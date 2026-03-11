যুদ্ধাহত মুজতবা খামেনি ‘নিরাপদ ও সুস্থ’ আছেন

ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা মুজতবা খামেনি যুদ্ধের কারণে আঘাত পেলেও ‘নিরাপদ ও সুস্থ আছেন।’ এমনটাই জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্টের ছেলে এবং সরকারি উপদেষ্টা ইউসুফ পেজেশকিয়ান। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ইরানের ওপর হামলার প্রথম দিনেই মুজতবা খামেনি আহত হন।
আজ বুধবার নিজের টেলিগ্রাম চ্যানেলে দেওয়া এক পোস্টে ইউসুফ পেজেশকিয়ান লিখেছেন, ‘আমি শুনেছি যে জনাব মুজতবা খামেনি আহত হয়েছেন। এ নিয়ে আমি কিছু বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ করি, যাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মহলের যোগাযোগ আছে। তাঁরা আমাকে বলেছেন, আলহামদুলিল্লাহ, তিনি নিরাপদ ও সুস্থ আছেন।’
ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন মুজতবা খামেনিকে (৫৬) ‘রমজান যুদ্ধের আহত একজন অভিজ্ঞ যোদ্ধা’ হিসেবে উল্লেখ করলেও তার আঘাতের ধরন সম্পর্কে কখনও নির্দিষ্ট করে কিছু জানায়নি। এই মন্তব্য এমন সময়ে এল, যখন খামেনির স্বাস্থ্য ও অবস্থান নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা চলছে। তিন দিন আগে তিনি তাঁর প্রয়াত বাবা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির স্থলাভিষিক্ত হয়ে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা হয়েছেন। কিন্তু দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত তিনি জনসমক্ষে উপস্থিত হননি।
মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ইরানের ওপর হামলার প্রথম দিনেই খামেনি আহত হন। প্রতিবেদনে নাম প্রকাশ না করার শর্তে কথা বলা তিন ইরানি ও দুই ইসরায়েলি কর্মকর্তার বরাতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
মধ্যপ্রাচ্যের আকাশসীমা বন্ধ থাকলে থাইল্যান্ডের পর্যটন আয়ে বড় ধরনের ধাক্কা লাগতে পারে। সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতে দেশটি ৪০ বিলিয়ন বাথ বা বাংলাদেশি মুদ্রায় ১৫ হাজার ৪৬৫ কোটি টাকার বেশি (১ বাথ সমান ৩ টাকা ৮৭ পয়সা ধরে) বেশি রাজস্ব হারাতে পারে বলে জানিয়েছে থাইল্যান্ডের পর্যটন ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।৩৪ মিনিট আগে
মধ্যপ্রাচ্যের আকাশ এখন বারুদের গন্ধে ভারী। ইরান ও লেবাননের উপর্যুপরি ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় গতকাল মঙ্গলবার নির্ঘুম রাত কাটিয়েছে লাখ লাখ ইসরায়েলি নাগরিক। সাইরেনের শব্দে বারবার ঘর ছেড়ে আশ্রয়কেন্দ্রে ছুটতে হয়েছে সাধারণ মানুষকে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে প্রাণ বাঁচাতে বাঙ্কারে পৌঁছানোর...৩ ঘণ্টা আগে
আমেরিকা মহাদেশজুড়ে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এক নতুন প্রতিবেদন। এতে বলা হয়েছে, পুরো অঞ্চলে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা পশ্চাৎপদ হয়ে যাচ্ছে, আর এই পতন সবচেয়ে তীব্রভাবে দেখা গেছে যুক্তরাষ্ট্রে।৪ ঘণ্টা আগে
ভারতে প্রথমবারের মতো স্বেচ্ছামৃত্যুর অনুমতি দিলেন সুপ্রিম কোর্ট। দীর্ঘ ১৩ বছর শয্যাশায়ী অবস্থায় থাকা দিল্লির যুবক হরীশ রানাকে কৃত্রিমভাবে বাঁচিয়ে রাখা চিকিৎসা ব্যবস্থা সরিয়ে নেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন সর্বোচ্চ আদালত। এই সিদ্ধান্তকে ভারতের বিচার ব্যবস্থায় এক গুরুত্বপূর্ণ নজির হিসেবে দেখা হচ্ছে।৪ ঘণ্টা আগে