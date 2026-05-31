ইরানিদের অধিকার নিশ্চিত না হলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো চুক্তি নয়: গালিবাফ

ইরান-যুক্তরাষ্ট্র ইস্যুতে ইরানের প্রধান আলোচক ও দেশটির পার্লামেন্ট স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ বলেছেন, ইরানি জনগণের অধিকার নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো চুক্তি অনুমোদন করবে না তেহরান।
আজ রোববার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে প্রচারিত এক ভিডিও বার্তায় গালিবাফ বলেন, ‘ইরানি জনগণের অধিকার রক্ষা হয়েছে বলে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা কোনো চুক্তি অনুমোদন করব না।’
গালিবাফ আরও বলেন, ‘আমাদের আলোচকেরা শত্রুপক্ষের কথাবার্তা বা প্রতিশ্রুতির ওপর আস্থা রাখেন না।’
গত ২৮ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়া যুদ্ধের অবসান ঘটাতে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলমান কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মধ্যেই গালিবাফ এ মন্তব্য করেন। উভয় পক্ষ বর্তমানে একটি সম্ভাব্য সমঝোতা কাঠামো নিয়ে প্রস্তাব ও পাল্টা প্রস্তাব বিনিময় করছে।
এর আগে গতকাল শনিবার মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমস ও অ্যাক্সিওস জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের কাছে একটি নতুন খসড়া কাঠামো পাঠিয়েছেন, যাতে আগের তুলনায় আরও কঠোর শর্ত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
তবে নতুন প্রস্তাবে ঠিক কী ধরনের শর্ত রাখা হয়েছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।
ইরানের দৃষ্টিতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যেকোনো সমঝোতার ক্ষেত্রে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং বিদেশি ব্যাংকগুলোতে জব্দ থাকা ইরানের সম্পদ মুক্ত করা।
এ ছাড়া, হরমুজ প্রণালিতে জাহাজ চলাচল তদারকিকে ইরান নিজেদের বৈধ অধিকার হিসেবে বিবেচনা করে। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে দেশটি এই গুরুত্বপূর্ণ জলপথের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে।
বিশ্বের জ্বালানি সরবরাহের একটি বড় অংশ হরমুজ প্রণালির মাধ্যমে পরিবাহিত হওয়ায় এই অঞ্চলের পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক বাজারেও ব্যাপক প্রভাব ফেলছে।
