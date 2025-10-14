Ajker Patrika
এরদোয়ানের বাধায় নেতানিয়াহুকে মিসরের সম্মেলনে নিতে পারলেন না ট্রাম্প

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৪ অক্টোবর ২০২৫, ০৯: ০৯
গাজা ইস্যুতে মিসরে আয়োজিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে আমন্ত্রণ জানানোর শেষ মুহূর্তের পরিকল্পনা বাতিল করতে বাধ্য হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান জানিয়ে দেন—নেতানিয়াহু আমন্ত্রিত থাকলে তাঁর বিমান শারম আল শেখে অবতরণ করবে না।

গতকাল সোমবার সকালে ট্রাম্প মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসির সঙ্গে ফোনে কথা বলে নেতানিয়াহুর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেন। পরে জানা যায়, এরদোয়ান বিমানে বসেই আল-সিসিকে ফোন করে তাঁর আপত্তির কথা জানান। এরপরই নেতানিয়াহুর সফর বাতিল হয়।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এক বিবৃতিতে জানায়, ট্রাম্পের আমন্ত্রণে নেতানিয়াহু মিসরের সম্মেলনে যোগ দেওয়ার কথা ছিল। তবে ধর্মীয় উৎসব ঘনিয়ে আসায় তিনি যেতে পারবেন না বলে জানান।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়, ‘প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আজ মিসরে অনুষ্ঠেয় এক সম্মেলনে অংশ নেওয়ার আমন্ত্রণ জানান। প্রধানমন্ত্রী ট্রাম্পকে এই আমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন, তবে উৎসবের সময় ঘনিয়ে আসায় তিনি অংশ নিতে পারছেন না বলে জানিয়েছেন।’

নেতানিয়াহুর ডানপন্থী জোটের কয়েকজন মন্ত্রীও সতর্ক করেছিলেন, তিনি যদি এই সম্মেলনে যোগ দেন, তবে তাঁরা পদত্যাগ করবেন।

গাজায় যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত ইতিমধ্যে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন। যদিও মিসর আইসিসির সদস্য নয়, তার উপস্থিতি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হতো; বিশেষ করে সেসব আরব দেশে, যারা এখনো ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করেনি।

বিশ্বের ২০টির বেশি দেশের নেতা অংশ নেওয়ার কথা ছিল এই জরুরি সম্মেলনে। ঘটনাটি দেখিয়ে দিল, ট্রাম্প যতই চান না কেন, মুসলিম দেশগুলোর পক্ষে এখনো ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করা কঠিন।

তুরস্কে এরদোয়ানের জনপ্রিয়তা ইসরায়েলবিরোধী অবস্থানের ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। তাই নেতানিয়াহুর সঙ্গে তাঁর করমর্দন বা আলোচনার ছবি প্রকাশ পেলে তা দেশটির রাজনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলত।

এরদোয়ান বারবার বলেছেন, গাজায় ইসরায়েলের কর্মকাণ্ড গণহত্যার শামিল।

