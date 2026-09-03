ইসরায়েলে হামলা হলে ইরানকে প্রস্তর যুগে ফিরিয়ে দেওয়ার হুমকি

ইসরায়েলের ওপর হামলা হলে ইরানকে ‘প্রস্তর যুগে’ ফিরিয়ে দেওয়ার মতো ব্যাপক পাল্টা হামলার হুমকি দিয়েছেন দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইসরায়েল কাটজ।
বৃহস্পতিবার (৩ সেপ্টেম্বর) প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মীদের সঙ্গে এক বৈঠকে কাটজ বলেন, ইসরায়েলে হামলা চালালে ইরানের জাতীয় সামরিক ও বেসামরিক অবকাঠামোর পাশাপাশি জ্বালানি অবকাঠামোতেও হামলা চালানো হবে।
কাটজ বলেন, ‘আমরা ইরানের সব জাতীয় সামরিক ও বেসামরিক অবকাঠামোতে হামলা চালাব। এর মধ্যে জ্বালানি অবকাঠামোও থাকবে। আমরা ইরানকে গভীরভাবে প্রস্তর যুগে এবং অন্ধকারের যুগে ফিরিয়ে দেব।’
তিনি আরও বলেন, ‘ইরান ইসরায়েলে হামলা চালালে আমাদের ওপর থাকা যে কোনো বিদ্যমান সীমাবদ্ধতা উঠে যাবে।’
কাটজ জানান, ইরানের ওপর চলমান ব্যাপক অর্থনৈতিক চাপ দেশটির নেতৃত্বকে ‘মরিয়া পদক্ষেপ’ নিতে প্ররোচিত করতে পারে কি না, তা পর্যবেক্ষণ করছে ইসরায়েল।
তিনি বলেন, ‘ইরান যে বিপুল অর্থনৈতিক চাপের মধ্যে রয়েছে, সেই সঙ্গে দেশটিতে বিদ্রোহের আশঙ্কা ও সরকারের পতনের ভয়—এসব কারণে দেশটি মরিয়া হয়ে উঠতে পারে এবং চরম কোনো পদক্ষেপ নিতে পারে।’
এর এক দিন আগে, বুধবারও কাটজ বলেছিলেন, আসন্ন ইহুদি ধর্মীয় উৎসবের সময় ইরানের সম্ভাব্য হামলার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ইসরায়েল প্রস্তুতি নিচ্ছে।
ইসরায়েলি সংবাদমাধ্যম ‘ওয়াইনেট’-কে কাটজ বলেন, ‘ইরান ছুটির দিনগুলোতে হামলা চালাতে পছন্দ করে।’
ইহুদিদের নববর্ষ ‘রোশ হাশানাহ’ শুরু হবে আগামী ১১ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায়। এরপর ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে পবিত্র দিন ‘ইয়ম কিপুর’ শুরু হবে ২০ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায়।
দুই দেশের চলমান সংঘাতের মধ্যে গত এপ্রিলেও ইহুদিদের পাসওভার (নিস্তার পর্ব) উৎসবের সময় ইরান ইসরায়েলে হামলা চালিয়েছিল।
এর আগে সংঘাত চলাকালে ইরানকে একই ধরনের হুমকি দিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এপ্রিলের শুরুতে তিনি বলেছিলেন, ‘আমরা তাদের প্রস্তর যুগে ফিরিয়ে দেব, যেখানে তাদের থাকা উচিত।’
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