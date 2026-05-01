ইরান যুদ্ধ: ভারতে এলপিজি ও জেট ফুয়েলের দাম বৃদ্ধি

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান যুদ্ধের কারণে জ্বালানি সরবরাহে চাপের মুখে পড়েছে ভারত। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দেশটি বাণিজ্যিক এলপিজি (তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস) এবং আন্তর্জাতিক এয়ারলাইনসগুলোর ব্যবহৃত জেট ফুয়েলের দাম বাড়িয়েছে।
ভারতের মোট জ্বালানি চাহিদার একটি বড় অংশই আমদানি-নির্ভর। দেশটির রান্নার কাজে ব্যবহৃত এলপিজির প্রায় ৬০ শতাংশ আমদানি করতে হয়। বিশ্বের জনবহুল দেশ হিসেবে ভারতের বিপুলসংখ্যক মানুষ রান্নার কাজে এলপিজি ব্যবহার করে থাকে।
ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত জ্বালানি বিপণনকারী শীর্ষ প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান অয়েল করপোরেশন লিমিটেড (আইওসিএল) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বাল্ক এবং বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। আইওসিএলের মূল্যতালিকা অনুযায়ী, বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য ১৯ কেজির প্রতিটি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ৯৯৩ রুপি (১০.৫০ ডলার) বাড়ানো হয়েছে। রাজধানী নয়াদিল্লিতে এই মূল্যবৃদ্ধির হার প্রায় ৪৮ শতাংশ। তবে স্থানীয় করের কারণে বিভিন্ন শহরে এই দামের কিছুটা তারতম্য হতে পারে।
এ ছাড়া আইওসিএলের ক্যাটালগ অনুযায়ী, দিল্লিতে এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েলের (এটিএফ) দাম প্রায় ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
