ভারত–পাকিস্তানসহ ট্রাম্পের ‘শান্তি পরিষদে’ ডাক পেল যেসব দেশ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন যুদ্ধ পরবর্তী গাজার শাসনব্যবস্থা এবং পুনর্গঠন তদারকি করার জন্য ‘বোর্ড অব পিস’ বা শান্তি পরিষদ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোতে যোগ দেওয়ার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, এখানে একটি প্রধান বোর্ড থাকবে, যার চেয়ারম্যান হবেন স্বয়ং ট্রাম্প।
এ ছাড়া, যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলটি শাসন করার জন্য টেকনোক্র্যাটদের নিয়ে গঠিত একটি ফিলিস্তিনি কমিটি এবং একটি দ্বিতীয় ‘নির্বাহী বোর্ড’ থাকবে যা মূলত পরামর্শমূলক ভূমিকা পালনের জন্য তৈরি করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। বিভিন্ন সংস্থায় এখন পর্যন্ত জড়িত ব্যক্তিদের তালিকা নিচে দেওয়া হলো। এই তালিকা হোয়াইট হাউস কর্তৃক নিশ্চিত করেছে।
হোয়াইট হাউস বলছে, বোর্ড অব পিস সংস্থাটি ‘শাসনক্ষমতা বৃদ্ধি, আঞ্চলিক সম্পর্ক, পুনর্গঠন, বিনিয়োগ আকর্ষণ, বড় আকারের অর্থায়ন এবং পুঁজি সংগ্রহের’ মতো বিষয়গুলোতে মনোযোগ দেবে। এই বোর্ডের চেয়ারম্যান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ ছাড়া, এতে থাকছেন—মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও, ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ, ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনার।
এই বোর্ডে যোগ দিতে আরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে—যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার, মার্কিন বিলিয়নিয়ার মার্ক রোয়ান, বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট অজয় বাঙ্গা ও মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদে ট্রাম্পের অনুগত সহকারী রবার্ট গ্যাব্রিয়েলকে।
দ্বিতীয় আরেকটি কমিটি হলো ন্যাশনাল কমিটি ফর দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব গাজা। টেকনোক্র্যাটদের নিয়ে গঠিত এই সংস্থাটি ‘প্রধান জনসেবা পুনরুদ্ধার, নাগরিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পুনর্গঠন এবং গাজায় দৈনন্দিন জীবন স্থিতিশীল করার বিষয়টি তদারকি করবে।’ এই কমিটির প্রধান ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সাবেক উপমন্ত্রী ড. আলী শাথ।
এর বাইরে গাজা এক্সিকিউটিভ বোর্ড নামে আরেকটি পরিষদ গঠন করা হয়েছে। এই সংস্থাটি ‘কার্যকর শাসনব্যবস্থায় সহায়তা’ এবং গাজার মানুষের জন্য সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। এতে আছে, স্টিভ উইটকফ, জ্যারেড কুশনার, টনি ব্লেয়ার, মার্ক রোয়ান, বুলগেরিয়ান কূটনীতিক নিকোলে ম্লাদেনিভ, গাজায় জাতিসংঘের মানবিক সহায়তা সমন্বয়কারী সিগ্রিড কাগ, তুর্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান, কাতারি কূটনীতিক আলী আল-সাওয়াদি, মিসরের গোয়েন্দা সংস্থার পরিচালক জেনারেল হাসান রাশাদ, আমিরাতি মন্ত্রী রিম আল-হাশিমি এবং ইসরায়েলি বিলিয়নিয়ার ইয়াকির গ্যাবাই।
এই বোর্ডে যোগ দেওয়ার জন্য আরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে—আলবেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী এডি রামা, আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের মিলেই, ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা, কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি, সাইপ্রাসের প্রেসিডেন্ট নিকোস ক্রিস্টোডৌলিডেস, মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি ও হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর ওরবানকে।
এ ছাড়া, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি, জর্ডানের রাজা দ্বিতীয় আবদুল্লাহ, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ, প্যারাগুয়ের প্রেসিডেন্ট সান্তিয়াগো পেনা, রোমানিয়ার প্রেসিডেন্ট নিকুসোর ড্যান ও তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ানকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলে জানানো হয়েছে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর তরফ থেকেই।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন যুদ্ধ পরবর্তী গাজার শাসনব্যবস্থা এবং পুনর্গঠন তদারকি করার জন্য ‘বোর্ড অব পিস’ বা শান্তি পরিষদ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোতে যোগ দেওয়ার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। হোয়াইট হাউস জানিয়েছে, এখানে একটি প্রধান বোর্ড থাকবে, যার চেয়ারম্যান হবেন স্বয়ং ট্রাম্প।
এ ছাড়া, যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলটি শাসন করার জন্য টেকনোক্র্যাটদের নিয়ে গঠিত একটি ফিলিস্তিনি কমিটি এবং একটি দ্বিতীয় ‘নির্বাহী বোর্ড’ থাকবে যা মূলত পরামর্শমূলক ভূমিকা পালনের জন্য তৈরি করা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। বিভিন্ন সংস্থায় এখন পর্যন্ত জড়িত ব্যক্তিদের তালিকা নিচে দেওয়া হলো। এই তালিকা হোয়াইট হাউস কর্তৃক নিশ্চিত করেছে।
