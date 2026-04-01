Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

আরব আমিরাতে ড্রোন হামলায় বাংলাদেশি নিহত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০১ এপ্রিল ২০২৬, ১২: ৪২
সংযুক্ত আরব আমিরাতে ড্রোনের ধ্বংসাবশেষের আঘাতে এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। ছবি: সংগৃহীত

সংযুক্ত আরব আমিরাতের ফুজাইরাহ আমিরাতে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে একটি ড্রোন প্রতিহত করার সময় সেটির ধ্বংসাবশেষ পড়ে একজন বাংলাদেশি নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে এই তথ্য নিশ্চিত করেছে।

গালফ নিউজের প্রতিবেদনে ফুজাইরাহ গভর্নমেন্ট মিডিয়া অফিসের বরাত দিয়ে জানানো হয়েছে, আমিরাতের আকাশসীমায় একটি চালকবিহীন বিমান বা ড্রোন অনুপ্রবেশ করলে দেশটির আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তাৎক্ষণিকভাবে সেটি শনাক্ত করে এবং ধ্বংস করে দেয়। তবে ধ্বংসপ্রাপ্ত ড্রোনের অবশিষ্টাংশ ফুজাইরাহ-র আল-রিফা এলাকার একটি কৃষি খামারের ওপর আছড়ে পড়ে। সেই ধ্বংসাবশেষের আঘাতেই ওই খামারে কর্মরত একজন বাংলাদেশি প্রবাসী ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান।

বিস্ফোরণ ও ধ্বংসাবশেষ পড়ার খবর পাওয়া মাত্রই আমিরাতের বিশেষায়িত উদ্ধারকারী দল এবং নিরাপত্তা বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বর্তমানে তারা এলাকাটি ঘিরে রেখেছে এবং পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। ড্রোনটি কোথা থেকে এসেছিল বা কার নির্দেশে পাঠানো হয়েছিল, সে বিষয়ে বিস্তারিত তদন্ত চলছে।

ফুজাইরাহ কর্তৃপক্ষ সাধারণ মানুষকে কেবল সরকারি ও নির্ভরযোগ্য মাধ্যম থেকে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কোনো ধরনের যাচাইহীন সংবাদ বা আতঙ্ক সৃষ্টিকারী গুজব না ছড়ানোর জন্য কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে। সরকারি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এ ধরনের স্পর্শকাতর সময়ে ভুল তথ্য জনমনে অপ্রয়োজনীয় ভীতি তৈরি করতে পারে।

মধ্যপ্রাচ্যে ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে চলমান উত্তেজনার জেরে আরব আমিরাতের আকাশসীমায় এ ধরনের ড্রোন হামলা এবং তাতে সাধারণ প্রবাসীর মৃত্যুর ঘটনা ফুজাইরাহসহ পুরো আমিরাতে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের মধ্যে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। নিহতের নাম ও পরিচয় এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়নি। মরদেহটি বর্তমানে স্থানীয় হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে।

বিষয়:

মৃত্যুবাংলাদেশিড্রোনআরব আমিরাতইরান-ইসরায়েল সংঘাত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

