পাকিস্তানের মাধ্যমে মার্কিন প্রস্তাবের জবাব দিল ইরান

মার্কিন প্রস্তাব পাওয়ার প্রায় এক সপ্তাহ পর জবাব দিয়েছে ইরান। ছবি: এএফপি

চলমান যুদ্ধ অবসানে যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া সর্বশেষ প্রস্তাবের আনুষ্ঠানিক জবাব দিয়েছে ইরান। আজ রোববার মধ্যস্থতাকারী দেশ পাকিস্তানের মাধ্যমে এই প্রতিক্রিয়া পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছে ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম।

ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা ইরনা এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ‘ইরান আজ পাকিস্তানি মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে যুদ্ধ বন্ধের লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবিত সর্বশেষ প্রস্তাবের জবাব পাঠিয়েছে।’

তবে ইরানের পাঠানো এই জবাবে ঠিক কী কী শর্ত বা বার্তা রয়েছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত কোনো তথ্য প্রকাশ করেনি ইরনা।

এদিকে ইসলামাবাদ থেকে আল জাজিরার প্রতিনিধি কামাল হায়দার জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া প্রস্তাবের বিপরীতে ইরানের পাঠানো জবাব হাতে পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে পাকিস্তান।

কামাল হায়দার বলেন, ‘পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে যে তারা মার্কিন প্রস্তাবের বিপরীতে ইরানের জবাবটি হাতে পেয়েছে। এখন পাকিস্তান যেহেতু এটি গ্রহণ করেছে, তাই দেখার বিষয় হলো কত দ্রুত তারা এই বার্তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে পৌঁছে দেয় এবং এর ওপর ওয়াশিংটনের প্রতিক্রিয়া কী হয়।’

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৬৫ পদে চাকরি

