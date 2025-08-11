Ajker Patrika
> বিশ্ব
> মধ্যপ্রাচ্য

গাজায় ইসরায়েলি গণহত্যা: নিহত বেড়ে ৬১৪৩০, অনাহারে মৃত্যু ২১৭

অনলাইন ডেস্ক
আপডেট : ১১ আগস্ট ২০২৫, ০৯: ০১
গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনে বিধ্বস্ত একটি এলাকা। ছবি: আনাদোলু
গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনে বিধ্বস্ত একটি এলাকা। ছবি: আনাদোলু

গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের টানা গণহত্যামূলক হামলায় নিহতের সংখ্যা পেরিয়ে গেছে ৬১ হাজার ৪৩০–এর ঘর। এর মধ্যে অন্তত ২১৭ জন অনাহার ও অপুষ্টিতে প্রাণ হারিয়েছেন, যাদের শতজনই শিশু। ক্রমবর্ধমান এই মৃত্যুমিছিলের সঙ্গে মানবিক সংকটও পৌঁছেছে চূড়ান্ত পর্যায়ে।

রোববার গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ৬১ জনের মরদেহ বিভিন্ন হাসপাতালে আনা হয়েছে। এ সময় আহত হয়েছেন আরও ৩৬৩ জন। এতে ইসরায়েলি হামলায় মোট আহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৫৩ হাজার ২১৩ জনে।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, বহু মানুষ এখনো ধ্বংসস্তূপের নিচে ও রাস্তায় পড়ে আছেন। উদ্ধারকর্মীরা সেখানে পৌঁছাতে পারছেন না। এর ফলে প্রকৃত নিহতের সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, গত ২৪ ঘণ্টায় মানবিক সহায়তা নিতে গিয়ে ইসরায়েলি হামলায় ৩৫ জন ফিলিস্তিনি নিহত এবং ৩০৪ জনের বেশি আহত হয়েছেন। এ নিয়ে ২৭ মে থেকে এখন পর্যন্ত সহায়তা নিতে গিয়ে নিহতের সংখ্যা দাঁড়াল ১ হাজার ৭৭৮ জনে, আর আহত হয়েছেন অন্তত ১২ হাজার ৮৯৪ জন।

এছাড়া গত ২৪ ঘণ্টায় দুর্ভিক্ষ ও অপুষ্টিতে আরও পাঁচ জনের মৃত্যু হয়েছে, যাদের মধ্যে দুই শিশু রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের হিসাব অনুযায়ী, এ নিয়ে অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২১৭ জনে। এর মধ্যে শতজনই শিশু।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, গাজায় মানবিক সংকট প্রতিদিনই আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। খাদ্য, ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জামের তীব্র ঘাটতির কারণে প্রাণহানি বাড়ছে।

গত ১৮ মার্চ থেকে ইসরায়েলি সেনারা আবারও গাজায় হামলা শুরু করে। সেই সময় থেকে এখন পর্যন্ত ৯ হাজার ৯২১ জন নিহত এবং ৪১ হাজার ১৭২ জন আহত হয়েছেন। এর মাধ্যমে জানুয়ারিতে কার্যকর হওয়া যুদ্ধবিরতি ও বন্দি বিনিময় চুক্তি ভঙ্গ করা হয়েছে।

গত বছরের নভেম্বরে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিসি) গাজায় যুদ্ধাপরাধ ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের অভিযোগে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এবং তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্তের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে।

এছাড়া গাজায় যুদ্ধের জন্য ইসরায়েলের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) গণহত্যার অভিযোগের মামলাও চলছে।

বিষয়:

গাজা উপত্যকামধ্যপ্রাচ্যনিহতইসরায়েল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

গণশুনানিতে দুদক চেয়ারম্যানের প্রতি ক্ষোভ দেখালেন মৎস্যচাষি

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা নিজাম

দেখো, ওর থেকে আরও ৫ লাখ নিতে পারো কি না—মেসেঞ্জার কলে এনসিপি নেতা নিজাম

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

‘কাল দেখা হইবে, ভালো থাকিস’—ছেলেকে বলেছিলেন গণপিটুনিতে নিহত প্রদীপ

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

খালার সঙ্গে শত্রুতা মুহাম্মদ ইউনূসের, আমি ‘কোল্যাটারাল ড্যামেজ’: টিউলিপ সিদ্দিক

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদক প্রত্যাহার, অর্থ ফেরতের নির্দেশ

এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

এনসিপি নেতার বাড়িতে কাফনের কাপড়, চিরকুটে লেখা—‘প্রস্তুত হ রাজাকার’

সম্পর্কিত

অল্পের জন্য প্রাণ রক্ষা ৫ এমপির, এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট জরুরি অবতরণের সময় বিপত্তি

অল্পের জন্য প্রাণ রক্ষা ৫ এমপির, এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইট জরুরি অবতরণের সময় বিপত্তি

গাজা দখলের ইসরায়েলি পরিকল্পনার নিন্দায় জাতিসংঘ

গাজা দখলের ইসরায়েলি পরিকল্পনার নিন্দায় জাতিসংঘ

ফেল করায় বকা খেয়ে বাড়ি ছাড়ে বাংলাদেশি কিশোরী, ভারতে ৩ মাসে ২০০ লোকের ধর্ষণ

ফেল করায় বকা খেয়ে বাড়ি ছাড়ে বাংলাদেশি কিশোরী, ভারতে ৩ মাসে ২০০ লোকের ধর্ষণ

যুক্তরাষ্ট্রে বসে ভারতের বিরুদ্ধে পরমাণু যুদ্ধের হুমকি পাকিস্তান সেনাপ্রধানের

যুক্তরাষ্ট্রে বসে ভারতের বিরুদ্ধে পরমাণু যুদ্ধের হুমকি পাকিস্তান সেনাপ্রধানের