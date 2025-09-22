খাইবার পাখতুনখাওয়ায় পাকিস্তান বিমানবাহিনীর বোমা হামলায় শিশুসহ নিহত অন্তত ৩০

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
খাইবার পাখতুনখাওয়ায় পাকিস্তান বিমানবাহিনীর বিমান হামলায় শিশু, নারীসহ অন্তত ৩০ জন নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে। সোমবার (২২ সেপ্টেম্বর) রাত ২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম দ্য ডনের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, পাকিস্তানি যুদ্ধবিমানগুলো নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানের (টিটিপি) আস্তানা লক্ষ্য করে খাইবার জেলার তিরাহ উপত্যকার মাতরে দারা গ্রামে আটটি এলএস-৬ বোমা নিক্ষেপ করে। এতে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়। নিহতদের সবাই বেসামরিক নাগরিক।
স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, হামলায় বহু মানুষ আহত হয়েছে, তবে তাদের অবস্থা সম্পর্কে এখনো কিছু জানা যায়নি।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ঘটনাস্থলের ছবি ও ভিডিওতে দেখা গেছে, শিশুদের মরদেহসহ আরও অনেক মরদেহ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। ধ্বংসস্তূপের নিচে আরও মরদেহ থাকার আশঙ্কায় উদ্ধারকর্মীরা তল্লাশি চালাচ্ছেন। আশঙ্কা করা হচ্ছে, মৃতের সংখ্যা আরও বাড়বে।
খাইবার পাখতুনখাওয়ায় অতীতেও বহু সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান চালানো হয়েছে এবং সেখানে বহু বেসামরিক নাগরিকের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। চলতি বছরের জুনে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল বলেছিল, খাইবার পাখতুনখাওয়ায় বারবার ড্রোন হামলা পাকিস্তানে বেসামরিক জীবনকে ভয়াবহভাবে অবজ্ঞা করার ইঙ্গিত দেয়।
অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের দক্ষিণ এশিয়ার ডেপুটি রিজিওনাল ডিরেক্টর ইজাবেল লাসি বলেন, ‘খাইবার পাখতুনখাওয়ায় বেসামরিক নাগরিকদের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়েছে।’
পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম দ্য ডন খাইবার পাখতুনখাওয়া পুলিশের তথ্যের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত সেখানে ৬০৫টি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটেছে। এতে অন্তত ১৩৮ জন বেসামরিক এবং ৭৯ জন পাকিস্তানি পুলিশ নিহত হয়েছে। শুধু আগস্ট মাসেই এমন ১২৯টি ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে ছয়জন পাকিস্তানি সেনা ও আধা সামরিক ফেডারেল কনস্টাবুলারি সদস্যের হত্যাকাণ্ডও অন্তর্ভুক্ত।
এ ঘটনার পর পাকিস্তান মানবাধিকার কমিশন (এইচআরসিপি) আজ সোমবার এক বিবৃতিতে জানায়, খাইবার পাখতুনখাওয়ার তিরাহ এলাকায় ‘আকাশপথে বোমা হামলায়’ বেশ কয়েকজন বেসামরিক নাগরিকের মৃত্যুর খবরে তারা গভীরভাবে মর্মাহত। এইচআরসিপি এ বিষয়ে দ্রুত তদন্তের দাবি জানিয়েছে।
তবে এখন পর্যন্ত সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ঘটনার বিস্তারিত তথ্য জানিয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রকাশ করেনি।
এদিকে, খাইবার থেকে নির্বাচিত ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সদস্য মোহাম্মদ ইকবাল খান আফ্রিদি একটি ভিডিও বার্তায় এ ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তিনি ভিডিওটি গণমাধ্যমের কাছেও পাঠান। তিনি বলেন, তিরাহ উপত্যকায় যুদ্ধবিমানের বোমার আঘাতে বয়স্ক নারী ও শিশুদের হত্যা করা হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানাতে তিনি জনগণকে ঘটনাস্থলে আসার আহ্বান জানান।
তিনি আরও বলেন, ‘খাইবারে এমন ঘটনা এটিই প্রথম নয়। এখানকার বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা এখন একটি রুটিনে পরিণত হয়েছে।’
একই ধরনের একটি ঘটনায় গত মে মাসে, খাইবার পাখতুনখাওয়ার দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান জেলার ওয়ানা তহসিলে সন্দেহজনক কোয়াডকপ্টার হামলায় ৭ শিশুসহ ২২ জন আহত হয়েছিল। এর প্রায় এক সপ্তাহ আগে, উত্তর ওয়াজিরিস্তান জেলার মীর আলি তহসিলে সন্দেহজনক কোয়াডকপ্টার হামলায় ৪ শিশু নিহত এবং আরও ৫ জন আহত হন। পরে সামরিক বাহিনী এক বিবৃতিতে জানায়, এ ঘটনার সঙ্গে তাদের মিথ্যাভাবে জড়ানো হয়েছে। এই হামলা নিষিদ্ধঘোষিত সংগঠন তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।
