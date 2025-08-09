Ajker Patrika
> বিশ্ব
> পাকিস্তান

ভারতের জন্য আকাশসীমা বন্ধ করায় পাকিস্তানের ক্ষতি ৪১০ কোটি রুপি

অনলাইন ডেস্ক
আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১২: ৩৬
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

ভারতে নিবন্ধিত উড়োজাহাজ ও এয়ারলাইনসগুলোর জন্য নিজেদের আকাশসীমা বন্ধ করেছিল পাকিস্তান। এর ফলে পাকিস্তান এয়ারপোর্টস অথোরিটি (পিএএ) প্রায় ৪১০ কোটি রুপি আয় থেকে বঞ্চিত হয়েছে। দেশটির পার্লামেন্টে প্রশ্নোত্তর অধিবেশনে প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ এ তথ্য প্রকাশ করেছেন।

পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম জিও নিউজের খবরে বলা হয়েছে, চলতি বছরের ২৪ এপ্রিল থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত সময়কালে পাকিস্তান এয়ারপোর্টস অথোরিটির রেকর্ড অনুসারে, ভারতীয় বিমানের ওপর আকাশপথ নিষেধাজ্ঞার ফলে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে পাকিস্তান। তবে মন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনো মূল্য গ্রহণযোগ্য নয়। মাতৃভূমির সুরক্ষা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে।’

এর আগে, গত ২৩ এপ্রিল ভারত একতরফা সিন্ধু পানিচুক্তি স্থগিত ঘোষণা করার পর পাকিস্তান ‘জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে’ ২৪ এপ্রিল থেকে ভারতীয় নিবন্ধিত উড়োজাহাজের জন্য আকাশপথ ব্যবহার বন্ধ করে দেয়। ভারতও একইভাবে পাকিস্তানের জন্য তাদের আকাশপথ বন্ধ রেখেছিল।

খাজা আসিফ জানিয়েছেন, ২৪ থেকে ৩০ এপ্রিলের মধ্যে আকাশপথ বন্ধ থাকার কারণে পাকিস্তান এয়ারপোর্টস অথোরিটির আনুমানিক ৪১০ কোটি পাকিস্তানি রুপি আয় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর আগে, ২০১৯ সালে পাকিস্তানি আকাশপথ বন্ধ থাকার কারণে ৭৬০ কোটি পাকিস্তানি রুপি (প্রায় ৫৪ মিলিয়ন ডলার) ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছিল।

পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে খাজা আসিফ বলেন, ‘যদিও সাম্প্রতিক ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষের সময় আকাশপথ বন্ধ রাখায় অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে, তবে জাতির সার্বভৌমত্ব এবং নিরাপত্তা সব সময়ই অর্থনৈতিক থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমাদের মাতৃভূমির সুরক্ষা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে।’

বিষয়:

পাকিস্তানউড়োজাহাজভারতবিমানরুপি
