১৩৩ সেনার প্রাণহানি এবং ২৭টি সেনাচৌকি দখলসহ তালেবানের যেসব ক্ষয়ক্ষতির দাবি পাকিস্তানের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
কাবুলে পাকিস্তানি হামলার পর আগুন জ্বলতে দেখা যায়। ছবি: পিটিভি

পাকিস্তান বিমান হামলার মাধ্যমে কাবুল, কান্দাহার ও পাকতিয়া অঞ্চলে আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক স্থাপনাগুলোতে আঘাত হেনেছে বলে দাবি করেছে। একই সময়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সংযম ও সংলাপের আহ্বান জানিয়েছে। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম জিও নিউজের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক নিরাপত্তা সূত্রের বরাতে জিও নিউজ জানিয়েছে, আফগানিস্তানের পাকতিকা অঞ্চলের পটি আফগান পোস্টের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে পাকিস্তান এবং সেখানে পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন করেছে। দখল করা পোস্টগুলোর মধ্যে দুটি শাওয়াল এলাকায়, দুটি আঙ্গুর আড্ডায় এবং একটি জারমেলানে অবস্থিত।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী আঙ্গুর আড্ডায় আফগান টার্মিনাল ধ্বংস করেছে। এছাড়া নিরাপত্তা সূত্রের দাবি, আফগান চার্লি পোস্ট এবং আফগান বাবরি পোস্টও ধ্বংস করা হয়েছে। নিরাপত্তা সূত্র জানায়, ‘অপারেশন গজব লিল–হকে’ পাকিস্তান বিমান বাহিনী আফগানিস্তানের নানগারহার প্রদেশে জঙ্গি অবকাঠামো লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালায়।

সর্বশেষ অভিযানে কাবুলে দুটি ব্রিগেড সদর দপ্তর ধ্বংস করা হয়েছে বলে সূত্রগুলো জানায়। পাশাপাশি পাকিস্তান সেনাবাহিনী কান্দাহারে আফগান তালেবানের মূল সদর দপ্তরও গুঁড়িয়ে দিয়েছে। কান্দাহারে বিমান হামলায় একটি কোর সদর দপ্তর ও একটি ব্রিগেড সদর দপ্তর ধ্বংস হয়। এর সঙ্গে একটি গোলাবারুদ ডিপো এবং একটি লজিস্টিক ঘাঁটিও ধ্বংস করা হয়েছে। পাকতিয়ায় বিমান অভিযানে একটি তালেবান কোর সদর দপ্তরও ধ্বংস হয়েছে।

সাম্প্রতিক বিমান হামলার পর কান্দাহারের আকাশসীমায় পাকিস্তানি জঙ্গিবিমান টহল দিচ্ছে বলে নিরাপত্তা সূত্র জানিয়েছে। পাকিস্তান-আফগান সীমান্তের ওয়ালি খান সেক্টরে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আরেকটি আফগান পোস্ট ধ্বংস করেছে। বহু আফগান আউটপোস্টে তালেবান সদস্যরা আত্মসমর্পণের নিদর্শন হিসেবে সাদা পতাকা উত্তোলন করেছে বলে সূত্রের দাবি।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী একাধিক আফগান পোস্ট ও ক্যাম্পে হামলা অব্যাহত রেখেছে। সূত্রগুলো বলেছে, ‘নির্ভুল বিমান হামলা চালানোর পর আমাদের বিমানগুলো এখন কান্দাহারের আকাশসীমায় টহল দিচ্ছে।’ তারা জোর দিয়ে বলেছে, যেকোনো আগ্রাসনের জবাবে পাকিস্তানি বাহিনী দৃঢ় ও চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া জানাতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

আরও জানানো হয়েছে, তোরখাম সীমান্তজুড়ে তালেবান বাহিনীর বিরুদ্ধে শক্ত ও কার্যকর অভিযান চালাচ্ছে নিরাপত্তা বাহিনী। সূত্রগুলোর দাবি, তোরখাম সীমান্তের কাছে একাধিক তালেবান চেকপোস্টে নির্ভুলভাবে হামলা চালিয়ে তাদের অবস্থান উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্বল করে দেওয়া হয়েছে।

দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানের শাওয়াল সেক্টরের কাছে, যা আফগানিস্তানের পাকতিকা প্রদেশের সন্নিকটে, সেখানে একটি তালেবান পোস্ট সফলভাবে দখল করেছে বাহিনী। প্রধানমন্ত্রীর মুখপাত্র মোশাররফ জায়েদি এক্সে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলেন, ‘আফগান আগ্রাসনের জবাবে পাকিস্তানি বাহিনী পাল্টা হামলার অনুমোদন দিয়েছে এবং একাধিক দফায় আঘাত হেনেছে।’

মুখপাত্রের ভাষ্য অনুযায়ী, ‘মোট ১৩৩ জন আফগান তালেবান নিহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে। ২০০ জনের বেশি আহত হয়েছে। কাবুল, পাকতিয়া ও কান্দাহারের সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলায় আরও বহু হতাহতের আশঙ্কা করা হচ্ছে।’

জায়েদি বলেন, ‘২৭টি তালেবান পোস্ট ধ্বংস করা হয়েছে এবং আরও ৯টি পোস্ট আমাদের নিরাপত্তা বাহিনী দখল করেছে।’ তিনি বলেন, সামরিক প্রতিক্রিয়ার ব্যাপ্তি ছিল ব্যাপক। তিনি আরও জানান, অভিযানে তালেবানের প্রধান অবকাঠামো লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। তিনি আরও বলেন, তালেবানের ‘দুটি কোর সদর দপ্তর, তিনটি ব্রিগেড সদর দপ্তর, দুটি গোলাবারুদ ডিপো, একটি লজিস্টিক ঘাঁটি, তিনটি ব্যাটালিয়ন সদর দপ্তর, দুটি সেক্টর সদর দপ্তর এবং ৮০ টির বেশি ট্যাংক, আর্টিলারি গান ও সাঁজোয়া যান ধ্বংস করা হয়েছে।’

নিরাপত্তা বাহিনী পাকিস্তান-আফগান সীমান্তে আফগান তালেবানের উসকানিমূলক আগ্রাসনের জবাবে দৃঢ় প্রতিক্রিয়া জানায়। একাধিক সেক্টরে তালেবান অবস্থান লক্ষ্য করে হামলা চালিয়ে শত্রুপক্ষের আউটপোস্ট ধ্বংস করা হয় এবং পাকিস্তানি চেকপোস্টে কোয়াডকপ্টার হামলার প্রচেষ্টা নস্যাৎ করা হয়।

খারলাচি টার্মিনালে একাধিক তালেবান পোস্ট ধ্বংস করে অগ্রবর্তী অবস্থানগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছে সেনারা। নওয়াপাস সেক্টরের কাছে লক্ষ্যভিত্তিক হামলা চালিয়ে একাধিক তালেবান আস্তানায় আঘাত হানা হয়েছে বলে সূত্র জানায়। নিরাপত্তা সূত্রের দাবি, শক্ত ও সিদ্ধান্তমূলক পাল্টা অভিযানে জঙ্গিরা আতঙ্কে পালিয়ে যায়। তালেবান যোদ্ধারা ট্রাকে মালামাল তুলে তোরখাম সীমান্ত এলাকা থেকে সরে যায়। দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে পাকিস্তানি বাহিনী শক্তিশালী পাল্টা অভিযান চালিয়ে আফগান তালেবানের দাউদ পোস্ট ধ্বংস করেছে বলেও নিরাপত্তা সূত্র জানিয়েছে।

