াহুর নাম বলতেই মার্কিন দূতকে থামিয়ে দুয়োধ্বনি, ট্রাম্পের নামে স্লোগান

তেল আবিবে মহাসমাবেশ: নেতানিয়াহুর নাম বলতেই মার্কিন দূতকে থামিয়ে দুয়োধ্বনি, ট্রাম্পের নামে স্লোগান

মিসরে গাজা সম্মেলনের আগের দিন গাড়ি দুর্ঘটনায় কাতারের ৩ প্রটোকল কর্মকর্তা নিহত

মিসরে গাজা সম্মেলনের আগের দিন গাড়ি দুর্ঘটনায় কাতারের ৩ প্রটোকল কর্মকর্তা নিহত