ভারত

হরমুজ প্রণালিতে ভারতগামী থাই জাহাজে হামলা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
অজ্ঞাত একটি প্রজেক্টাইল বা ক্ষেপণাস্ত্র সদৃশ বস্তুর আঘাতে জাহাজটিতে আগুন ধরে যায়। ছবি: এএফপি

ভারতের গুজরাট অভিমুখে যাত্রা করা থাইল্যান্ডের পতাকাবাহী একটি মালবাহী জাহাজ হরমুজ প্রণালিতে হামলার শিকার হয়েছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডে ও বার্তা সংস্থা এএফপির প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, আজ বুধবার অজ্ঞাত একটি প্রজেক্টাইল বা ক্ষেপণাস্ত্র সদৃশ বস্তুর আঘাতে জাহাজটিতে আগুন ধরে যায়। পরবর্তীতে ওমানি নৌবাহিনীর দ্রুত উদ্ধার অভিযানে জাহাজের ২০ জন নাবিককে সরিয়ে নেওয়া সম্ভব হলেও এখনো ৩ জন জাহাজে রয়ে গেছেন।

সামুদ্রিক নিরাপত্তা সূত্র এবং জাহাজ ট্র্যাকিং ডেটা অনুযায়ী, ‘ময়ূরী নারি’ নামক জাহাজটি ওমানের উত্তর উপকূল থেকে প্রায় ১১ নটিক্যাল মাইল দূরে আক্রান্ত হয়। রয়্যাল থাই নেভি এবং যুক্তরাজ্যের মেরিটাইম ট্রেড অপারেশনস নিশ্চিত করেছে, হরমুজ প্রণালিতে জাহাজটি একটি অজ্ঞাত প্রজেক্টাইলের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সংস্থার (আইএমও) নম্বর এবং জাহাজের কাঠামোর ছবি মিলিয়ে জাহাজটির পরিচয় নিশ্চিত করা হয়েছে। জাহাজটি থাইল্যান্ডের ‘প্রেশাস শিপিং’-এর মালিকানাধীন।

আঘাতের পরপরই জাহাজটিতে আগুন ধরে যায়। তবে পরবর্তীতে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে বলে জানা গেছে। ওমানি নৌবাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করে এবং ২৩ জন নাবিকের মধ্যে ২০ জনকে নিরাপদে সরিয়ে নেয়। বাকি ৩ জন নাবিক এখনো জাহাজের ভেতরেই অবস্থান করছেন। তাঁদের বর্তমান শারীরিক অবস্থা বা জাহাজের ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত বিস্তারিত কিছু জানায়নি।

আক্রমণে ঠিক কী ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে, তা এখনো শনাক্ত করা যায়নি। যদিও সামুদ্রিক নিরাপত্তা বিশ্লেষকেরা এই ঘটনাকে তেহরানের সঙ্গে চলমান উত্তেজনার অংশ হিসেবে দেখছেন, তবে এখন পর্যন্ত কোনো দেশ বা গোষ্ঠী এই হামলার দায় স্বীকার করেনি। রয়্যাল থাই নেভি জানিয়েছে, হামলার সঠিক কারণ ও পরিস্থিতি জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

গুজরাটআগুনথাইল্যান্ডভারততেহরানইরানইরান-ইসরায়েল সংঘাত
