যুদ্ধাহত মুজতবা খামেনি ‘নিরাপদ ও সুস্থ’ আছেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইরানের সর্বোচ্চ নেতা মুজতবা হোসেইনি খামেনি। ছবি: সংগৃহীত

ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা মুজতবা খামেনি যুদ্ধের কারণে আঘাত পেলেও ‘নিরাপদ ও সুস্থ আছেন।’ এমনটাই জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্টের ছেলে এবং সরকারি উপদেষ্টা ইউসুফ পেজেশকিয়ান। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ইরানের ওপর হামলার প্রথম দিনেই মুজতবা খামেনি আহত হন।

আজ বুধবার নিজের টেলিগ্রাম চ্যানেলে দেওয়া এক পোস্টে ইউসুফ পেজেশকিয়ান লিখেছেন, ‘আমি শুনেছি যে জনাব মুজতবা খামেনি আহত হয়েছেন। এ নিয়ে আমি কিছু বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ করি, যাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মহলের যোগাযোগ আছে। তাঁরা আমাকে বলেছেন, আলহামদুলিল্লাহ, তিনি নিরাপদ ও সুস্থ আছেন।’

ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন মুজতবা খামেনিকে (৫৬) ‘রমজান যুদ্ধের আহত একজন অভিজ্ঞ যোদ্ধা’ হিসেবে উল্লেখ করলেও তার আঘাতের ধরন সম্পর্কে কখনও নির্দিষ্ট করে কিছু জানায়নি। এই মন্তব্য এমন সময়ে এল, যখন খামেনির স্বাস্থ্য ও অবস্থান নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা চলছে। তিন দিন আগে তিনি তাঁর প্রয়াত বাবা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনির স্থলাভিষিক্ত হয়ে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা হয়েছেন। কিন্তু দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত তিনি জনসমক্ষে উপস্থিত হননি।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের ইরানের ওপর হামলার প্রথম দিনেই খামেনি আহত হন। প্রতিবেদনে নাম প্রকাশ না করার শর্তে কথা বলা তিন ইরানি ও দুই ইসরায়েলি কর্মকর্তার বরাতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

