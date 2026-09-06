ইরানে জ্বালানিবাহী ট্যাংকার বিস্ফোরণে ১০ জনের মৃত্যু

ইরানে জ্বালানিবাহী একটি ট্যাংকার বিস্ফোরণে অন্তত ১০ জন নিহত হয়েছেন। ইরানের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারমাধ্যম আইআরআইবি এ খবর জানিয়েছে।
আল-জাজিরার প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, স্থানীয় সময় গতকাল শনিবার দেশটির পশ্চিমে হামেদান-সানান্দাজ মহাসড়কে সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয় ট্যাংকারটি। এরপর ট্যাংকারটিতে বিস্ফোরণ ঘটে।
ইরানের কুর্দিস্তান প্রদেশের রাজধানী সানান্দাজের গভর্নরের বরাতে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ট্যাংকার বহনকারী গাড়িটির ব্রেকিং ব্যবস্থার কারিগরি ত্রুটির কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।
গভর্নর আরও বলেন, এ ঘটনায় অন্তত ছয়জন আহত হয়েছেন। তবে হতাহত ব্যক্তিদের সংখ্যা প্রাথমিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জানানো হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।
স্থানীয় কর্মকর্তারা জানান, দুর্ঘটনার পর সৃষ্ট আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। নিহত ব্যক্তিদের পরিচয় সম্পর্কে তাঁরা আর কোনো তথ্য দেননি।
ইরানে ট্যাংকার ও বাসের সংঘর্ষে প্রাণহানির ঘটনা নতুন নয়। সড়কের বেহাল অবস্থা, পুরোনো যানবাহনের বহর এবং ভারী পণ্যবাহী যান চলাচলের কারণে দেশটিতে এ ধরনের দুর্ঘটনা বারবার ঘটছে।
২০১৮ সালে সানান্দাজের কাছে যাত্রী তুলতে থেমে থাকা একটি বাসকে জ্বালানিবাহী ট্যাংকার ধাক্কা দিলে অন্তত ১৩ জন নিহত হন।
জাতিসংঘের শিশু তহবিল ইউনিসেফ জানিয়েছে, ইরানে সড়ক দুর্ঘটনার হার বিশ্বের গড়ের চেয়ে ২০ গুণ বেশি। এর কারণ হিসেবে সংস্থাটি দেশটির নিম্নমানের সড়কব্যবস্থা ও দুর্বল ট্রাফিক আইন প্রয়োগের কথা উল্লেখ করেছে।
তেহরানভিত্তিক সংবাদপত্র ফিন্যান্সিয়াল ট্রিবিউনের ২০১৭ সালের মে মাসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ইরানে প্রতিবছর সড়ক দুর্ঘটনায় ২০ হাজারের বেশি মানুষ নিহত এবং ৮ লাখ মানুষ আহত হন।
মার্কিন ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ৫০ জন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা ও বেসামরিক কর্মচারীর ওপর লাই ডিটেক্টর বা পলিগ্রাফ পরীক্ষা চালিয়েছে পেন্টাগন। নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইরান যুদ্ধসংক্রান্ত গোপন সামরিক তথ্য সংবাদমাধ্যমে ফাঁস হওয়ার বিষয়টি তদন্ত করতেই এ পরীক্ষা চালানো হয়েছে...১২ ঘণ্টা আগে
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