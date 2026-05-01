নিউইয়র্কে শিশুকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে বাংলাদেশি ইমাম গ্রেপ্তার

নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় একটি মসজিদে মেয়েশিশুকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে ৬৫ বছর বয়সী এক বাংলাদেশি ইমামকে গ্রেপ্তার করেছে স্থানীয় পুলিশ। অভিযুক্ত ইমামের নাম তাজুল ইসলাম। তাঁর বিরুদ্ধে শিশু যৌন নিপীড়নের গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে।
পুলিশ ও আদালত সূত্রে জানা গেছে, নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকা এলাকার মসজিদ বিলালে দুটি পৃথক ঘটনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রথম ঘটনাটি ঘটেছে গত ২১ এপ্রিল এবং দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছে ২৭ এপ্রিল।
তাজুল ইসলামের বিরুদ্ধে ১২টি অভিযোগ আনা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে চার দফা গুরুতর (ফার্স্ট ডিগ্রি) যৌন নির্যাতন, চার দফা জোরপূর্বক স্পর্শ এবং চার দফা শিশুর কল্যাণ বিপন্ন করার অভিযোগ।
অভিযোগ অনুযায়ী, ২১ এপ্রিল মসজিদের ভেতরে ১০ বছর বয়সী এক মেয়েশিশুর স্পর্শকাতর স্থান তিনি স্পর্শ করেন। এরপর ২৭ এপ্রিল একই মসজিদে ১০ বছর বয়সী আরেক শিশুকে নিপীড়নের অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে।
২৭ এপ্রিল পুলিশ তাজুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে। পরদিন কুইন্স ক্রিমিনাল কোর্ট তাঁর জামিন মঞ্জুর করেন। ২৫ হাজার ডলারের বন্ডে তাঁকে জামিন দেওয়া হয়েছে। তবে আদালত তাঁকে ভুক্তভোগী শিশুদের থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।
নিউইয়র্ক পুলিশ অভিযুক্ত ব্যক্তির ছবি প্রকাশ করেছে। একই সঙ্গে জনগণের কাছে আহ্বান জানানো হয়েছে, যদি কারও কাছে এই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনুরূপ কোনো অভিযোগ বা তথ্য থাকে, তবে তারা যেন দ্রুত ‘সেক্স ক্রাইমস হটলাইন’-এ যোগাযোগ করেন। এ-সংক্রান্ত তথ্যের জন্য ১-২১২-২৬৭-৭২৭৩ অথবা ১-৮০০-৫৭৭-৮৪৭৭ নম্বরে ফোন করার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে।
