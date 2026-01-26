বাংলাদেশ ও কাতারের সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি পাকিস্তানের

পাকিস্তান বাংলাদেশ ও কাতারের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা জোরদারের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে। এতে বাণিজ্য, অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে টেলিফোন আলাপের পর এই কথা বলেন।
পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম দ্য ন্যাশনের খবরে বলা হয়েছে, আলোচনায় দুই পক্ষ পাকিস্তান-বাংলাদেশ সম্পর্কের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করেন। বিশেষ করে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয় বলে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে। এ সময় তারা গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়েও মতবিনিময় করেন। পাশাপাশি অভিন্ন স্বার্থ এগিয়ে নেওয়া এবং অঞ্চলে শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে ধারাবাহিক কূটনৈতিক যোগাযোগের গুরুত্বের ওপর জোর দেন।
উভয় পক্ষ বর্তমান আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন নিয়েও মতবিনিময় করেছেন এবং অভিন্ন স্বার্থকে এগিয়ে নিতে আঞ্চলিক শান্তি ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধিতে টেকসই সম্পৃক্ততার ওপর জোর দেন। চলতি মাসে এ নিয়ে তৃতীয় দফায় টেলিফোনে কথা বলেছেন ইসহাক দার ও তৌহিদ হোসেন। এ ছাড়া, সম্প্রতি বহুপক্ষীয় একটি ফোরামে সাইডলাইনে সৌদি আরবের জেদ্দায় তাঁরা সাক্ষাৎ করেন।
এদিকে, পৃথক এক টেলিফোনালাপে উপপ্রধানমন্ত্রী ইসহাক দার কাতারের প্রতিমন্ত্রী ড. মোহাম্মদ বিন আবদুল আজিজ আল-খুলাইফির সঙ্গে কথা বলেন। আলোচনায় দুই নেতা দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা আরও জোরদার করার উপায় নিয়ে কথা বলেন। পাশাপাশি পারস্পরিক আগ্রহের বিষয়গুলো এবং চলমান আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা করেন।
