Ajker Patrika
পাকিস্তান

বাংলাদেশ ও কাতারের সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি পাকিস্তানের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বাংলাদেশ ও কাতারের সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি পাকিস্তানের
ছবি: সংগৃহীত

পাকিস্তান বাংলাদেশ ও কাতারের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা জোরদারের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে। এতে বাণিজ্য, অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে টেলিফোন আলাপের পর এই কথা বলেন।

পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম দ্য ন্যাশনের খবরে বলা হয়েছে, আলোচনায় দুই পক্ষ পাকিস্তান-বাংলাদেশ সম্পর্কের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করেন। বিশেষ করে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয় বলে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে। এ সময় তারা গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়েও মতবিনিময় করেন। পাশাপাশি অভিন্ন স্বার্থ এগিয়ে নেওয়া এবং অঞ্চলে শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে ধারাবাহিক কূটনৈতিক যোগাযোগের গুরুত্বের ওপর জোর দেন।

উভয় পক্ষ বর্তমান আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন নিয়েও মতবিনিময় করেছেন এবং অভিন্ন স্বার্থকে এগিয়ে নিতে আঞ্চলিক শান্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধিতে টেকসই সম্পৃক্ততার ওপর জোর দেন। চলতি মাসে এ নিয়ে তৃতীয় দফায় টেলিফোনে কথা বলেছেন ইসহাক দার ও তৌহিদ হোসেন। এ ছাড়া, সম্প্রতি বহুপক্ষীয় একটি ফোরামে সাইডলাইনে সৌদি আরবের জেদ্দায় তাঁরা সাক্ষাৎ করেন।

এদিকে, পৃথক এক টেলিফোনালাপে উপপ্রধানমন্ত্রী ইসহাক দার কাতারের প্রতিমন্ত্রী ড. মোহাম্মদ বিন আবদুল আজিজ আল-খুলাইফির সঙ্গে কথা বলেন। আলোচনায় দুই নেতা দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা আরও জোরদার করার উপায় নিয়ে কথা বলেন। পাশাপাশি পারস্পরিক আগ্রহের বিষয়গুলো এবং চলমান আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা করেন।

বিষয়:

বাংলাদেশপাকিস্তানকাতার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সাদ্দামের প্যারোলে মুক্তি না মেলার দায় কার, বাগেরহাটের ডিসি কি অপরাধ করেছেন

পোস্টারবিহীন নির্বাচনে প্রচারের ধরনে বদল

আজকের রাশিফল: প্রাক্তনের ছবিতে লাইক দেবেন না, গিন্নির হাতে আজ খুন্তি

আদানির সঙ্গে চুক্তি বিদ্যুতে দুর্নীতির বৃহত্তম প্রতীক

সাদ্দামের প্যারোল: বাগেরহাটের ডিসি ও মন্ত্রণালয়ের ভিন্ন কথা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আজকের রাশিফল: প্রাক্তনের ছবিতে লাইক দেবেন না, গিন্নির হাতে আজ খুন্তি

আজকের রাশিফল: প্রাক্তনের ছবিতে লাইক দেবেন না, গিন্নির হাতে আজ খুন্তি

আদানির সঙ্গে চুক্তি বিদ্যুতে দুর্নীতির বৃহত্তম প্রতীক

আদানির সঙ্গে চুক্তি বিদ্যুতে দুর্নীতির বৃহত্তম প্রতীক

পোশাকশিল্পের সুতা আমদানি: বন্ড সুবিধা প্রত্যাহারের প্রস্তাব নিয়ে উভয়সংকটে সরকার

পোশাকশিল্পের সুতা আমদানি: বন্ড সুবিধা প্রত্যাহারের প্রস্তাব নিয়ে উভয়সংকটে সরকার

সাদ্দামের প্যারোল: বাগেরহাটের ডিসি ও মন্ত্রণালয়ের ভিন্ন কথা

সাদ্দামের প্যারোল: বাগেরহাটের ডিসি ও মন্ত্রণালয়ের ভিন্ন কথা

সন্দেহভাজন রুশ ট্যাংকারের ভারতীয় ক্যাপ্টেনকে আটক করল ফ্রান্স

সন্দেহভাজন রুশ ট্যাংকারের ভারতীয় ক্যাপ্টেনকে আটক করল ফ্রান্স

সম্পর্কিত

বিদেশে সমালোচকদের শায়েস্তা করতে ইন্টারপোলের ‘ওয়ান্টেড লিস্ট’ ব্যবহার করছে রাশিয়া

বিদেশে সমালোচকদের শায়েস্তা করতে ইন্টারপোলের ‘ওয়ান্টেড লিস্ট’ ব্যবহার করছে রাশিয়া

প্রাক্তন প্রেমিকের স্ত্রীকে এইচআইভি ইনজেকশন পুশ, ভারতে নারীসহ গ্রেপ্তার ৪

প্রাক্তন প্রেমিকের স্ত্রীকে এইচআইভি ইনজেকশন পুশ, ভারতে নারীসহ গ্রেপ্তার ৪

বাংলাদেশ ও কাতারের সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি পাকিস্তানের

বাংলাদেশ ও কাতারের সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি পাকিস্তানের

ইউক্রেনকে দেওয়া যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা গ্যারান্টির নথি ‘শতভাগ প্রস্তুত’, স্বাক্ষরের অপেক্ষা

ইউক্রেনকে দেওয়া যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা গ্যারান্টির নথি ‘শতভাগ প্রস্তুত’, স্বাক্ষরের অপেক্ষা