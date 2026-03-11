গ্যাস-সংকটে দিল্লি হাইকোর্ট, আইনজীবীদের পাতে নেই বিরিয়ানি-শাহি পনির

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধের প্রভাবে জ্বালানি সংকটের আঁচ এখন ভারতের আদালতেও। এলপিজি গ্যাসের তীব্র সংকটের কারণে দিল্লি হাইকোর্টের আইনজীবীদের ক্যানটিনে দুপুরের মূল খাবার বা ‘মেইন কোর্স’ পরিবেশন সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে আদালত পাড়ায় দীর্ঘ সময় কাজ করা আইনজীবীদের এখন বিরিয়ানি বা শাহি পনিরের বদলে স্যান্ডউইচ ও সালাদ খেয়েই দিন পার করতে হচ্ছে।
দিল্লি হাইকোর্টে আইনজীবীদের ক্যানটিনের টেবিলগুলোতে টানিয়ে দেওয়া একটি নোটিশে এই পরিস্থিতির কথা জানানো হয়েছে। সেখানে বলা হয়, ‘সম্মানিত গ্রাহকদের জানানো যাচ্ছে, বর্তমানে এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার অনুপলব্ধ থাকায় আমরা আইনজীবীদের ক্যানটিনে প্রধান খাদ্যতালিকার আইটেমগুলো প্রস্তুত ও পরিবেশন করতে পারছি না। এই অসুবিধার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।’
ক্যানটিন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গ্যাস সরবরাহ কবে স্বাভাবিক হবে সে বিষয়ে তাদের কাছে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত রান্নার প্রয়োজন হয় না এমন খাবার যেমন—স্যান্ডউইচ, সালাদ এবং ফ্রুট চাট পরিবেশন করা হবে।
ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আজ দুপুর ১টার দিকে আইনজীবীরা মধ্যাহ্নভোজ করতে গিয়ে এই অনাকাঙ্ক্ষিত সংকটের মুখে পড়েন। মুহূর্তেই খবরটি আদালতের বারান্দা থেকে আইনজীবীদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ে।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন জুনিয়র আইনজীবী এনডিটিভিকে জানান, তিনি এবং তাঁর সিনিয়র কোনোমতে ইডলি ও ভাত পেয়েছিলেন। কিন্তু খাওয়ার মাঝপথেই তাঁরা টের পান যে খাবারের সংকট শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, ‘বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে এলেও সেটি গরম করার জায়গা নেই। ফলে আমাদের ঠান্ডা খাবারই খেতে হবে।’
দিল্লি হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সত্যম সিং রাজপুত এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ‘এটি হাস্যকর। আদালতের ভেতরে ন্যায়বিচার চললেও যে আইনজীবীরা সারা দিন সওয়াল-জবাব করেন, তাঁরা এক সিলিন্ডার গ্যাসের অভাবে গরম খাবার পাচ্ছেন না।’
অন্যদিকে, আইনজীবী আকাঙ্ক্ষা রাই মজা করে বলেন, গ্যাসের সংকট এভাবে চলতে থাকলে ক্যানটিনে দুপুরের খাবারের বদলে কেবল ‘তর্ক’ পাওয়া যাবে। তবে এটি সত্যিই চিন্তার বিষয় যে মধ্যপ্রাচ্যের এই যুদ্ধ কত দিন চলবে তা কেউ জানে না।
প্রসঙ্গত, ইরান যুদ্ধের কারণে ভারতসহ অনেক দেশেই জ্বালানি আমদানি ব্যাহত হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে ভারত সরকার রিফাইনারিগুলোকে এলপিজি উৎপাদন বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে। দেশটির পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সরকার গৃহস্থালির এলপিজি সরবরাহকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে এবং কালোবাজারি রুখতে ২৫ দিনের আগে সিলিন্ডার কেনা বন্ধ রেখেছে।
এ ছাড়া গতকাল মঙ্গলবার সরকার গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে রেশন পদ্ধতি চালু করেছে। এর আওতায় পাইপলাইনের গ্যাস (পিএনজি), সিএনজি চালিত যানবাহন এবং এলপিজি উৎপাদন ইউনিটগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।
ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা মুজতবা খামেনি যুদ্ধের কারণে আঘাত পেলেও ‘নিরাপদ ও সুস্থ আছেন।’ এমনটাই জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্টের ছেলে এবং সরকারি উপদেষ্টা ইউসুফ পেজেশকিয়ান। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।১ ঘণ্টা আগে
মধ্যপ্রাচ্যের আকাশসীমা বন্ধ থাকলে থাইল্যান্ডের পর্যটন আয়ে বড় ধরনের ধাক্কা লাগতে পারে। সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিতে দেশটি ৪০ বিলিয়ন বাথ বা বাংলাদেশি মুদ্রায় ১৫ হাজার ৪৬৫ কোটি টাকার বেশি (১ বাথ সমান ৩ টাকা ৮৭ পয়সা ধরে) বেশি রাজস্ব হারাতে পারে বলে জানিয়েছে থাইল্যান্ডের পর্যটন ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।২ ঘণ্টা আগে
মধ্যপ্রাচ্যের আকাশ এখন বারুদের গন্ধে ভারী। ইরান ও লেবাননের উপর্যুপরি ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলায় গতকাল মঙ্গলবার নির্ঘুম রাত কাটিয়েছে লাখ লাখ ইসরায়েলি নাগরিক। সাইরেনের শব্দে বারবার ঘর ছেড়ে আশ্রয়কেন্দ্রে ছুটতে হয়েছে সাধারণ মানুষকে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে প্রাণ বাঁচাতে বাঙ্কারে পৌঁছানোর...৪ ঘণ্টা আগে
আমেরিকা মহাদেশজুড়ে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এক নতুন প্রতিবেদন। এতে বলা হয়েছে, পুরো অঞ্চলে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা পশ্চাৎপদ হয়ে যাচ্ছে, আর এই পতন সবচেয়ে তীব্রভাবে দেখা গেছে যুক্তরাষ্ট্রে।৫ ঘণ্টা আগে