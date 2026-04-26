দুনিয়ায় নজরদারি বাড়াতে নিজস্ব প্রযুক্তির তৃতীয় স্যাটেলাইট পাঠাল পাকিস্তান

মহাকাশ গবেষণায় এবং ভূপৃষ্ঠে স্যাটেলাইট নজরদারি বাড়ানোর পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল পাকিস্তান। গতকাল শনিবার দেশটি চীনের সহায়তায় ইলেকট্রো-অপটিক্যাল স্যাটেলাইট সফলভাবে উৎক্ষেপণ করেছে বলে জানিয়েছে। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম দ্য ডনের প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।
পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দপ্তর গতকাল শনিবারই জানিয়েছে, তারা চীনের তাইইউয়ান স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকেন্দ্র থেকে নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি একটি ইলেকট্রো-অপটিক্যাল স্যাটেলাইট সফলভাবে উৎক্ষেপণ করেছে। দেশটি এটিকে ‘গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক’ হিসেবে বর্ণনা করেছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়, পাকিস্তান স্পেস অ্যান্ড আপার অ্যাটমোসফিয়ার রিসার্চ কমিশন বা সুপারকো তাদের দেশীয় ইলেকট্রো-অপটিক্যাল স্যাটেলাইট (ইও-৩) সফলভাবে উৎক্ষেপণ করেছে। এর মাধ্যমে দেশের মহাকাশ সক্ষমতায় আরেকটি বড় অগ্রগতি হলো।
ইলেকট্রো-অপটিক্যাল স্যাটেলাইট হলো এমন কৃত্রিম উপগ্রহ, যা দৃশ্যমান আলো এবং ইনফ্রারেড বা অবলোহিত রশ্মি ব্যবহার করে ভূপৃষ্ঠের হাই-রেজোলিউশন ছবি তোলে। এগুলো ডিজিটাল ক্যামেরার মতো কাজ করে, যেখানে অপটিক্যাল সেন্সর ব্যবহার করে দিনের আলোতে সুনির্দিষ্ট চিত্র ধারণ করা হয়। এই প্রযুক্তি মূলত নজরদারি, পরিবেশ পর্যবেক্ষণ, এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কাজে ব্যবহৃত হয়।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, মূল ইমেজিং মিশনের বাইরে ইও-৩-তে উন্নত পরীক্ষামূলক পেলোড যুক্ত করা হয়েছে, যা পরবর্তী প্রজন্মের মহাকাশ প্রযুক্তি যাচাইয়ের জন্য ব্যবহৃত হবে। এর মধ্যে রয়েছে উন্নত ইমেজিং নির্ভুলতার জন্য মাল্টি-জিওমেট্রি ইমেজিং মডিউল, একটি উন্নত শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থা এবং রিয়েল-টাইম বিশ্লেষণ ও বুদ্ধিমান সিদ্ধান্ত সহায়তার জন্য অনবোর্ড এআই-চালিত ডেটা প্রসেসিং ইউনিট।
পররাষ্ট্র দপ্তর জানায়, ইও-৩ যুক্ত হওয়ার ফলে পাকিস্তানের আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইট বহরে ‘রিমোট সেন্সিং সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।’ তাদের ভাষায়, এই সমন্বিত ব্যবস্থা ডেটার ধারাবাহিকতা, ইমেজিং নির্ভরযোগ্যতা এবং বিশ্লেষণের নির্ভুলতা বাড়াবে, যা দেশের বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক খাতে কাজে লাগবে।
পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসিফ আলী জারদারি এক বিবৃতিতে এই উৎক্ষেপণকে ‘ঐতিহাসিক মাইলফলক’ বলে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, এটি পাকিস্তানের আত্মনির্ভরতা, বৈজ্ঞানিক দক্ষতা এবং মহাকাশ প্রযুক্তিতে ক্রমবর্ধমান সক্ষমতার স্পষ্ট প্রতিফলন। তিনি সুপারকোর বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের পেশাদার দক্ষতার প্রশংসা করেন এবং বলেন, তাদের প্রচেষ্টা পাকিস্তানকে আধুনিক চাহিদার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সহায়তা করছে। একই সঙ্গে মহাকাশ খাতে চীনের ‘নিরবচ্ছিন্ন ও বিশ্বাসযোগ্য সহযোগিতাকে’ও তিনি স্বাগত জানান।
চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত বার্তা সংস্থা সিনহুয়ার খবরে বলা হয়েছে, বেইজিং সময় রাত ৮টা ১৫ মিনিটে লং মার্চ–৬ নামের রকেটের মাধ্যমে স্যাটেলাইটটি উৎক্ষেপণ করা হয় এবং এটি সফলভাবে নির্ধারিত কক্ষপথে প্রবেশ করে। এর আগে, ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে উত্তর চীনের জিকুয়ান স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকেন্দ্র থেকে প্রথম দেশীয় ইলেকট্রো-অপটিক্যাল স্যাটেলাইট (ইও-১) উৎক্ষেপণ করে পাকিস্তান। এ ছাড়া চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তান চীনের ইয়াংজিয়াং সিশোর উৎক্ষেপণকেন্দ্র দ্বিতীয় দেশীয় আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইট ইও-২ সফলভাবে উৎক্ষেপণ করে।
ওয়াশিংটনের হিলটন হোটেলে আয়োজিত ‘হোয়াইট হাউস করেসপনডেন্টস ডিনারে’ সশস্ত্র হামলার ঘটনায় আটক কোল টমাস অ্যালেন সম্পর্কে বেরিয়ে আসছে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য। ৩১ বছর বয়সী এই যুবক কোনো সাধারণ অপরাধী নন, বরং দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার একজন উচ্চশিক্ষিত খণ্ডকালীন শিক্ষক এবং উদীয়মান ভিডিও গেম ডেভেলপার।১৯ মিনিট আগে
ওয়াশিংটন হিলটন হোটেলে আয়োজিত হোয়াইট হাউস করেসপন্ডেন্টস ডিনারে গোলাগুলির নিন্দা জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে একই সঙ্গে তিনি বলেছেন, এই ঘটনা তাঁর পরিকল্পিত হোয়াইট হাউস বলরুমের নিরাপত্তা অবকাঠামো সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট করে দিয়েছে।৩৯ মিনিট আগে
যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রাজধানী ওয়াশিংটনের একটি হোটেলে সাংবাদিকদের সঙ্গে ডিনার করছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সেই সময়ই হোটেলের বাইরে গুলির ঘটনা ঘটে। গুলির শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গে চটজলদি ট্রাম্পকে অক্ষত অবস্থায় সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। তবে ট্রাম্পের ওপর হামলা বা হামলার হুমকির ঘটনা এই...১ ঘণ্টা আগে
ভারতের ইতিহাসের প্রতিটি মোড়কে লেন্সের মাধ্যমে অমর করে রাখা কিংবদন্তি আলোকচিত্রী রঘু রাই আর নেই। আজ রোববার ভোরে দিল্লির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ৮৩ বছর বয়সে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।১ ঘণ্টা আগে