Ajker Patrika
পাকিস্তান

দুনিয়ায় নজরদারি বাড়াতে নিজস্ব প্রযুক্তির তৃতীয় স্যাটেলাইট পাঠাল পাকিস্তান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মহাকাশে নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি তৃতীয় নজরদারি স্যাটেলাইট পাঠাল পাকিস্তান। ছবি: সিনহুয়া

মহাকাশ গবেষণায় এবং ভূপৃষ্ঠে স্যাটেলাইট নজরদারি বাড়ানোর পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল পাকিস্তান। গতকাল শনিবার দেশটি চীনের সহায়তায় ইলেকট্রো-অপটিক্যাল স্যাটেলাইট সফলভাবে উৎক্ষেপণ করেছে বলে জানিয়েছে। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম দ্য ডনের প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দপ্তর গতকাল শনিবারই জানিয়েছে, তারা চীনের তাইইউয়ান স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকেন্দ্র থেকে নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি একটি ইলেকট্রো-অপটিক্যাল স্যাটেলাইট সফলভাবে উৎক্ষেপণ করেছে। দেশটি এটিকে ‘গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক’ হিসেবে বর্ণনা করেছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়, পাকিস্তান স্পেস অ্যান্ড আপার অ্যাটমোসফিয়ার রিসার্চ কমিশন বা সুপারকো তাদের দেশীয় ইলেকট্রো-অপটিক্যাল স্যাটেলাইট (ইও-৩) সফলভাবে উৎক্ষেপণ করেছে। এর মাধ্যমে দেশের মহাকাশ সক্ষমতায় আরেকটি বড় অগ্রগতি হলো।

ইলেকট্রো-অপটিক্যাল স্যাটেলাইট হলো এমন কৃত্রিম উপগ্রহ, যা দৃশ্যমান আলো এবং ইনফ্রারেড বা অবলোহিত রশ্মি ব্যবহার করে ভূপৃষ্ঠের হাই-রেজোলিউশন ছবি তোলে। এগুলো ডিজিটাল ক্যামেরার মতো কাজ করে, যেখানে অপটিক্যাল সেন্সর ব্যবহার করে দিনের আলোতে সুনির্দিষ্ট চিত্র ধারণ করা হয়। এই প্রযুক্তি মূলত নজরদারি, পরিবেশ পর্যবেক্ষণ, এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কাজে ব্যবহৃত হয়।

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, মূল ইমেজিং মিশনের বাইরে ইও-৩-তে উন্নত পরীক্ষামূলক পেলোড যুক্ত করা হয়েছে, যা পরবর্তী প্রজন্মের মহাকাশ প্রযুক্তি যাচাইয়ের জন্য ব্যবহৃত হবে। এর মধ্যে রয়েছে উন্নত ইমেজিং নির্ভুলতার জন্য মাল্টি-জিওমেট্রি ইমেজিং মডিউল, একটি উন্নত শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থা এবং রিয়েল-টাইম বিশ্লেষণ ও বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত সহায়তার জন্য অনবোর্ড এআই-চালিত ডেটা প্রসেসিং ইউনিট।

পররাষ্ট্র দপ্তর জানায়, ইও-৩ যুক্ত হওয়ার ফলে পাকিস্তানের আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইট বহরে ‘রিমোট সেন্সিং সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।’ তাদের ভাষায়, এই সমন্বিত ব্যবস্থা ডেটার ধারাবাহিকতা, ইমেজিং নির্ভরযোগ্যতা এবং বিশ্লেষণের নির্ভুলতা বাড়াবে, যা দেশের বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক খাতে কাজে লাগবে।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারি এক বিবৃতিতে এই উৎক্ষেপণকে ‘ঐতিহাসিক মাইলফলক’ বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, এটি পাকিস্তানের আত্মনির্ভরতা, বৈজ্ঞানিক দক্ষতা এবং মহাকাশ প্রযুক্তিতে ক্রমবর্ধমান সক্ষমতার স্পষ্ট প্রতিফলন। তিনি সুপারকোর বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের পেশাদার দক্ষতার প্রশংসা করেন এবং বলেন, তাদের প্রচেষ্টা পাকিস্তানকে আধুনিক চাহিদার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সহায়তা করছে। একই সঙ্গে মহাকাশ খাতে চীনের ‘নিরবচ্ছিন্ন ও বিশ্বাসযোগ্য সহযোগিতাকে’ও তিনি স্বাগত জানান।

চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত বার্তা সংস্থা সিনহুয়ার খবরে বলা হয়েছে, বেইজিং সময় রাত ৮টা ১৫ মিনিটে লং মার্চ–৬ নামের রকেটের মাধ্যমে স্যাটেলাইটটি উৎক্ষেপণ করা হয় এবং এটি সফলভাবে নির্ধারিত কক্ষপথে প্রবেশ করে। এর আগে, ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে উত্তর চীনের জিকুয়ান স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকেন্দ্র থেকে প্রথম দেশীয় ইলেকট্রো-অপটিক্যাল স্যাটেলাইট (ইও-১) উৎক্ষেপণ করে পাকিস্তান। এ ছাড়া চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তান চীনের ইয়াংজিয়াং সিশোর উৎক্ষেপণকেন্দ্র দ্বিতীয় দেশীয় আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইট ইও-২ সফলভাবে উৎক্ষেপণ করে।

বিষয়:

পাকিস্তানচীনগবেষণানজরদারিছবিস্যাটেলাইট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

হাত-পাবিহীন শিশুর জন্ম: বাবা বললেন ফেলে দিতে, হাসপাতাল করল বিল মওকুফ

দূরপাল্লার বাসযাত্রায় নতুন ভাড়ার তালিকা প্রকাশ, কোন রুটে কত বাড়ল

তেলপাম্পে মিছিল নিয়ে এসে ইউএনওর ওপর হামলা, অস্ত্র কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা

যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি দুই পিএইচডি শিক্ষার্থীকে খুন পূর্বপরিকল্পিত, খুনি রুমমেট: পুলিশ

যুক্তরাষ্ট্রে ২ বাংলাদেশি শিক্ষার্থী হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার কে এই হিশাম আবুঘারবিয়েহ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিবিএসের নতুন ব্যবস্থা বাড়াবে অর্থনীতির গতি

বিবিএসের নতুন ব্যবস্থা বাড়াবে অর্থনীতির গতি

সংরক্ষিত আসনের নারী প্রার্থী: বিএনপির কোটিপতি ১৬ প্রার্থী

সংরক্ষিত আসনের নারী প্রার্থী: বিএনপির কোটিপতি ১৬ প্রার্থী

হাত-পাবিহীন শিশুর জন্ম: বাবা বললেন ফেলে দিতে, হাসপাতাল করল বিল মওকুফ

হাত-পাবিহীন শিশুর জন্ম: বাবা বললেন ফেলে দিতে, হাসপাতাল করল বিল মওকুফ

দূরপাল্লার বাসযাত্রায় নতুন ভাড়ার তালিকা প্রকাশ, কোন রুটে কত বাড়ল

দূরপাল্লার বাসযাত্রায় নতুন ভাড়ার তালিকা প্রকাশ, কোন রুটে কত বাড়ল

বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের জন্য মার্কিন অভিবাসী ভিসা স্থগিত

বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের জন্য মার্কিন অভিবাসী ভিসা স্থগিত

সম্পর্কিত

হোয়াইট হাউসের ডিনারে হামলা: মেধাবী প্রকৌশলী ও উদ্ভাবক অ্যালেন কেন অস্ত্র তুলে নিলেন

হোয়াইট হাউসের ডিনারে হামলা: মেধাবী প্রকৌশলী ও উদ্ভাবক অ্যালেন কেন অস্ত্র তুলে নিলেন

ডিনারে গুলির পর ট্রাম্প বললেন—এ কারণেই হোয়াইট হাউসে বলরুম লাগবে

ডিনারে গুলির পর ট্রাম্প বললেন—এ কারণেই হোয়াইট হাউসে বলরুম লাগবে

১০ বছরে ট্রাম্পের ওপর যত হামলা ও হত্যাচেষ্টা

১০ বছরে ট্রাম্পের ওপর যত হামলা ও হত্যাচেষ্টা

কিংবদন্তি ভারতীয় আলোকচিত্রী রঘু রাই আর নেই

কিংবদন্তি ভারতীয় আলোকচিত্রী রঘু রাই আর নেই