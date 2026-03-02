Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

বাহরাইন বন্দরে মার্কিন পতাকাবাহী তেলের জাহাজে আগুন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৩ মার্চ ২০২৬, ০০: ৫৩
বাহরাইন বন্দরে মার্কিন পতাকাবাহী তেলের জাহাজে আগুন
ছবি: সংগৃহীত

বাহরাইনের একটি বন্দরে নিক্ষিপ্ত অজ্ঞাতনামা দুটি বস্তুর আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মার্কিন পতাকাবাহী ট্যাংকার ‘স্টেনা ইম্পেরেটিভ’। স্থানীয় সময় সোমবার ভোরে এই হামলার ঘটনা ঘটে বলে দুটি সামুদ্রিক নিরাপত্তা সূত্র জানিয়েছে।

সূত্রগুলোর তথ্য অনুযায়ী, ভোর ৩টার দিকে জাহাজটিতে আঘাত হানে অজ্ঞাত বস্তুগুলো। এতে জাহাজে আগুন ধরে যায়। তবে এই আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে জাহাজটি বাহরাইন বন্দরে অবস্থান করছে।

ব্রিটিশ সামুদ্রিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান ‘ভ্যানগার্ড’ জানিয়েছে, জাহাজের সব নাবিক নিরাপদ আছেন এবং তাঁরা জাহাজ ত্যাগ করেছেন।

গত শনিবার থেকে ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের বিমান হামলা শুরু করেছে। পাল্টা হিসেবে ইরানও উপসাগরীয় দেশগুলো ও ইসরায়েলের ওপর ব্যাপক প্রতিশোধমূলক হামলা চালাচ্ছে। চলমান এই উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে এটিই প্রথম পরিচিত মার্কিন পতাকাবাহী জাহাজ, যা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেল।

সোমবার (২ মার্চ) রাতে রয়টার্স জানিয়েছে, জাহাজটির মালিকানা প্রতিষ্ঠান ‘স্টেনা বাল্ক’ তাৎক্ষণিকভাবে কোনো মন্তব্য করেনি।

শিপিং তথ্য সরবরাহকারী সংস্থা এলএসইজির তথ্য অনুযায়ী, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন হামলা শুরুর সময় সর্বশেষ নিজের অবস্থান জানিয়েছিল স্টেনা ইম্পেরেটিভ। এরপর থেকে জাহাজটির গতিবিধি নিয়ে নতুন কোনো তথ্য প্রকাশ পায়নি।

ঘটনাটি নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কেউ দায় স্বীকার করেনি বা বিস্তারিত ব্যাখ্যা এখনো পাওয়া যায়নি। অঞ্চলজুড়ে উত্তেজনা অব্যাহত থাকায় নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।

বিষয়:

জাহাজআগুনযুক্তরাষ্ট্রহামলাতেলবাহী জাহাজ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কিশোরগঞ্জে স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতার স্ত্রীর লাশ উদ্ধার

ইরানের সঙ্গে উত্তেজনা না বাড়াতে উপসাগরীয় মিত্রদের সৌদির ‘গোপন বার্তা’

মার্কিন বাহিনীতে আক্রমণের কোনো পরিকল্পনা ছিল না ইরানের: কংগ্রেসকে পেন্টাগন

ভুলবশত ৩টি এফ-১৫ যুদ্ধবিমান ভূপাতিত করেছে কুয়েত: মার্কিন কেন্দ্রীয় কমান্ড

যুদ্ধে জড়াল হিজবুল্লাহ, কিন্তু এখন কেন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আইনজীবী তালিকাভুক্তির ফল ৩ মাসেও প্রকাশিত না হওয়ায় মানসিক যন্ত্রণায় শিক্ষার্থীরা

আইনজীবী তালিকাভুক্তির ফল ৩ মাসেও প্রকাশিত না হওয়ায় মানসিক যন্ত্রণায় শিক্ষার্থীরা

বিমানবন্দরে এসে জানলেন ভিসা-টিকিট সবই জাল, কান্নায় ভেঙে পড়লেন যাত্রী

বিমানবন্দরে এসে জানলেন ভিসা-টিকিট সবই জাল, কান্নায় ভেঙে পড়লেন যাত্রী

দীর্ঘ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছে ইরান, শত্রুরা পস্তাবে—লারিজানির হুঁশিয়ারি

দীর্ঘ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছে ইরান, শত্রুরা পস্তাবে—লারিজানির হুঁশিয়ারি

কিশোরগঞ্জে স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতার স্ত্রীর লাশ উদ্ধার

কিশোরগঞ্জে স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতার স্ত্রীর লাশ উদ্ধার

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে তীব্র যানজট, চরম ভোগান্তি

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে তীব্র যানজট, চরম ভোগান্তি

সম্পর্কিত

প্যারিসে বিচারের মুখে ৩ নারীকে ধর্ষণে অভিযুক্ত ইসলামি চিন্তাবিদ

প্যারিসে বিচারের মুখে ৩ নারীকে ধর্ষণে অভিযুক্ত ইসলামি চিন্তাবিদ

বাহরাইন বন্দরে মার্কিন পতাকাবাহী তেলের জাহাজে আগুন

বাহরাইন বন্দরে মার্কিন পতাকাবাহী তেলের জাহাজে আগুন

নতিস্বীকার করবে না ইরান

নতিস্বীকার করবে না ইরান

ইরানে হামলার বিপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের ৭৫ শতাংশ মানুষ: রয়টার্সের জরিপ

ইরানে হামলার বিপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের ৭৫ শতাংশ মানুষ: রয়টার্সের জরিপ