কলেবর বাড়ছে শুভেন্দুর মন্ত্রিসভার, ঠাঁই পেতে পারেন রুদ্রনীল

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয়ের পর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর সঙ্গে মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন আরও পাঁচ সদস্য। সেই শপথের তিন সপ্তাহ পর পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার আগামীকাল সোমবার মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ করতে যাচ্ছে।
রাজ্য সরকার এখনো নতুন মন্ত্রীদের তালিকা ঘোষণা না করলেও শুভেন্দু অধিকারী সর্বোচ্চ আরও ৩৮ জনকে মন্ত্রী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। ভারতীয় সংবিধানের ৯১তম সংশোধনী অনুযায়ী, কোনো রাজ্যের মন্ত্রিপরিষদের আকার বিধানসভার মোট সদস্যসংখ্যার ১৫ শতাংশের বেশি হতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভার সদস্যসংখ্যা ২৯৪ হওয়ায় মন্ত্রিসভার সর্বোচ্চ সদস্যসংখ্যা দাঁড়ায় ৪৪।
সরকার ও বিজেপি সূত্রের দাবি, শুভেন্দু অধিকারী প্রায় ২০ জন অতিরিক্ত বিধায়ককে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। দলের এক নেতা বলেন, ‘বাকি পদগুলো আপাতত খালি রাখা হবে।’ ইতিমধ্যে শপথ নেওয়া পাঁচজন মন্ত্রিসভার সদস্যের মাধ্যমে নারী (অগ্নিমিত্রা পল), মতুয়া সম্প্রদায় (অশোক কীর্তনীয়া), রাজবংশী সম্প্রদায় (নিশীথ প্রামাণিক) এবং আদিবাসীদের (ক্ষুদিরাম টুডু) প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হয়েছে। দলের নেতাদের মতে, সম্প্রসারিত মন্ত্রিসভায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বও দেখা যাবে।
বিজেপির এক নেতা বলেন, ‘নতুন তালিকায় নারী ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব বিজেপির অগ্রাধিকারের মধ্যে থাকবে। উত্তরবঙ্গও আমাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার।’ উত্তরবঙ্গের মাথাভাঙ্গার বিধায়ক নিশীথ প্রামাণিককে মন্ত্রিসভার সদস্য করা হয়েছে এবং কোচবিহার-দক্ষিণের বিধায়ক রথীন্দ্র বোসকে বিধানসভার স্পিকার করা হয়েছে। সূত্রগুলোর মতে, ওই অঞ্চল থেকে আরও দুজন বিধায়ক—দীপক বর্মণ ও শংকর ঘোষ মন্ত্রিসভায় স্থান পেতে পারেন।
একইভাবে সম্প্রসারিত মন্ত্রিসভায় দুই বা তার বেশি নারী মুখ এবং একজন নারী অভিনেত্রীও অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন বলে জানিয়েছেন দলের এক নেতা। তিনি আরও বলেন, অভিনেতা থেকে রাজনীতিবিদে পরিণত হওয়া রুদ্রনীল ঘোষও মন্ত্রিসভার দৌড়ে রয়েছেন। সাংবাদিক থেকে রাজনীতিবিদ হওয়া স্বপন দাশগুপ্ত ও জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ও মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেতে পারেন। সাবেক রাজ্যসভার সদস্য স্বপন দাশগুপ্ত উচ্চ শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব পাওয়ার দৌড়ে রয়েছেন বলে জানা গেছে।
দলের এক নেতা বলেন, ‘আমাদের দলে কোনো সিদ্ধান্ত এককভাবে নেওয়া হয় না। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়। এই ক্ষেত্রেও কারা মন্ত্রিসভার সদস্য হবেন এবং কে কোন দপ্তরের দায়িত্ব পাবেন, সে বিষয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বই শেষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা শুধু বলতে পারি, কিছু চমক রয়েছে। তবে সেগুলো জানতে হলে সবাইকে সোমবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।’
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরাক যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার প্রসঙ্গ টেনে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ‘ইরাকে খুব বাজে কাজ করেছে’ এবং ‘মার্কিন বাহিনীর বাগদাদে বা ইরানে যাওয়া উচিত হয়নি।’ মার্কিন সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প এসব কথা বলেন।২ ঘণ্টা আগে
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে জিতেছে বিজেপি। এর ফলে, দলটির ভাষায় ‘ডাবল ইঞ্জিনের সরকার’ গঠিত হয়েছে রাজ্যটিতে। অর্থাৎ কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় স্তরেই বিজেপি ক্ষমতায়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর ভারতের অন্যতম রাজনৈতিক ও কৌশলগতভাবে সংবেদনশীল ইস্যু দ্রুত আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে।৩ ঘণ্টা আগে
ইসরায়েলের সেনাবাহিনী ২০০৬ সালের পর প্রথমবারের মতো দক্ষিণ লেবাননের লিতানি নদীর ওপারে অগ্রসর হয়েছে। পাশাপাশি তারা দক্ষিণ লেবাননের গুরুত্বপূর্ণ শহর নাবাতিয়েহকে ঘিরে ফেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।৩ ঘণ্টা আগে
পাকিস্তান ও চীনবিষয়ক বিশেষজ্ঞ হিসেবে পরিচিত জেনারেল এন এস রাজা সুব্রামানি আজ রোববার ভারতের নতুন চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তাঁর প্রধান দায়িত্ব হবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী সামরিক থিয়েটারাইজেশন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং তিন বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় আরও জোরদার করা।৪ ঘণ্টা আগে