টনি ব্লেয়ারের নেতৃত্বেই হতে পারে গাজার অন্তর্বর্তী কর্তৃপক্ষ, কিন্তু তিনিই কেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার। ছবি: এএফপি
সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার। ছবি: এএফপি

যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার গাজায় যুদ্ধবিরতি হলে একটি অন্তর্বর্তী কর্তৃপক্ষ চালুর আলোচনা করছেন। এমনটাই জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি। এমনকি, ওয়াশিংটনে এমন একটি প্রস্তাবও সমর্থন পেয়েছে যেখানে বলা হয়েছে, টনি ব্লেয়ার নিজেই এই কর্তৃপক্ষের নেতৃত্ব দিতে পারেন।

বিবিসির খবরে বলা হয়েছে, ২০০৩ সালে ইরাক যুদ্ধে যুক্তরাজ্যকে জড়িত করেছিলেন টনি ব্লেয়ার। সেই নেতাই এখন গাজা সংকট নিরসনে উচ্চপর্যায়ের আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন। লক্ষ্য হচ্ছে যুদ্ধ থামানো এবং যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডের ভবিষ্যৎ নিয়ে পরিকল্পনা।

সর্বশেষ প্রস্তাবটি এসেছে জাতিসংঘে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও আরব নেতারা সেখানে গাজা নিয়ে আলোচনা করেন। প্রস্তাবে বলা হয়, প্রথমে জাতিসংঘের সমর্থন ও উপসাগরীয় দেশগুলোর সহায়তায় গাজা একটি অন্তর্বর্তী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। এরপর সেটি ফের ফিলিস্তিনিদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

ওয়াশিংটনে যে প্রস্তাবটি সমর্থন পেয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে, সেখানে টনি ব্লেয়ারকে অন্তর্বর্তী কর্তৃপক্ষের নেতৃত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। তবে ব্লেয়ারের দপ্তর জানিয়েছে, তিনি এমন কোনো পরিকল্পনা সমর্থন করবেন না, যা গাজার মানুষকে বাস্তুচ্যুত করবে।

গত আগস্টে টনি ব্লেয়ার হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে গাজার যুদ্ধ-পরবর্তী পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়। মার্কিন মধ্যপ্রাচ্য দূত স্টিভ উইটকফ বৈঠকটিকে ‘খুবই বিস্তৃত পরিকল্পনা’ বলে উল্লেখ করেছিলেন। তবে বৈঠকের বিস্তারিত জানানো হয়নি।

হিসেবে ব্লেয়ার ২০০৭ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব ছাড়ার পর কিছু বছর মধ্যপ্রাচ্যে চতুর্পক্ষীয় দূত হিসেবে কাজ করেছেন। এই জোটে যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, রাশিয়া ও জাতিসংঘ ছিল। তিনি মূলত ফিলিস্তিনে অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দ্বিরাষ্ট্র সমাধানের পরিবেশ তৈরির চেষ্টা করেছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে ব্লেয়ার ২০০৩ সালে ব্রিটিশ সেনাদের ইরাক যুদ্ধে পাঠান। পরে তদন্তে প্রমাণিত হয়, ত্রুটিপূর্ণ গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে তিনি ওই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। গণবিধ্বংসী অস্ত্র তৈরির বিষয়ে নিশ্চিত না হয়েও তিনি যুদ্ধে অংশ নেন বলে সমালোচনা হয়।

এদিকে, এ সপ্তাহের শুরুর দিকে যুক্তরাজ্য আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়। কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াও একই পদক্ষেপ নেয়। এরপর ফ্রান্স ও ডেনমার্কসহ আরও কয়েকটি দেশ ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তবে ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র এ সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে। তাদের মতে, এটি হামাসকে পুরস্কৃত করার সমান।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার অবশ্য বলেছেন, এই কূটনৈতিক পদক্ষেপের মানে হলো হামাসের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। তারা সরকারে বা নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনো ভূমিকা রাখতে পারবে না। এটি হামাসের ঘৃণ্য দৃষ্টিভঙ্গির পুরোপুরি বিপরীত।

ট্রাম্পের গাজা ‘দখল’ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রকল্পে কাজ করছে টনি ব্লেয়ারের প্রতিষ্ঠানট্রাম্পের গাজা ‘দখল’ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রকল্পে কাজ করছে টনি ব্লেয়ারের প্রতিষ্ঠান

তবে এখন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে—টনি ব্লেয়ারই কেন গাজা বা ফিলিস্তিনের জন্য গঠিত অন্তর্বর্তী প্রশাসনের নেতৃত্ব দেবেন। গত জুলাইয়ে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের খবরে বলা হয়েছিল, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড গাজার ‘দখল’ নিয়ে অঞ্চলটিকে ‘রিভেরায়’ পরিণত করার কথা বলেছিলেন সেই পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে মার্কিন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপ (বিসিজি)। আর ট্রাম্পের গাজা রিভেরা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজ বাগিয়ে নিতে চেষ্টা করছে ব্রিটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের প্রতিষ্ঠান।

ব্লেয়ার প্রতিষ্ঠিত টনি ব্লেয়ার ইনস্টিটিউট ফর গ্লোবাল চেঞ্জ (টিবিআই) বোস্টন কনসাল্টিং গ্রুপের সঙ্গে যুদ্ধ-পরবর্তী গাজা নিয়ে পরিকল্পনা তৈরিতে কাজ করছে। এই পরিকল্পনার আওতায় গাজায় ‘ট্রাম্প রিভেরা’ নামে একটি বিলাসবহুল রিসোর্ট গড়ে তোলা এবং ইলন মাস্কের নামে একটি শিল্পাঞ্চল নির্মাণের কথা।

ফিন্যান্সিয়াল টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়, ইসরায়েলি ব্যবসায়ীরা বিসিজির অর্থনৈতিক মডেল ব্যবহার করে একটি প্রেজেন্টেশন স্লাইড তৈরি করেছিলেন। সেখানে গাজার অর্ধমিলিয়ন ফিলিস্তিনিকে এলাকা ছেড়ে যেতে টাকা দিয়ে রাজি করানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তবে টিবিআই এই স্লাইড তৈরিতে জড়িত থাকার বিষয়টি অস্বীকার করেছে।

স্লাইডে ‘গ্রেট ট্রাস্ট’ নামক একটি পরিকল্পনা উল্লেখ করা হয়। পরে এই পরিকল্পনা ট্রাম্প প্রশাসনেও পাঠানো হয়। এতে বলা হয়, বহু বাসিন্দাকে এলাকা ছেড়ে যেতে রাজি করানো গেলে গাজায় বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করা সম্ভব হবে। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য—ট্রাম্প এবং ধনী উপসাগরীয় শাসকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। ওই নথিতে মোট ১০টি ‘মেগা প্রকল্প’ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর মধ্যে ছিল ‘এমবিএস রিং’ এবং ‘এমবিজেড সেন্ট্রাল’ হাইওয়ে, যা যথাক্রমে সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের শাসকদের নামে নামকরণ করা হয়েছিল। এ ছাড়া ছিল ‘ইলন মাস্ক স্মার্ট ম্যানুফ্যাকচারিং জোনের’ কথাও।

