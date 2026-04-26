Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

প্রবল পরাক্রমে লেবাননে হামলার নির্দেশ নেতানিয়াহুর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৬ এপ্রিল ২০২৬, ১০: ৩১
প্রবল পরাক্রমে লেবাননে হামলার নির্দেশ নেতানিয়াহুর
বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। ছবি: বিবিসি

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু লেবাননে প্রবল পরাক্রমে হামলার নির্দেশ দিয়েছেন। গতকাল শনিবার ইসরায়েল জানিয়েছে, তারা হিজবুল্লাহর লক্ষ্যবস্তুতে ‘প্রবল পরাক্রমে’ হামলা চালাবে। এতে লেবাননের সঙ্গে চলমান নাজুক যুদ্ধবিরতি আরও চাপে পড়ছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি বলেছেন, এই যুদ্ধবিরতির মেয়াদ আরও তিন সপ্তাহ বাড়ানো হয়েছে।

লেবাননের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থার বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, শনিবার দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় চারজন নিহত হয়েছেন। অন্যদিকে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী দাবি করেছে, হিজবুল্লাহ ইসরায়েলের দিকে রকেট ছুড়েছে। এতে ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতির ওপর নতুন করে চাপ তৈরি হয়েছে।

ইসরায়েল ও লেবাননের মধ্যে হওয়া এই যুদ্ধবিরতির ফলে সংঘর্ষ অনেকটা কমেছে। তবে দক্ষিণ লেবাননে হিজবুল্লাহর সঙ্গে ইসরায়েলের সংঘর্ষ অব্যাহত রয়েছে। ওই এলাকায় ইসরায়েল নিজেদের ঘোষিত বাফার জোনে সেনা মোতায়েন রেখেছে।

ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, লেবাননে হিজবুল্লাহর লক্ষ্যবস্তুতে ‘প্রবল পরাক্রমে’ হামলা চালাতে সামরিক বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী শনিবার জানিয়েছে, রাতের মধ্যে তারা দক্ষিণ লেবাননের তিনটি স্থানে হিজবুল্লাহর রকেট লঞ্চার লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। পৃথক হামলায় কয়েকজন হিজবুল্লাহ যোদ্ধাকেও লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। পরে তারা আরও জানায়, দক্ষিণ লেবাননে হিজবুল্লাহর অভিজাত রাদওয়ান বাহিনীর ব্যবহৃত স্থাপনাগুলোকেও লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে।

ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী আবারও সতর্ক করে বলেছে, দক্ষিণ লেবাননের লিতানি নদী এলাকার কাছে যেন স্থানীয় বাসিন্দারা না যান। কারণ, সেখানে তারা হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে। তারা আরও জানিয়েছে, তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় একটি ‘সন্দেহজনক উড্ডীয়মান লক্ষ্যবস্তু’ প্রতিহত করা হয়েছে। এ ছাড়া হিজবুল্লাহ উত্তর ইসরায়েলের দিকে দুটি রকেট ছুড়েছে, যার একটি প্রতিহত করা হয়েছে। এতে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

হিজবুল্লাহর এক আইনপ্রণেতা শুক্রবার বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় ইসরায়েলের সঙ্গে হওয়া যুদ্ধবিরতি অর্থহীন। যুদ্ধবিরতির মেয়াদ তিন সপ্তাহ বাড়ানোর এক দিন পরই তিনি এই মন্তব্য করেন। এই যুদ্ধবিরতির মেয়াদ রোববার শেষ হওয়ার কথা ছিল।

বিষয়:

মধ্যপ্রাচ্যলেবাননবেনিয়ামিন নেতানিয়াহুডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রহিজবুল্লাহইসরায়েল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিবিএসের নতুন ব্যবস্থা বাড়াবে অর্থনীতির গতি

বিবিএসের নতুন ব্যবস্থা বাড়াবে অর্থনীতির গতি

সংরক্ষিত আসনের নারী প্রার্থী: বিএনপির কোটিপতি ১৬ প্রার্থী

হাত-পাবিহীন শিশুর জন্ম: বাবা বললেন ফেলে দিতে, হাসপাতাল করল বিল মওকুফ

দূরপাল্লার বাসযাত্রায় নতুন ভাড়ার তালিকা প্রকাশ, কোন রুটে কত বাড়ল

বাংলাদেশসহ ৭৫টি দেশের জন্য মার্কিন অভিবাসী ভিসা স্থগিত

সম্পর্কিত

হোয়াইট হাউসের ডিনারে হামলা: মেধাবী প্রকৌশলী ও উদ্ভাবক অ্যালেন কেন অস্ত্র তুলে নিলেন

ডিনারে গুলির পর ট্রাম্প বললেন—এ কারণেই হোয়াইট হাউসে বলরুম লাগবে

১০ বছরে ট্রাম্পের ওপর যত হামলা ও হত্যাচেষ্টা

কিংবদন্তি ভারতীয় আলোকচিত্রী রঘু রাই আর নেই