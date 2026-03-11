Ajker Patrika
ভারত

গ্যাস-সংকটে দিল্লি হাইকোর্ট, আইনজীবীদের পাতে নেই বিরিয়ানি-শাহি পনির

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
গ্যাস-সংকটে দিল্লি হাইকোর্ট, আইনজীবীদের পাতে নেই বিরিয়ানি-শাহি পনির
ছবি: সংগৃহীত

মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধের প্রভাবে জ্বালানি সংকটের আঁচ এখন ভারতের আদালতেও। এলপিজি গ্যাসের তীব্র সংকটের কারণে দিল্লি হাইকোর্টের আইনজীবীদের ক্যানটিনে দুপুরের মূল খাবার বা ‘মেইন কোর্স’ পরিবেশন সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে আদালত পাড়ায় দীর্ঘ সময় কাজ করা আইনজীবীদের এখন বিরিয়ানি বা শাহি পনিরের বদলে স্যান্ডউইচ ও সালাদ খেয়েই দিন পার করতে হচ্ছে।

দিল্লি হাইকোর্টে আইনজীবীদের ক্যানটিনের টেবিলগুলোতে টানিয়ে দেওয়া একটি নোটিশে এই পরিস্থিতির কথা জানানো হয়েছে। সেখানে বলা হয়, ‘সম্মানিত গ্রাহকদের জানানো যাচ্ছে, বর্তমানে এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার অনুপলব্ধ থাকায় আমরা আইনজীবীদের ক্যানটিনে প্রধান খাদ্যতালিকার আইটেমগুলো প্রস্তুত ও পরিবেশন করতে পারছি না। এই অসুবিধার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।’

ক্যানটিন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গ্যাস সরবরাহ কবে স্বাভাবিক হবে সে বিষয়ে তাদের কাছে কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই। পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত রান্নার প্রয়োজন হয় না এমন খাবার যেমন—স্যান্ডউইচ, সালাদ এবং ফ্রুট চাট পরিবেশন করা হবে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আজ দুপুর ১টার দিকে আইনজীবীরা মধ্যাহ্নভোজ করতে গিয়ে এই অনাকাঙ্ক্ষিত সংকটের মুখে পড়েন। মুহূর্তেই খবরটি আদালতের বারান্দা থেকে আইনজীবীদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ে।

ক্যানটিন কর্তৃপক্ষের নোটিশ। ছবি: এক্স
ক্যানটিন কর্তৃপক্ষের নোটিশ। ছবি: এক্স

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন জুনিয়র আইনজীবী এনডিটিভিকে জানান, তিনি এবং তাঁর সিনিয়র কোনোমতে ইডলি ও ভাত পেয়েছিলেন। কিন্তু খাওয়ার মাঝপথেই তাঁরা টের পান যে খাবারের সংকট শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, ‘বাড়ি থেকে খাবার নিয়ে এলেও সেটি গরম করার জায়গা নেই। ফলে আমাদের ঠান্ডা খাবারই খেতে হবে।’

দিল্লি হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী সত্যম সিং রাজপুত এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ‘এটি হাস্যকর। আদালতের ভেতরে ন্যায়বিচার চললেও যে আইনজীবীরা সারা দিন সওয়াল-জবাব করেন, তাঁরা এক সিলিন্ডার গ্যাসের অভাবে গরম খাবার পাচ্ছেন না।’

অন্যদিকে, আইনজীবী আকাঙ্ক্ষা রাই মজা করে বলেন, গ্যাসের সংকট এভাবে চলতে থাকলে ক্যানটিনে দুপুরের খাবারের বদলে কেবল ‘তর্ক’ পাওয়া যাবে। তবে এটি সত্যিই চিন্তার বিষয় যে মধ্যপ্রাচ্যের এই যুদ্ধ কত দিন চলবে তা কেউ জানে না।

ভারতে গ্যাসের অভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে রেস্তোরাঁভারতে গ্যাসের অভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে রেস্তোরাঁ

প্রসঙ্গত, ইরান যুদ্ধের কারণে ভারতসহ অনেক দেশেই জ্বালানি আমদানি ব্যাহত হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে ভারত সরকার রিফাইনারিগুলোকে এলপিজি উৎপাদন বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে। দেশটির পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, সরকার গৃহস্থালির এলপিজি সরবরাহকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে এবং কালোবাজারি রুখতে ২৫ দিনের আগে সিলিন্ডার কেনা বন্ধ রেখেছে।

এ ছাড়া গতকাল মঙ্গলবার সরকার গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রে রেশন পদ্ধতি চালু করেছে। এর আওতায় পাইপলাইনের গ্যাস (পিএনজি), সিএনজি চালিত যানবাহন এবং এলপিজি উৎপাদন ইউনিটগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

বিষয়:

দিল্লিযুদ্ধমধ্যপ্রাচ্যভারতআইনজীবীহাইকোর্টগ্যাসইরান
এবার ইরান ছুড়ছে ১ টনের মিসাইল, বদলে গেল যুদ্ধক্ষেত্র

হঠাৎ বাড়তি রড-সিমেন্টের দাম

ভিকারুননিসার ছাত্রীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে মামলা, প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিলে এনসিপি-বিএনপি নেতা-কর্মীদের হাতাহাতি

তদবিরের জন্য ‎কর্মস্থল ছেড়ে মন্ত্রণালয়ে না যেতে আইজিপির নির্দেশ

ভারতে প্রথম স্বেচ্ছামৃত্যুর অনুমতি দিলেন সুপ্রিম কোর্ট

