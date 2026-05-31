লেবাননের ঐতিহাসিক বেউফোর্ট দুর্গ দখল করে নিল ইসরায়েল

লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে হিজবুল্লাহবিরোধী স্থল অভিযান আরও জোরদার করেছে ইসরায়েল। একই সঙ্গে দেশটির দক্ষিণাঞ্চলের বিস্তৃত এলাকায় বসবাসকারী বাসিন্দাদের সরে যাওয়ার নতুন নির্দেশনা দিয়েছে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী (আইডিএফ)। সর্বশেষ সতর্কবার্তায় জাহরানি নদীর দক্ষিণে অবস্থানরত সবাইকে এলাকা ত্যাগ করতে বলা হয়েছে।
আইডিএফের এক মুখপাত্র সতর্ক করেন—হিজবুল্লাহর সদস্য, স্থাপনা বা সামরিক সরঞ্জামের কাছাকাছি অবস্থান জীবনকে ঝুঁকির মুখে ফেলতে পারে। তিনি বলেন, বর্তমানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইসরায়েলি সেনা এই অভিযানে অংশ নিচ্ছে এবং অভিযান আরও নতুন এলাকায় সম্প্রসারিত হচ্ছে।
এদিকে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী নিশ্চিত করেছে, তারা লিতানি নদীর ওপরে একটি উঁচু পাহাড়ি অবস্থানে অবস্থিত ঐতিহাসিক বেউফোর্ট দুর্গের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। প্রায় ৯০০ বছর আগে ক্রুসেডারদের নির্মিত এই দুর্গ দীর্ঘদিন ধরে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে এটি নিয়ে একাধিক সংঘর্ষ হয়েছে।
ইসরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ দুর্গ দখলকে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ‘৪৪ বছর আগে যে গোলানি ব্রিগেড এই দুর্গের জন্য যুদ্ধ করেছিল, সেই ইউনিটই এবার সেখানে ইসরায়েলের পতাকা উত্তোলন করেছে।’ তাঁর ভাষ্যমতে, দুর্গ ও এর আশপাশের উঁচু এলাকা নিয়ন্ত্রণে নেওয়া সীমান্তবর্তী ইসরায়েলি জনপদগুলোর নিরাপত্তা জোরদারে সহায়ক হবে।
অন্যদিকে লেবাননের প্রধানমন্ত্রী নওয়াফ সালাম এক টেলিভিশন ভাষণে দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডকে ‘ভূমি পুড়িয়ে দেওয়ার নীতি’ এবং ‘সমষ্টিগত শাস্তি’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তবে চলমান সংঘাত নিরসনের লক্ষ্যে এই সপ্তাহে ওয়াশিংটনে ইসরায়েল ও লেবানন সরকারের প্রতিনিধিদের মধ্যে চতুর্থ দফা আলোচনা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। তবে এসব আলোচনায় হিজবুল্লাহ অংশ নিচ্ছে না।
ইসরায়েলের দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে হিজবুল্লাহর ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা বেড়ে যাওয়ায় তারা সামরিক অভিযান আরও জোরদার করেছে। শনিবার সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রায় ২৫টি প্রজেক্টাইল নিক্ষেপ করেছে হিজবুল্লাহ। এর পরিপ্রেক্ষিতে সীমান্তসংলগ্ন ইসরায়েলি অঞ্চলের কয়েকটি স্কুল বন্ধ রাখা হয়েছে।
লেবাননের কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী, মার্চের শুরুতে নতুন করে সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে দেশটিতে তিন হাজার তিনশোর বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। অন্যদিকে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর অন্তত ২৫ সদস্য নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাসভবনে ডাকা তৃণমূল পরিষদীয় দলের গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈঠকে আসেনি দলের সিংহভাগ বিধায়ক। নতুন বিধানসভায় তৃণমূলের মোট বিধায়ক সংখ্যা ৮০ জন হলেও বৈঠকে যোগ দিতে এসেছিলেন মাত্র ২০ জন....২৩ মিনিট আগে
যুক্তরাষ্ট্রের একটি ফেডারেল আদালত ওয়াশিংটনের জন এফ. কেনেডি সেন্টার ফর দ্য পারফর্মিং আর্টস থেকে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নাম অপসারণের নির্দেশ দিয়েছেন। একই সঙ্গে সেন্টারটি সংস্কারের জন্য বন্ধ করে দেওয়ার পরিকল্পনাও স্থগিত করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
ইরান-যুক্তরাষ্ট্র ইস্যুতে ইরানের প্রধান আলোচক ও দেশটির পার্লামেন্ট স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ বলেছেন, ইরানি জনগণের অধিকার নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো চুক্তি অনুমোদন করবে না তেহরান।২ ঘণ্টা আগে
ইন্দো-প্যাসিফিক বা ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে তাদের বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান ও মনোযোগ নিয়ে সংশয় বাড়ছে। একই সঙ্গে দ্রুত সামরিক উত্থানের পথে এগিয়ে যাচ্ছে চীন। এই অবস্থায় ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের দেশগুলো নিজেদের সামরিক শক্তি বাড়াতে এবং একে অপরের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা৪ ঘণ্টা আগে