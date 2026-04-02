Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

যুদ্ধে নামতে প্রস্তুত ৭০ লাখ ইরানি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০২ এপ্রিল ২০২৬, ২১: ৩৩
ছবি: এএফপি

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধে অংশ নিতে এখন পর্যন্ত ৭০ লাখ ইরানি নাগরিক স্বেচ্ছায় সামরিক সেবা প্রদানের জন্য নাম লিখিয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) ইরানের পার্লামেন্টের স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সের এক পোস্টে এই তথ্য জানিয়েছেন।

গালিবাফ তাঁর পোস্টে লেখেন, প্রচারণার ফলে লাখ লাখ ইরানি নাগরিক স্বতঃস্ফূর্তভাবে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। এই বিপুলসংখ্যক মানুষ ‘অস্ত্র তুলে নিতে এবং জাতির প্রতিরক্ষায় রুখে দাঁড়াতে প্রস্তুত’ বলে অঙ্গীকার করেছেন।

গালিবাফ তাঁর পোস্টে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন। ঐতিহাসিক প্রতিরোধের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, ‘আমরা আগেও এটি (প্রতিরোধ) করেছি এবং আবারও তা করতে প্রস্তুত। আপনারা আমাদের ঘরে আক্রমণ করতে এসেছেন...আসুন। এখানে আপনাদের ‘‘পুরো পরিবারের’’ সঙ্গেই আপনাদের দেখা হবে।’

শত্রুদের সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে গালিবাফ বলেন, ‘সাহস থাকলে এগিয়ে আসো।’

প্রসঙ্গত, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ইরানে যৌথ হামলা চালিয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। এই সংঘাত বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলায় ইরানে প্রায় ২ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিষয়:

যুদ্ধমধ্যপ্রাচ্যসংঘাতযুক্তরাষ্ট্রইরানইসরায়েলইরান-ইসরায়েল সংঘাত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

সড়ক পরিবহনমন্ত্রী আ.লীগের মন্ত্রীদের মতো উত্তর দিয়েছেন: বিএনপির এমপি মনিরুল

৪৮১ ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার গেজেট বাতিল: মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

সম্পর্কিত

ইসরায়েলে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র বর্ষণ: হাইফায় নিহত ২, তেল আবিবে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

ভূমধ্যসাগরে ফের নৌকাডুবি: নিখোঁজ বাংলাদেশিসহ অন্তত ৭০, ২ মরদেহ উদ্ধার

আজহারীর পর আহমাদুল্লাহর ভিসাও বাতিল করল অস্ট্রেলিয়া

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের জন্য হরমুজ কখনোই আগের অবস্থায় ফিরবে না: ইরান