হোয়াইট হাউস বলছে, বোর্ড অব পিস সংস্থাটি ‘শাসনক্ষমতা বৃদ্ধি, আঞ্চলিক সম্পর্ক, পুনর্গঠন, বিনিয়োগ আকর্ষণ, বড় আকারের অর্থায়ন এবং পুঁজি সংগ্রহের’ মতো বিষয়গুলোতে মনোযোগ দেবে। এই বোর্ডের চেয়ারম্যান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এ ছাড়া, এতে থাকছেন—মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও, ট্রাম্পের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ, ট্রাম্পের জামাতা জ্যারেড কুশনার।
এই বোর্ডে যোগ দিতে আরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে—যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার, মার্কিন বিলিয়নিয়ার মার্ক রোয়ান, বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট অজয় বাঙ্গা ও মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদে ট্রাম্পের অনুগত সহকারী রবার্ট গ্যাব্রিয়েলকে।
দ্বিতীয় আরেকটি কমিটি হলো ন্যাশনাল কমিটি ফর দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব গাজা। টেকনোক্র্যাটদের নিয়ে গঠিত এই সংস্থাটি ‘প্রধান জনসেবা পুনরুদ্ধার, নাগরিক প্রতিষ্ঠানগুলোর পুনর্গঠন এবং গাজায় দৈনন্দিন জীবন স্থিতিশীল করার বিষয়টি তদারকি করবে।’ এই কমিটির প্রধান ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সাবেক উপমন্ত্রী ড. আলী শাথ।
এর বাইরে গাজা এক্সিকিউটিভ বোর্ড নামে আরেকটি পরিষদ গঠন করা হয়েছে। এই সংস্থাটি ‘কার্যকর শাসনব্যবস্থায় সহায়তা’ এবং গাজার মানুষের জন্য সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। এতে আছে, স্টিভ উইটকফ, জ্যারেড কুশনার, টনি ব্লেয়ার, মার্ক রোয়ান, বুলগেরিয়ান কূটনীতিক নিকোলে ম্লাদেনিভ, গাজায় জাতিসংঘের মানবিক সহায়তা সমন্বয়কারী সিগ্রিড কাগ, তুর্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান, কাতারি কূটনীতিক আলী আল-সাওয়াদি, মিসরের গোয়েন্দা সংস্থার পরিচালক জেনারেল হাসান রাশাদ, আমিরাতি মন্ত্রী রিম আল-হাশিমি এবং ইসরায়েলি বিলিয়নিয়ার ইয়াকির গ্যাবাই।
এই বোর্ডে যোগ দেওয়ার জন্য আরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে—আলবেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী এডি রামা, আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের মিলেই, ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুইজ ইনাসিও লুলা দা সিলভা, কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি, সাইপ্রাসের প্রেসিডেন্ট নিকোস ক্রিস্টোডৌলিডেস, মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি ও হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্টর ওরবানকে।
এ ছাড়া, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি, জর্ডানের রাজা দ্বিতীয় আবদুল্লাহ, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরীফ, প্যারাগুয়ের প্রেসিডেন্ট সান্তিয়াগো পেনা, রোমানিয়ার প্রেসিডেন্ট নিকুসোর ড্যান ও তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ানকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে বলে জানানো হয়েছে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর তরফ থেকেই।
যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ায় একটি মোটেলে মাদক ও যৌনব্যবসার অভিযোগে এক ভারতীয় দম্পতিসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, ফেডারেল ও স্থানীয় গোয়েন্দাদের যৌথ অভিযানে ওই অপরাধ চক্রের মূল আস্তানা হিসেবে পরিচিত মোটেলটিতে অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
বিশ্বের সবচেয়ে বড় পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত কাশিওয়াজাকি-কারিওয়া জাপানের সাগর উপকূলে নিইগাতা প্রিফেকচারের ৪ দশমিক ২ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে অবস্থিত। সাতটি রিঅ্যাক্টর পুরোপুরি চালু থাকলে কেন্দ্রটি সর্বোচ্চ ৮ দশমিক ২ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে, যা লাখ লাখ পরিবারের বিদ্যুৎ চাহিদা মেট২ ঘণ্টা আগে
ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ ইউরোপীয় ইউনিয়নকে তাদের তথাকথিত ‘অ্যান্টি-কোয়ারশন ইনস্ট্রুমেন্ট’ সক্রিয় করার আহ্বান জানান। অনানুষ্ঠানিকভাবে একে বলা হয় ‘ট্রেড বাজুকা’। এই ব্যবস্থার আওতায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্রের ইউরোপীয় বাজারে প্রবেশ সীমিত করতে পারে বা রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে...৪ ঘণ্টা আগে
সিরীয় সরকার এবং কুর্দি নেতৃত্বাধীন সিরিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ফোর্সেসের (এসডিএফ) মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই চুক্তির অধীনে এসডিএফ তাদের বাহিনীকে ইউফ্রেটিস বা ফোরাত নদীর পশ্চিম তীরবর্তী এলাকাগুলো থেকে প্রত্যাহার করে নেবে। গতকাল রোববার এই চুক্তি হয়।৬ ঘণ্টা আগে