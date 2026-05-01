পাকিস্তানের মধ্যস্থতাকারীদের কাছে ইরানের নতুন প্রস্তাব

পাকিস্তানের মধ্যস্থতাকারীদের কাছে একটি নতুন প্রস্তাব দিয়েছে ইরান। তেহরানের একটি কূটনৈতিক সূত্র আল জাজিরাকে জানিয়েছে, গতকাল বৃহস্পতিবার এই প্রস্তাব দেওয়া হয়।
ইরানে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যৌথ হামলা শুরু হয়। এরপর পুরো মধ্যপ্রাচ্যে এই সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে। এই মুহূর্তে একটি ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতি কার্যকর রয়েছে। তবে এই অঞ্চলে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা এখনো কাটেনি। নতুন এই প্রস্তাব সেই উত্তেজনা নিরসনে কোনো ভূমিকা রাখে কি না, তা নিয়ে এখন চলছে কূটনৈতিক আলোচনা।
উল্লেখ্য, পাকিস্তানের মধ্যস্থতায় গত ৮ এপ্রিল যুদ্ধবিরতির পর ১১ ও ১২ এপ্রিল ইসলামাবাদে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে প্রথম দফায় সরাসরি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। তবে সেই আলোচনা কোনো চুক্তি ছাড়াই শেষ হয়।
এরপর ২৫ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় ইসলামাবাদে পাকিস্তানের সেনাপ্রধান আসিম মুনির ও ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচির মধ্যে একটি বৈঠক হয়। ওই দিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে ইরানের আলোচনার কথা থাকলেও পরে পাকিস্তান সরকারের কাছে নিজেদের দাবি ও শর্তের তালিকা দিয়ে ইসলামাবাদ ত্যাগ করেন আরাঘচি।
যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় উদ্ধার হওয়া দ্বিতীয় মরদেহটি বাংলাদেশি শিক্ষার্থী নাহিদা সুলতানা বৃষ্টির বলে নিশ্চিত করেছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার (১ মে) বাংলাদেশি গণমাধ্যমকে হোয়াটসঅ্যাপ বার্তায় এই তথ্য জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেস মিনিস্টার গোলাম মোর্তোজা।১ ঘণ্টা আগে
১৯৭৩ সালের ‘ওয়ার পাওয়ারস রেজল্যুশন’ আইন অনুযায়ী, প্রেসিডেন্ট কোনো সামরিক অভিযান পরিচালনার ৬০ দিনের মধ্যে কংগ্রেসের অনুমোদন নিতে বাধ্য। সেই হিসেবে আজ শুক্রবার এই সময়সীমার শেষ দিন।১ ঘণ্টা আগে
নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় একটি মসজিদে মেয়েশিশুকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে ৬৫ বছর বয়সী এক বাংলাদেশি ইমামকে গ্রেপ্তার করেছে স্থানীয় পুলিশ। অভিযুক্ত ইমামের নাম তাজুল ইসলাম। তাঁর বিরুদ্ধে শিশু যৌন নিপীড়নের গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
নাটকীয় ঘটনা ঘটে গতকাল গভীর রাতে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীপুরের সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের ইভিএম কক্ষে পৌঁছান এবং প্রায় চার ঘণ্টা ভেতরে অবস্থান করেন। মধ্যরাতের কিছু পরই তিনি সেখান থেকে বের হন।২ ঘণ্টা আগে