Ajker Patrika
> বিশ্ব
> মধ্যপ্রাচ্য

ইসরায়েলি হত্যাযজ্ঞের সমালোচনা নেই, হামাসকে ‘বর্বর জানোয়ার’ আখ্যা মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৯: ২২
ইসরায়েলি প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হেরজগের সঙ্গে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। ছবি: এএফপি
ইসরায়েলি প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হেরজগের সঙ্গে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। ছবি: এএফপি

ইসরায়েল সফরে গিয়ে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী গোষ্ঠী হামাসকে ‘বর্বর জানোয়ার’ আখ্যা দিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। একই সঙ্গে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়া দেশগুলোকে গুরুত্বহীন বলে উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। তবে, তিনি গাজায় ইসরায়েলি বর্বরতা নিয়ে একটি শব্দও ব্যয় করেননি।

মধ্যপ্রাচ্যকেন্দ্রিক সংবাদমাধ্যম মিডল ইস্ট মনিটরের খবরে বলা হয়েছে, গতকাল সোমবার ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠকের পর সংবাদ সম্মেলনে রুবিও বলেন, বিভিন্ন দেশের স্বীকৃতির ঘোষণা ‘আসলে প্রতীকী মাত্র’ এবং এতে হামাস আরও উৎসাহিত হচ্ছে। তিনি দাবি করেন, এসব পদক্ষেপে শান্তি প্রতিষ্ঠার কোনো অগ্রগতি হয় না।

রুবিও অভিযোগ করেন, ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ার অঙ্গীকার বা পদক্ষেপ শান্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তিনি বলেন, ‘এগুলোর কোনো প্রভাব নেই ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠনের পথে, বরং এতে হামাস আরও উৎসাহিত হয়।’

এর আগে, ২০২৪ সালের মে মাসে ইসরায়েলের গাজায় গণহত্যার মধ্যে নরওয়ে, স্পেন ও আয়ারল্যান্ড ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেয়। জাতিসংঘে ইতিমধ্যে ১৪৬টি দেশ ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এদিকে যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স জানিয়েছে, তারা ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডের জবাবে সেপ্টেম্বরেই ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেবে।

নেতানিয়াহুর পাশে দাঁড়িয়ে রুবিও আবারও যুক্তরাষ্ট্রের ‘অটল সমর্থনের’ আশ্বাস দেন ইসরায়েলকে। একই সঙ্গে তিনি হামাসকে আখ্যা দেন ‘বর্বর জানোয়ার’ হিসেবে। রুবিও বলেন, ‘গাজার মানুষ একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ পাওয়ার অধিকার রাখে। তবে সেই ভবিষ্যৎ শুরু হবে কেবল তখনই, যখন হামাসকে ধ্বংস করা হবে।’

সফরে রুবিও কাতারে ইসরায়েলের সাম্প্রতিক হামলা নিয়েও মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, হামলায় হতাহত হলেও যুক্তরাষ্ট্র কাতারের গঠনমূলক ভূমিকার প্রত্যাশা করে যাচ্ছে। অন্যদিকে নেতানিয়াহু দোহায় হামলার পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেন, সন্ত্রাসীদের নিরাপদ আশ্রয় দেওয়া যায় না। তিনি ৯ / ১১-পরবর্তী যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক পদক্ষেপের সঙ্গে ইসরায়েলের হামলার তুলনা করেন।

গত ৯ সেপ্টেম্বর দোহায় হামলায় ছয়জন নিহত হন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন হামাস নেতা খালিল আল-হাইয়ার ছেলে, একজন দপ্তর সহকারী ও কাতারের এক নিরাপত্তাকর্মী। তবে হামাসের কোনো শীর্ষ নেতা হতাহত হননি।

এ ঘটনায় কাতারের পাশে দাঁড়িয়েছে উপসাগরীয় ও বৈশ্বিক শক্তিগুলো। সংযুক্ত আরব আমিরাত ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূতকে তলব করেছে। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদও জরুরি বৈঠকের ডাক দিয়েছে। কাতারের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন আবদুর রহমান আল-থানি ইসরায়েলের এই হামলাকে ‘রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস’ বলে উল্লেখ করেছেন।

বিষয়:

গাজা উপত্যকাহামাসযুক্তরাষ্ট্রফিলিস্তিনইসরায়েলমার্কো রুবিও
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দাওয়াত না দেওয়ায় মাদ্রাসার সব খাবার খেয়ে গেলেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা

বিক্ষোভ থেকে সহিংসতায় উত্তাল ভাঙ্গা, মসজিদে আশ্রয় নিয়েছেন পুলিশ সদস্যরা

উত্তাল ভাঙ্গা: থানাসহ চারটি সরকারি দপ্তরে হামলা-ভাঙচুর, পুলিশসহ আহত অনেকে

কক্সবাজার, মাদারীপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের ডিসি প্রত্যাহার

শাহ আমানতে ফিরছে ফ্লাই দুবাই ও সালাম এয়ার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মুসলিম বিশ্বে ন্যাটোর আদলে সামরিক বাহিনী গঠনে মত

মুসলিম বিশ্বে ন্যাটোর আদলে সামরিক বাহিনী গঠনে মত

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাকে

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাকে

জনপ্রশাসনের ১৭ কর্মকর্তাকে বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে বদলি

বিদেশে দূতাবাসে নিয়োগ পেলেন জনপ্রশাসনের ১৭ কর্মকর্তা

এনসিপির সেই নেত্রীকে দল থেকে অব্যাহতি

এনসিপির সেই নেত্রীকে দল থেকে অব্যাহতি

শাহ আমানতে ফিরছে ফ্লাই দুবাই ও সালাম এয়ার

শাহ আমানতে ফিরছে ফ্লাই দুবাই ও সালাম এয়ার

সম্পর্কিত

ইসরায়েলি হত্যাযজ্ঞের সমালোচনা নেই, হামাসকে ‘বর্বর জানোয়ার’ আখ্যা মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

ইসরায়েলি হত্যাযজ্ঞের সমালোচনা নেই, হামাসকে ‘বর্বর জানোয়ার’ আখ্যা মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

গাজায় নিহত ছাড়াল ৬৪ হাজার ৯০০, অনাহারে মৃত্যু ৪২৫ জনের

গাজায় নিহত ছাড়াল ৬৪ হাজার ৯০০, অনাহারে মৃত্যু ৪২৫ জনের

মুসলিম বিশ্বে ন্যাটোর আদলে সামরিক বাহিনী গঠনে মত

মুসলিম বিশ্বে ন্যাটোর আদলে সামরিক বাহিনী গঠনে মত

নেপালের প্রধানমন্ত্রী সুশীলার পদত্যাগ চায় সুদানের অনুসারীরা, গভীর রাতে বিক্ষোভ

নেপালের প্রধানমন্ত্রী সুশীলার পদত্যাগ চায় সুদানের অনুসারীরা, গভীর রাতে বিক্ষোভ