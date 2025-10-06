Ajker Patrika
> বিশ্ব
> মধ্যপ্রাচ্য

গ্রেটা থুনবার্গসহ ১৭১ জনকে গ্রিস ও স্লোভাকিয়ায় ফেরত পাঠাল ইসরায়েল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ফেরত পাঠানোর আগে বিমানবন্দরে গ্রেটা থুনবার্গ। ছবি: ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
ফেরত পাঠানোর আগে বিমানবন্দরে গ্রেটা থুনবার্গ। ছবি: ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

গাজায় মানবিক সহায়তা নিয়ে যাওয়ার সময় ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে আটক সুইডিশ জলবায়ুকর্মী গ্রেটা থুনবার্গসহ ১৭১ জনকে গ্রিস ও স্লোভাকিয়ায় ফেরত পাঠিয়েছে ইসরায়েল। ইসরায়েলের দাবি, আটক ব্যক্তিদের আইনি অধিকার অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছিল।

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত সপ্তাহে ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে আটক এই বহরে ৪০টিরও বেশি বেসামরিক নৌকা ছিল। সব মিলিয়ে এতে প্রায় ৪৭০ জন আরোহী ছিলেন। বহরটির নাম ছিল ‘গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা’।

ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সের এক পোস্টে বহরটিকে একটি লোকদেখানো বা স্ট্যান্টবাজি বলে অভিহিত করেছে। তারা আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ‘মিথ্যা’ তথ্য ছড়ানোরও অভিযোগ এনেছে। অন্য দিকে যাঁরা ইসরায়েলি আটকাবস্থা থেকে মুক্তি পেয়েছেন, তাঁদের কেউ কেউ হয়রানি ও খারাপ আচরণের অভিযোগ করেছেন।

উল্লেখ্য, সমুদ্রপথে গাজায় পৌঁছানোর ব্যর্থ চেষ্টার পর এ নিয়ে দ্বিতীয়বার গ্রেটা থুনবার্গকে ইসরায়েল থেকে ফেরত পাঠানো হলো।

ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সর্বশেষ যাঁদের ফেরত পাঠানো হয়েছে, তাঁরা গ্রিস, ইতালি, ফ্রান্স, আয়ারল্যান্ড, সুইডেন, পোল্যান্ড, জার্মানি, বুলগেরিয়া, লিথুনিয়া, অস্ট্রিয়া, লুক্সেমবার্গ, ফিনল্যান্ড, ডেনমার্ক, স্লোভাকিয়া, সুইজারল্যান্ড, নরওয়ে, যুক্তরাজ্য, সার্বিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক।

গ্রেটা থুনবার্গকে নির্যাতন করেছে ইসরায়েল, অভিযোগ সহকর্মীদেরগ্রেটা থুনবার্গকে নির্যাতন করেছে ইসরায়েল, অভিযোগ সহকর্মীদের

গত সপ্তাহে গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা আটকের পর থেকে ধাপে ধাপে এই অধিকারকর্মীদের নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। এর আগে গতকাল রোববার ২৯ জনকে স্পেন, পর্তুগাল ও নেদারল্যান্ডসে ফেরত পাঠানো হয়। গত শনিবার ১৩৭ জন বন্দীকে তুরস্কে পাঠানো হয়। তাঁদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, ইতালি, যুক্তরাজ্য, জর্ডান, কুয়েত, লিবিয়া, আলজেরিয়া, মরিশানিয়া, মালয়েশিয়া, বাহরাইন, মরক্কো, সুইজারল্যান্ড, তিউনিসিয়া ও তুরস্কের নাগরিকেরা ছিলেন। এর আগে গত শুক্রবার চারজন ইতালীয় নাগরিককে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়।

গাজায় মানবিক সহায়তা নিয়ে আসা গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার প্রথম নৌবহরকে গাজার উপকূল থেকে প্রায় ৭০ নটিক্যাল মাইল দূরে আন্তর্জাতিক জলসীমায় আটকানো হয়েছিল। ইসরায়েল এই অঞ্চলে সামরিক টহল দেয়, তবে সেখানে কাউকে আটকের আইনগত এখতিয়ার তাদের নেই।

গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার ৩৯ নৌযান আটক করেছে ইসরায়েলগ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার ৩৯ নৌযান আটক করেছে ইসরায়েল

ইসরায়েলের দাবি, তাদের নৌবাহিনী গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার নৌকাগুলোকে ‘সক্রিয় যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি যাওয়া এবং বৈধ নৌ-অবরোধ লঙ্ঘনের’ কারণে গতিপথ পরিবর্তন করতে বলেছিল। অন্য দিকে গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা এই আটককে ‘অবৈধ’ বলে অভিহিত করেছে। বহরটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ইসরায়েলের এই পদক্ষেপ প্রতিরক্ষার কাজ নয়, বরং নির্লজ্জ কাজ।

বিষয়:

গাজা উপত্যকাআটকগ্রেটা থুনবার্গফিলিস্তিনইসরায়েল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শেখ হাসিনার বিষয়ে ঢাকার সঙ্গে আলোচনায় প্রস্তুত নয়াদিল্লি: ভারতীয় পররাষ্ট্রসচিব

দেশে ফেরা, নির্বাচন ও প্রধানমন্ত্রিত্ব নিয়ে যা বললেন তারেক রহমান

চিরশত্রু পাকিস্তানের কাছে বন্ধু রাশিয়ার জেট ইঞ্জিন বিক্রি, ভারতে রাজনৈতিক বিতর্ক তুঙ্গে

ভারতের ‘উঠান’ যেভাবে ক্রমেই চীনের ‘খেলার মাঠ’ হয়ে উঠছে

উপদেষ্টাদের অনেকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন, তাঁরা ‘সেফ এক্সিট’ খুঁজছেন— নাহিদের মন্তব্যে আলোচনার ঝড়

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

উপদেষ্টাদের অনেকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন, তাঁরা ‘সেফ এক্সিট’ খুঁজছেন— নাহিদের মন্তব্যে আলোচনার ঝড়

উপদেষ্টাদের অনেকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন, তাঁরা ‘সেফ এক্সিট’ খুঁজছেন— নাহিদের মন্তব্যে আলোচনার ঝড়

রপ্তানি আয়ে মার্কিন শুল্কের খাঁড়া, তৈরি পোশাকের বাজারে বাড়ছে প্রতিযোগিতা

রপ্তানি আয়ে মার্কিন শুল্কের খাঁড়া, তৈরি পোশাকের বাজারে বাড়ছে প্রতিযোগিতা

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: গণভোটে একমত দলগুলো

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: গণভোটে একমত দলগুলো

পুলিশের অভিযানে হামলা, বাড়াচ্ছে দুশ্চিন্তা

পুলিশের অভিযানে হামলা, বাড়াচ্ছে দুশ্চিন্তা

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লাইফ সাপোর্টে

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লাইফ সাপোর্টে

সম্পর্কিত

বেঁচে ফিরে ভয়ংকর অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিলেন এভারেস্টের অভিযাত্রীরা

বেঁচে ফিরে ভয়ংকর অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিলেন এভারেস্টের অভিযাত্রীরা

গ্রেটা থুনবার্গসহ ১৭১ জনকে গ্রিস ও স্লোভাকিয়ায় ফেরত পাঠাল ইসরায়েল

গ্রেটা থুনবার্গসহ ১৭১ জনকে গ্রিস ও স্লোভাকিয়ায় ফেরত পাঠাল ইসরায়েল

দায়িত্ব নেওয়ার কয়েক ঘণ্টা না যেতেই ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ

দায়িত্ব নেওয়ার কয়েক ঘণ্টা না যেতেই ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ

এখন থেকে যেকোনো ভিসা নিয়ে ওমরাহ পালন করা যাবে: সৌদি আরব

এখন থেকে যেকোনো ভিসা নিয়ে ওমরাহ পালন করা যাবে: সৌদি আরব