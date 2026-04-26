ওমান সফর শেষে ফের পাকিস্তানে আসবেন ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ওমানে সফরের পর ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাগচি আবারও পাকিস্তানে ফিরবেন। ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যমের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, আব্বাস আরাগচি আজ রোববার সকালেই ইসলামাবাদ ত্যাগ করেছিলেন।

ইরানি সংবাদ সংস্থা ইরনা দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, আরাগচি ‘ওমান সফর শেষ করে এবং রাশিয়ায় যাওয়ার আগে পুনরায় পাকিস্তান সফরের পরিকল্পনা করেছেন।’ প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, তাঁর প্রতিনিধিদলের একটি অংশ ‘যুদ্ধ বন্ধ করার বিষয়গুলো নিয়ে পরামর্শ এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা গ্রহণের জন্য’ তেহরানে ফিরে গেছে। আজ রোববার রাতে তাদের পুনরায় ইসলামাবাদে আরাগচির সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে।

এর আগে শান্তি আলোচনার অংশ হিসেবে তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ও অন্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থানের বিষয়ে তেহরানের বিভিন্ন দাবি ও শর্তের কথা তুলে ধরেন। বৈঠক শেষ আরাগচি জানান, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে চলমান যুদ্ধ অবসানে পাকিস্তান সরকারের কাছে নিজেদের দাবি ও শর্তের তালিকা জমা দিয়েছে ইরান।

তেহরান থেকে প্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, প্রতিনিধি দলটি ইসলামাবাদ ত্যাগের আগে যুদ্ধের অবসান এবং স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের ‘নীতিগত অবস্থান’ এবং ‘দাবি’ সংবলিত তালিকাটি পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করেছে। মধ্যস্থতাকারী দেশ হিসেবে পাকিস্তান এখন এই প্রস্তাবগুলো মার্কিন প্রতিনিধিদের কাছে পৌঁছে দেবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, গতকাল শনিবারই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিশেষ প্রতিনিধি জ্যারেড কুশনার ও স্টিভ উইটকফের ইসলামাবাদে পৌঁছানোর কথা ছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সেই সফর বাতিল করেন। অবশ্য তার আগেই ইরান আমেরিকার সঙ্গে সরাসরি আলোচনার সম্ভাবনা নাকচ করে দেয়। তবে পাকিস্তানের মাধ্যমে এই পরোক্ষ কূটনীতি যুদ্ধ থামানোর ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

হাত-পাবিহীন শিশুর জন্ম: বাবা বললেন ফেলে দিতে, হাসপাতাল করল বিল মওকুফ

দূরপাল্লার বাসযাত্রায় নতুন ভাড়ার তালিকা প্রকাশ, কোন রুটে কত বাড়ল

তেলপাম্পে মিছিল নিয়ে এসে ইউএনওর ওপর হামলা, অস্ত্র কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি দুই পিএইচডি শিক্ষার্থীকে খুন পূর্বপরিকল্পিত, খুনি রুমমেট: পুলিশ

জামায়াতকে রাজনৈতিকভাবে নির্মূলে কাজ করতে হবে: মির্জা ফখরুল

এলাকার খবর
Loading...

বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের জন্য মার্কিন অভিবাসী ভিসা স্থগিত

৭ দিনের গণভোট প্রচারণার জন্য ১ কোটি টাকা দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক: রিফাত রশিদ

মাধবী মার্মার ২০ ভরি স্বর্ণ, টাকা আছে ২১ লাখের বেশি

গরম বেড়েই চলেছে, বৃষ্টি আসছে কবে

উত্তরায় মদের বারে অভিযান, নারীসহ ১৪০ জন গ্রেপ্তার

হোটেলে ডিনার চলাকালে বাইরে গুলি, সরিয়ে নেওয়া হলো ট্রাম্পকে

উইটকফ-কুশনারের পাকিস্তান সফর বাতিল করলেন ট্রাম্প

যুদ্ধের অবসান হয়, পাকিস্তানের কাছে এমন প্রস্তাবই দেওয়া হয়েছে: আরাঘচি

