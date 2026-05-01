পাকিস্তানের মধ্যস্থতাকারীদের কাছে ইরানের নতুন প্রস্তাব

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০১ মে ২০২৬, ১৯: ৩৬
গত ২৫ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় ইসলামাবাদে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনির ও ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচির মধ্যে একটি বৈঠক হয়।

পাকিস্তানের মধ্যস্থতাকারীদের কাছে একটি নতুন প্রস্তাব দিয়েছে ইরান। তেহরানের একটি কূটনৈতিক সূত্র আল জাজিরাকে জানিয়েছে, গতকাল বৃহস্পতিবার এই প্রস্তাব দেওয়া হয়।

ইরানে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যৌথ হামলা শুরু হয়। এরপর পুরো মধ্যপ্রাচ্যে এই সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে। এই মুহূর্তে একটি ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতি কার্যকর রয়েছে। তবে এই অঞ্চলে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা এখনো কাটেনি। নতুন এই প্রস্তাব সেই উত্তেজনা নিরসনে কোনো ভূমিকা রাখে কি না, তা নিয়ে এখন চলছে কূটনৈতিক আলোচনা।

উল্লেখ্য, পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় গত ৮ এপ্রিল যুদ্ধবিরতির পর ১১ ও ১২ এপ্রিল ইসলামাবাদে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে প্রথম দফায় সরাসরি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। তবে সেই আলোচনা কোনো চুক্তি ছাড়াই শেষ হয়।

এরপর ২৫ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় ইসলামাবাদে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনির ও ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচির মধ্যে একটি বৈঠক হয়। ওই দিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে ইরানের আলোচনার কথা থাকলেও পরে পাকিস্তান সরকারের কাছে নিজেদের দাবি ও শর্তের তালিকা দিয়ে ইসলামাবাদ ত্যাগ করেন আরাঘচি।

পাকিস্তানযুক্তরাষ্ট্রতেহরানইরানইরান-ইসরায়েল সংঘাতইরান যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ
প্রাইজবন্ডের ড্রয়ে বিজয়ী যেসব নম্বর

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

