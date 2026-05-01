Ajker Patrika
ভারত

ইরান যুদ্ধ: ভারতে এলপিজি ও জেট ফুয়েলের দাম বৃদ্ধি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইরান যুদ্ধ: ভারতে এলপিজি ও জেট ফুয়েলের দাম বৃদ্ধি
ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান যুদ্ধের কারণে জ্বালানি সরবরাহে চাপের মুখে পড়েছে ভারত। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দেশটি বাণিজ্যিক এলপিজি (তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস) এবং আন্তর্জাতিক এয়ারলাইনসগুলোর ব্যবহৃত জেট ফুয়েলের দাম বাড়িয়েছে।

ভারতের মোট জ্বালানি চাহিদার একটি বড় অংশই আমদানি-নির্ভর। দেশটির রান্নার কাজে ব্যবহৃত এলপিজির প্রায় ৬০ শতাংশ আমদানি করতে হয়। বিশ্বের জনবহুল দেশ হিসেবে ভারতের বিপুলসংখ্যক মানুষ রান্নার কাজে এলপিজি ব্যবহার করে থাকে।

ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত জ্বালানি বিপণনকারী শীর্ষ প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান অয়েল করপোরেশন লিমিটেড (আইওসিএল) এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বাল্ক এবং বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডারের দাম পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে। আইওসিএলের মূল্যতালিকা অনুযায়ী, বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য ১৯ কেজির প্রতিটি এলপিজি সিলিন্ডারের দাম ৯৯৩ রুপি (১০.৫০ ডলার) বাড়ানো হয়েছে। রাজধানী নয়াদিল্লিতে এই মূল্যবৃদ্ধির হার প্রায় ৪৮ শতাংশ। তবে স্থানীয় করের কারণে বিভিন্ন শহরে এই দামের কিছুটা তারতম্য হতে পারে।

এ ছাড়া আইওসিএলের ক্যাটালগ অনুযায়ী, দিল্লিতে এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েলের (এটিএফ) দাম প্রায় ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিষয়:

যুদ্ধমধ্যপ্রাচ্যভারতসংঘাতযুক্তরাষ্ট্রগ্যাসইরানএলপিজিইরান-ইসরায়েল সংঘাতজ্বালানি সংকটইরান যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এপস্টেইন দ্বীপের রহস্যময় ‘মসজিদ’: পবিত্র কাবার গিলাফ ও কিসওয়া চুরির তথ্য ফাঁস

ঘরে ঢুকে বৃদ্ধাকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ ও ভিডিও ধারণ, ৮ দিন পরে মামলা

ব্যাচেলর পয়েন্টে যুক্ত হলেন নেপালি অভিনেত্রী

ইতালিতে ছোট ভাইকে ছুরিকাঘাতে হত্যা, ভিডিও কলে পরিবারকে দেখালেন লাশ

একটি দেশ বাদে পুরো আফ্রিকার জন্য চীনের ‘শূন্য শুল্ক’, কার কী লাভ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

প্রাইজবন্ডের ড্রয়ে বিজয়ী যেসব নম্বর

প্রাইজবন্ডের ড্রয়ে বিজয়ী যেসব নম্বর

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

সম্পর্কিত

ইরান, ইরাক ও লেবানন ভ্রমণে নাগরিকদের নিষেধ করল আমিরাত

ইরান, ইরাক ও লেবানন ভ্রমণে নাগরিকদের নিষেধ করল আমিরাত

ইতালি, স্পেন ও জার্মানি থেকে কেন সেনা সরিয়ে নিতে চান ট্রাম্প

ইতালি, স্পেন ও জার্মানি থেকে কেন সেনা সরিয়ে নিতে চান ট্রাম্প

আকাশে শক্তি দেখাচ্ছে ইউক্রেন—বিব্রত, বিরক্ত রাশিয়া

আকাশে শক্তি দেখাচ্ছে ইউক্রেন—বিব্রত, বিরক্ত রাশিয়া

ইরান যুদ্ধ: ভারতে এলপিজি ও জেট ফুয়েলের দাম বৃদ্ধি

ইরান যুদ্ধ: ভারতে এলপিজি ও জেট ফুয়েলের দাম বৃদ্ধি