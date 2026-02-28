ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও রেভল্যুশনারি গার্ডের শীর্ষ কমান্ডার নিহত: রয়টার্স

ইরানের ওপর ইসরায়েলের সাম্প্রতিক হামলায় দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী আমির নাসিরজাদেহ এবং রেভল্যুশনারি গার্ডের (আইআরজিসি) প্রভাবশালী কমান্ডার মোহাম্মদ পাকপুর নিহত হয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। ইসরায়েলের সামরিক অভিযান সম্পর্কে অবগত দুটি সূত্র এবং একটি আঞ্চলিক সূত্রের বরাত দিয়ে এ খবর জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স।
রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইসরায়েলি বাহিনী ইরানের সামরিক ও কৌশলগত লক্ষ্যবস্তুগুলোতে যে সিরিজ হামলা চালিয়েছে, তাতে এই দুই শীর্ষ কর্মকর্তা প্রাণ হারিয়েছেন বলে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। মোহাম্মদ পাকপুর আইআরজিসির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন এবং আমির নাসিরজাদেহ দেশটির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম নীতিনির্ধারক ছিলেন।
হামলার পর থেকেই তাঁদের অবস্থান নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছিল। এখন সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো তাঁদের মৃত্যুর বিষয়টি সামনে আনলেও তেহরানের পক্ষ থেকে এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে এই খবরের সত্যতা নিশ্চিত করা হয়নি।
এর আগে রয়টার্স একজন ইসরায়েলি কর্মকর্তার বরাত দিয়ে জানায়, যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যৌথ হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি ও দেশটির প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ানসহ শীর্ষ নেতাদের লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছিল। তবে হামলার সময় আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি তেহরানে ছিলেন না। নিরাপত্তার খাতিরে তাঁকে আগেই একটি গোপন ও নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয় বলে জানিয়েছে ইরানি গণমাধ্যমগুলো।
ইরানি নিরাপত্তা কর্মকর্তা এবং ইরানের প্রতিরক্ষা কাউন্সিলের সচিব আলি শামখানি ইসরায়েলি হামলায় নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম ইরান ইন্টারন্যাশনাল।৭ মিনিট আগে
গত বছরের জুন মাসে ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় যুক্তরাষ্ট্রের বি-১ বোমারু বিমান হামলা চালিয়েছিল, তবে আজ শনিবার শুরু হওয়া মার্কিন আক্রমণের চিত্র তার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও ভয়াবহ। ২০২৫ সালের সেই ১২ দিনের যুদ্ধ ছিল মূলত ইরানের পারমাণবিক সক্ষমতাকে লক্ষ্য করে, কিন্তু ২০২৬ সালের এই বসন্তে মার্কিন ও ইসরায়েলি..৪০ মিনিট আগে
ইরানের ওপর যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের ভয়াবহ হামলার পর প্রথমবারের মতো মুখ খুলেছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি। ইরানে ইন্টারনেটের সংযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন থাকার মধ্যেই মার্কিন সংবাদমাধ্যম এনবিসি নিউজকে দেওয়া এক লাইভ সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘আমরা হয়তো ‘‘এক বা দুজন’’ কমান্ডারকে হারিয়েছি।’১ ঘণ্টা আগে
তেহরান ও সংলগ্ন শহরগুলোর পর এবার যুদ্ধের লেলিহান শিখা পৌঁছেছে দক্ষিণ-পশ্চিম ইরানের ঐতিহাসিক শহর শিরাজে। ইরানের আধা-সরকারি সংবাদ সংস্থা ফার্স নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, আজ শনিবার বিকেলে শিরাজ শহরের উপকণ্ঠে বেশ কয়েকটি শক্তিশালী বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে।১ ঘণ্টা আগে